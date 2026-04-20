Career Tips : चांगला Job मिळत नाहीये? Elon Musk चा ‘ही’ Advise नक्की फॉलो करा

आपल्या कारकिर्दीत सर्वोच्च शिखर गाठणारे आणि एकाच जागी स्थिर राहणारे यांच्यातील फरक अनेकदा त्यांच्या पदव्यांमध्ये नसून, त्यांच्या दैनंदिन सवयींमध्ये दडलेला असतो.

Updated On: Apr 20, 2026 | 12:56 PM
  • ‘ही’ सवय ठरते प्रभावी
  • कोणते नवीन फायदे
  • यशस्वी लोकांमध्ये आढळणारी सामान्य सवय
Elon Musk Advise : आजच्या काळात, एखादी चांगली नोकरी मिळवणे हे एखाद्या प्रचंड कठीण कामाइतकंच कठीण आहे. आपल्या कारकिर्दीत सर्वोच्च शिखर गाठणारे आणि एकाच जागी स्थिर राहणारे यांच्यातील फरक अनेकदा त्यांच्या पदव्यांमध्ये नसून, त्यांच्या दैनंदिन सवयींमध्ये दडलेला असतो. अशी कोणती सवय आहे जी आयुष्याचं एक गुप्त हत्यार म्हणून कार्य करते. ज्याचा वापर जगातील सर्वात यशस्वी व्यक्तींनी एलॉन मस्कपासून ते वॉरेन बफेपर्यंतच्या सर्वांनी केला आहे. जाणून घेऊयात सविस्तर

‘ही’ सवय ठरते प्रभावी

प्रत्यक्षात, दीर्घकालीन यश हे सहसा लहान, दैनंदिन सवयींवर अवलंबून असतं. या सवयींपैकी एक सर्वात दुर्लक्षित सवय म्हणजे वाचन. टेस्ला आणि लिफ्टसारख्या कंपन्यांमध्ये नेतृत्व पदांवर राहिलेल्या जॉन मॅकनील यांनी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये एक विशिष्ट सवय पाहिली: त्यांच्यापैकी बरेच जण वाचनाला प्राधान्य देतात. केवळ अधूनमधून करायचा छंद म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून ते दररोज वाचतात.

एक दैनंदिन ‘शिस्त’

मोठ्या कॉर्पोरेशन्सच्या प्रमुखांसाठी वाचन हा केवळ एक छंद नसून, ते एक प्रकारचे ‘मानसिक व्यायामशाळा’च असते. जेव्हा आपण इलॉन मस्क किंवा वॉरेन बफे यांच्यासारख्या दिग्गजांचा उल्लेख करतो, तेव्हा ते वाचनाकडे एक दैनंदिन ‘शिस्त’ म्हणूनच पाहतात. यापासून प्रेरणा घेऊन, मॅकनीलने दररोज वाचनासाठी साधारणपणे ९० मिनिटे राखून ठेवण्याचा निश्चय केला. त्याचे उद्दिष्ट केवळ आपले ज्ञान वाढवणे हे नव्हते, तर आपले मन सतत कार्यरत ठेवणे आणि आपल्या विचारसरणीला अधिक धार देणे हे होते. सातत्यपूर्ण वाचनामुळे आपल्याला अनेक फायदे होतात.

कोणते नवीन फायदे

नवीन कल्पना: आपल्याला नवीन संकल्पना, विविध प्रकारचे व्यवसाय आणि नवनवीन दृष्टिकोनांचा परिचय होतो.
सखोल आकलन: कालांतराने, विविध घटक एकमेकांशी कशा प्रकारे जोडलेले आहेत, हे आपल्याला उमजू लागते.
सुज्ञ निर्णयक्षमता: योग्य निर्णय घेण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी उद्भवणारी आव्हाने सोडवण्यासाठी ही सवय अत्यंत मोलाची ठरते.

यशस्वी लोकांमध्ये आढळणारी एक सामान्य सवय

जगातील सर्वात यशस्वी व्यक्तींमध्ये वाचनाची सवय अत्यंत सामान्य आहे. जे.पी. मॉर्गनच्या २०२५ च्या सर्वेक्षणानुसार, अब्जाधीशांमध्ये नियमित वाचन ही सर्वात सामान्य सवय आहे. या व्यक्ती अनेकदा त्यांच्या यशाचे श्रेय पुस्तकांना देतात. याउलट, फावल्या वेळेत वाचन करणे अधिकाधिक दुर्मिळ होत चालले आहे. YouGov च्या एका अहवालानुसार, बऱ्याच लोकांनी मागील संपूर्ण वर्षात एकही पुस्तक वाचले नाही. फ्लोरिडा आणि लंडन येथील विद्यापीठांमधील संशोधनातून असे दिसून येते की, विशेषतः तरुण लोक आता वाचनासाठी खूप कमी वेळ देत आहेत; या वयोगटात वाचनाच्या सवयींमध्ये सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून आले आहे.

वाचन तुमच्या कारकिर्दीला आकार देते

वाचन तुम्हाला केवळ ज्ञानच देत नाही; तर ते तुमच्या संवादशैलीवर आणि नातेसंबंध निर्माण करण्याच्या क्षमतेवरही प्रभाव टाकते. मॅकनील यांचा विश्वास आहे की जे लोक भरपूर वाचन करतात, त्यांच्यामध्ये अधिक सखोल आणि गहन विचार करण्याची पद्धत विकसित होते. ते अपारंपरिक प्रश्न विचारतात असे प्रश्न जे त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे ठरवतात. त्यांनी सांगितले की, इलॉन मस्कसोबतच्या त्यांच्या सुरुवातीच्या संवादादरम्यान, त्यांनी स्वतःचे अनुभव सांगण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, टेस्लासमोरील आव्हाने समजून घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. या दृष्टिकोनामुळे त्याला स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करण्यास मदत झाली आणि अखेरीस कंपनीत काम करण्याची संधी मिळाली.

Published On: Apr 20, 2026 | 12:56 PM

