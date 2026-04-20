Stock Market Update : 30 दिवसांत पैसा दुप्पट! ‘हा’ शेअर अजूनही Grow होणार? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Ola Electric Mobility Limited च्या शेअर्सनी गेल्या एका महिन्यात अत्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. या कालावधीत, शेअरच्या किमतीत ७४% ची प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर Ola Electric च्या शेअर्सनी त्यांच्या ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवरून ८२% ची प्रभावी recovery दर्शवली आहे. या असाधारण तेजीमुळे शेअर बाजारातील नियामकांनी म्हणजेच BSE आणि NSE यांनी या शेअरचा समावेश Short-Term Additional Surveillance Measure – ASM यामध्ये केला आहे. ज्या शेअर्समध्ये बराच उतार चढाव दिसून येतो, अशा शेअर्सवर शेअर बाजार कडक नजर ठेवली जाते. पण ASM मध्ये समावेश झाला याचा अर्थ असा होत नाही की तो शेअर कमकुवत आहे; उलट, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने, ‘इंट्रा-डे ट्रेडिंग’वर काही निर्बंध लागू केले जाण्याची शक्यता असते.
Ola Electric च्या शेअर्समध्ये अलीकडे दिसून आलेल्या तेजीमागील मुख्य कारण म्हणजे, कंपनीने ‘इन-हाऊस’ सेल मॅन्युफॅक्चरिंगवर लक्षकेंद्रित केलं आहे. कंपनीने नुकतेच ‘S1 X+ 5.2 kWh’ हे मॉडेल सादर केले असून, त्यामध्ये ‘4680 India Cell’ चा वापर करण्यात आला आहे. सध्या कंपनी Lithium Iron Phosphate सेल्सवर काम करत आहे; हे सेल्स सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ आणि किफायतशीर मानले जातात. WealthMills Securities ने, हाई-रिस्कची क्षमता अधिक असलेल्या गुंतवणूकदारांना, या शेअर्समध्ये मीड टर्मसाठी गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला आहे.
वेल्थ मिल्स सिक्युरिटीजचे इक्विटी स्ट्रॅटेजिस्ट क्रांती बाथिनी यांचे म्हणणे आहे की, बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंगच्या आघाडीवर होत असलेल्या प्रगतीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह आहे. पण खरी कसोटी आगामी दोन तिमाहींच्या निकालांमध्ये दिसून येणार आहे. बाथिनी पुढे असेही नमूद करतात की, कंपनीने आपल्या सेवेच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे; कारण ग्राहक आता केवळ उत्पादनातील वैशिष्ट्यांनाच नव्हे, तर After-sales service ला देखील तितकंच प्राधान्य देत आहेत.
Angel One चे टेक्निकल एनालिस्ट ओशो कृष्णन यांच्या मते, हा शेअर सध्या एका ‘महत्त्वाच्या वळणावर’ उभा आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर हा शेअर ₹42 च्या पातळीवर भक्कमपणे टिकून राहिला, तर त्यामुळे ₹50 पर्यंतच्या तेजीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. शेअरमध्ये घसरण झाल्यास, ₹35 ही पातळी immediate support म्हणून काम करेल; आणि जर ही पातळी तोडली गेली, तर ₹32 ही पातळी एक strong support base असल्याचे दिसून येते आहे.
(डिस्क्लेमर: येथे नमूद केलेले शेअर्स ब्रोकरेज कंपन्यांच्या शिफारशींवर आधारित आहेत. जर तुम्हाला यापैकी कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर कृपया आधी एका प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)