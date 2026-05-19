सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; प्रशासनाकडून कार्यक्रम जाहीर

Sangli Satara MLC Election: सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे. १८ जून २०२६ रोजी मतदान होणार असून २२ जून रोजी मतमोजणी होईल. एकूण ४७९ मतदार नव्या आमदाराचा फैसला करणार आहेत.

Updated On: May 19, 2026 | 06:18 PM
सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला! (Photo Credit- X)

  • सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला!
  • ‘या’ दिवशी होणार मतदान
  • प्रशासनाकडून कार्यक्रम जाहीर
सातारा दि १९ प्रतिनिधी: महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून 18 जून 2026 रोजी मतदान तर 22 जून 2026 रोजी मतमोजणी होणार असल्याची माहिती संतोष पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील सदस्यांचा कार्यकाळ यापूर्वीच संपुष्टात आला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार किमान 75 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असणे आणि 75 टक्के मतदार अस्तित्वात असणे आवश्यक असल्याने निवडणूक प्रक्रिया रखडली होती. आता आवश्यक निकष पूर्ण झाल्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

या निवडणुकीसाठी सोमवार, 25 मे 2026 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 1 जून 2026 असून 2 जून रोजी अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. 4 जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत.

Pinewood School Panchgani: पाचगणीतील 'पाईनवुड स्कूल'ची मान्यता का रद्द होणार? शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या धडक शिफारशीचे कारण काय?

मतदान गुरुवार, 18 जून 2026 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत होणार असून मतमोजणी सोमवार, 22 जून 2026 रोजी केली जाणार आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 25 जून 2026 पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

या निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकारी सांगली हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणार असून निवासी उपजिल्हाधिकारी सांगली व सातारा हे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी असतील.

या मतदारसंघात जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचे अध्यक्ष व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. नगरपालिका व नगरपंचायत मतदार 398, जिल्हा परिषद मतदार 76 असे एकूण 479 मतदार या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत.

सातारा जिल्ह्यात सातारा, वाई, फलटण, माण-खटाव, कोरेगाव, कराड आणि पाटण अशा सात उपविभाग मुख्यालयांवर मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून तेथे मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.

Satara News: निशांत पाटील हाजीर हो…… भाजपाचा पहिला नगरसेवक गळाला, अपात्रतेप्रकरणी २ जूनला सुनावणी

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये ‘करो या मरो’ स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

