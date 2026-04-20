  Women Have Taken Out A Ghagar Morcha At Solapur Municipal Corporation To Protest Water Shortage

सोलापूर महापालिकेवर महिलांचा ‘घागर मोर्चा’, सत्ताधारी नगरसेवकही मैदानात; प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

सोलापूरकरांचा पाण्याचा प्रश्न अधिकच तीव्र झाला असून, पाणीटंचाईच्या निषेधार्थ सोमवारी (दि. २० एप्रिल) प्रभाग ११ मधील महिलांनी महापालिकेवर ‘घागर मोर्चा’ काढत प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

Updated On: Apr 20, 2026 | 01:51 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • सोलापूर महापालिकेवर महिलांचा ‘घागर मोर्चा’
  • सत्ताधारी नगरसेवकही मैदानात
  • प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी
सोलापूर : उन्हाचा पारा ४४ अंशांच्या उंबरठ्यावर पोहोचताच सोलापूरकरांचा पाण्याचा प्रश्न अधिकच तीव्र झाला असून, पाणीटंचाईच्या निषेधार्थ सोमवारी (दि. २० एप्रिल) प्रभाग ११ मधील महिलांनी महापालिकेवर ‘घागर मोर्चा’ काढत प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. विशेष म्हणजे या मोर्चात सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवकही सहभागी झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

 

सोलापूर शहरातील अनेक भागांत अद्याप सात ते आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. वाढत्या उन्हामुळे पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली असताना महापालिका प्रशासन निष्क्रिय असल्याचा आरोप आंदोलक महिलांनी केला. रिकाम्या घागरी हातात घेऊन महिलांनी घोषणाबाजी करत महापालिकेकडे मोर्चा वळवला. “पाणी द्या, पाणी द्या; नाहीतर खुर्च्या खाली करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

दरम्यान, महापालिकेच्या सभागृहात १४०० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेवर सादरीकरण आणि चर्चा सुरू असतानाच बाहेर नागरिकांचा आक्रोश उसळल्याचे चित्र दिसून आले. एका बाजूला कोट्यवधींच्या योजनांवर चर्चा, तर दुसऱ्या बाजूला पाण्यासाठी महिलांची धावपळ, असा विरोधाभास प्रकर्षाने समोर आला. या मोर्चात सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनीही सहभाग घेत प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

“प्रभागात गेली आठ-दहा दिवस पाणी नाही. यासंदर्भात झोन अधिकाऱ्यांना आणि सार्वजनिक आरोग्य अभियंत्यांना विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे वैतागलेल्या महिलांनी महापालिकेवर घागर मोर्चा काढला.”

पुणे शहरावर पाणीटंचाईचे सावट?

हवामान खात्याने अल निनो आणि आयओडीच्या प्रभावामुळे यंदा मान्सून कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केल्याने राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या काटेकोर नियोजनाचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील जलसंपदा व पाटबंधारे विभागाने अंमलबजावणी सुरू केली असून, यंदा प्रथमच धरणातील पाणीसाठा जूनऐवजी थेट ३१ ऑगस्टपर्यंत राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार प्रमुख धरणांमधील पाण्याचे नियोजन अधिक काटेकोरपणे केले जात आहे. वाढती लोकसंख्या, तसेच स्थलांतरित नागरिकांची वाढती संख्या लक्षात घेता शहरातील पिण्याच्या पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध साठ्याचा योग्य वापर आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक बनले आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 01:51 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

