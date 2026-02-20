Bhiwandi Mayor Election: भाजपला मोठा धक्का! भिवंडी महापौरपदी नारायण चौधरी विराजमान

Bhiwandi Mayor Election News in Marathi: भिवंडीच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार पराभूत झाला आहे. धर्मनिरपेक्ष आघाडीचे नारायण चौधरी महापौरपदी निवडून आले आहेत. त्यांना ४८ मते मिळाली आहेत. भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मोठा धक्का बसला आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या अगदी आधी झालेल्या महापौरपदाच्या शर्यतीत विरोधी गटाला पाठिंबा देत त्यांच्या नऊ नगरसेवकांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला पाठिंबा दिला आहे.
९० सदस्यीय महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुका आज झाल्या. बहुमतासाठी ४६ जागांची आवश्यकता होती. धर्मनिरपेक्ष आघाडीचे उमेदवार नारायण चौधरी यांना ४८ मते मिळाली. सुरुवातीला, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने त्यांचा महापौर निवडून येईल असा विश्वास होता. मात्र समाजवादी पक्षाने पक्षाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला.
त्याला प्रतिसाद म्हणून, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने महापौरपदासाठी आवश्यक असलेल्या जागा मिळवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष आघाडीची स्थापना केली. नारायण चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ भाजप नगरसेवकांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याने परिस्थिती नाटकीयरित्या बदलली.
या घडामोडीसह, धर्मनिरपेक्ष आघाडीची संख्या ५१ झाली, जी बहुमताच्या ४६ पेक्षा खूपच जास्त आहे. आघाडीने बंडखोर भाजप नेते नारायण चौधरी यांना महापौरपदाचे उमेदवार म्हणून नामांकन दिले होते. मतदानादरम्यान नारायण चौधरी यांना ४८ मते मिळाली.
दरम्यान भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेतील महापौर निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मोठा धक्का बसला, कारण त्यांच्या २२ नगरसेवकांपैकी नऊ नगरसेवकांनी फुटीर गट स्थापन केला आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला पाठिंबा दिला. यामुळे काँग्रेसला स्वतःचा महापौर निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काँग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने बुधवारी सांगितले की, भिवंडी सेक्युलर फ्रंट (बीएसएफ) च्या पाठिंब्याने काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) युतीने ९० सदस्यांच्या मंडळात ४६ चा बहुमताचा आकडा ओलांडला आहे. भाजप फुटीर नगरसेवकांवर कारवाई करू शकते. दरम्यान, काँग्रेसच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीमुळे पक्षाला एक नवी दिशा मिळेल.
समाजवादी पक्षाचा शिवसेनेला पाठिंबा
भिवंडी सेक्युलर फ्रंट (बीएसएफ) भाजपपासून वेगळे झालेल्या नगरसेवकांनी स्थापन केली होती. त्यांनी सांगितले की, नऊ नगरसेवकांनी त्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत मतभेद निर्माण झाले होते. समाजवादी पक्षाने शिवसेनेला पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे युतीला थोडा फायदा झाला. महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुका १५ जानेवारी रोजी झाल्या आणि निकाल १६ जानेवारी रोजी जाहीर झाले. भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. तथापि, काँग्रेस पक्षाने संधीचा फायदा घेतला आणि सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला.
