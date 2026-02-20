Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर दुचाकी-कारचा भीषण अपघात; एक ठार तर…

असुर्डेत भीषण अपघात एक ठार; तिघे जखमी
असुर्डे गावावर पसरली शोककळा
सावर्डे पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद
चिपळूण: मुंबई-गोवा महामार्गावरील असुर्डे येथे मुंबई ते रत्नागिरीच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव गाडीने दुचाकी, कारसह चार जणांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात तीन पादचारी जखमी झाले, तर एका पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. गुरुवारी सकाळी ९.३० वाजता ही घटना घडली. याबाबत सावर्डे पोलिस ठाण्यात नोंद झाली. विजय बाबाराम सावर्डेकर (रा. असुडें रोहिदासवाडी, वय ५४) असे मृताचे नाव आहे. तर अंजली पवार, सुभाष जाधव, सतीश हुमणे अशी जखमी झालेल्या पादचाऱ्यांची नावे आहेत. गिरीश चंद्रकांत गावडे (वय ४१, रा. मुंबई) आपल्या ताब्यातील कार मुंबई ते रत्नागिरीच्या दिशेने भरधाव वेगाने घेऊन चालला होता. असुर्डे येथे आला असता दुचाकी व चारचाकी गाडीला जोरदार धडक देत दुचाकीस्वारासह तीन पादचाऱ्यांना धडक दिली.
गावावर शोककळा
अपघात इतका भीषण होता की या अपघातात तीन पादचारी जखमी झाले. तर एका पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत सावर्डे पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. अपघातातील जखमीना रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले. दरम्यान, या अपघातात विजय बाबाराम सावर्डेकर यांचा मृत्यू झाला असल्याचे समोर आले. त्यांचा मृतदेह कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी हलविण्यात आला, विजय सावर्डेकर यांच्या पश्चात पत्नी दोन मुले व भावंडे असा मोठा परिवार आहे. सावर्डेकर यांच्या निधनाने असुर्डे रोहिदासवाडीवर शोककळा पसरली आहे.
बुलेटवर स्टंट ठरला जीवघेणा
नागपूर येथून एक अपघाताची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भरधाव वेगात बुलेटवर स्टंट करत असतांना बुलेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सिमेंटच्या खांबाला धडकली. या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. ही घटना बजाज नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील काचीपुरा परिसरात घडली. या अपघात मृत झालेल्या तरुणांची नावे युग विशाल चनकापूरे (वय 19) आणि रुद्र शशिकांत सोमकुंवर (वय 19) अशी आहे. हे दोघेही काचीपुरा येथील रहिवासी होते.
उशिरा रात्री त्यांनी दोन वेळा बजाजनगर चौकातून वळसा घेत पुन्हा जनता चौकातून दोन्ही दिशांनी वेगाने बाईक चालवली. भरधाव वेग आणि बेदरकार स्टंटबाजीमुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास विष्णूजी की रसोई समोर त्यांच्या बुलेटने एका महिला दुचाकीस्वाराला कट मारला. त्यांनतर त्यांचे संतुलन बिघडले. संतुलन सुटल्यामुळे वेगात असलेली बुलेट रस्त्याच्या कडेला सुरु असलेल्या बांधकामाजवळील सिमेंटच्या खांबावर जाऊन जोरात आदळली. अपघात इतका भीषण होता की दोन्ही तरुण बाईकसह खांबावर आदळून गंभीर जखमी झाले.
