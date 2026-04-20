Kolhapur News : बळीराजा संकटात ; पश्चिम महाराष्ट्राला अवकाळीचा विळखा

राज्यात हवामानाचा लहरीपणा पुन्हा एकदा समोर आला असून, पश्चिम महाराष्ट्रासह कोल्हापूर जिल्ह्यावर अवकाळी पावसाचे काळे ढग जमा होऊ लागले आहेत.

कोल्हापूर : राज्यात हवामानाचा लहरीपणा पुन्हा एकदा समोर आला असून, पश्चिम महाराष्ट्रासह कोल्हापूर जिल्ह्यावर अवकाळी पावसाचे काळे ढग जमा होऊ लागले आहेत. गेले काही दिवस राज्यात कडाक्याने उन्हामुळे नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. अशातच आता उति उष्णतेमुळे कोल्हापूर आणि आजूबाजूच्या परिसरात पावसाची चिन्ह दिसत आहेत.

सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार दरम्यान प्रामुख्याने दुपारनंतर मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. विशेषतः घाटमाथा आणि ग्रामीण भागात काही ठिकाणी गारपिटीची दाट शक्यता असल्याने बळीराजाच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे.
20 आणि 21 तारखेला पावसाचा जोर वाढणार असून कोल्हापूर जिल्ह्याचा घाट परिसर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील डोंगराळ भागांत ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे.

उत्तर खानदेश आणि दक्षिण मराठवाड्यातही आजपासूनच वातावरणात बदल जाणवणार आहे. सोमवार आणि मंगळवार या दोन्ही दिवशी पावसाचा जोर आणि क्षेत्र अधिक विस्तारणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांसह पुणे विभाग आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर विभागात विजांच्या तांडवासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. विदर्भातील अमरावती विभागातही वादळी पावसाचे संकेत आहेत. दरम्यान, 22 एप्रिलपासून पावसाची तीव्रता हळूहळू कमी होत जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

66 बाष्पयुक्त वारे आणि वाढत्या तापमानामुळे राज्यात 20 ते 22 एप्रिल अवकाळी पावसाची स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्र आणि मराठवाड्यात दुपारनंतर मेघगर्जनेसह पाऊस पडेल, काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता असल्याने शेतक-यांनी काढणीचा शेतीमाल सुरक्षित ठेवावा. – माणिकराव खुळे, ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ बळीराजा धास्तावला; काही पिके धोक्यात सध्या अनेक भागांत उन्हाळी पिकांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. अशातच वादळी पाऊस आणि गारपिटीचा इशारा मिळाल्याने शेतकऱ्यांची चांगलीच धांदल उडाली आहे. उभ्या पिकांसह काढणीला आलेल्या पिकांना या पावसाचा मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

