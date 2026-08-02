रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Lack Of Funds Stalls Training For Asha Workers Health Department To Be Affected 354 Appointed Women Remain Untrained

Yavatmal News: निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना

Updated On: Aug 02, 2026 | 10:53 AM IST
जाहिरात
सारांश

राज्य शासन ग्रामीण आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याचा दावा करत असताना दुसरीकडे मात्र अत्यल्प निधीअभावी आशा स्वयंसेविकांचे प्रशिक्षणच रखडल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना

निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

यवतमाळ ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या कणा मानल्या जाणाऱ्या स्वयंसेविकांच्या प्रशिक्षणालाच निधीअभावी खीळ बसल्याचे समोर आले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात नुकत्याच नियुक्त झालेल्या आशा ३५४ स्वयंसेविकांचे अनिवार्य प्रशिक्षण निधीअभावी रखडले असून, त्यामुळे आरोग्य सेवा आणि गावपातळीवरील आरोग्य उपक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.आशा सेविका या ग्रामिण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देवून त्यांना कार्यात सामावून घेणे गरजेचे आहे. नव्याने नियुक्त आशा स्वयंसेविकांना इंडक्शन, एचबीएनसी आणि एचबीवायसी या टप्प्यांचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध नसल्याने प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरूच करता आलेली नाही.

Yavatmal News: वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ८३ पदे अद्यापही रिक्त! डॉक्टरांअभावी ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांवर वाढला ताण

जिल्ह्यात ३३ आशा स्वयंसेविकांसाठी इंडक्शन प्रशिक्षण, १४५ जणींसाठी एचबीएनसी आणि १७६ आशा एचबीवायसी प्रशिक्षण प्रस्तावित आहे. या प्रशिक्षणासाठी एकूण १२ बॅच आयोजित कराव्या लागणार असून त्यासाठी १३.८६ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. संबंधित निधी तातडीने मंजूर करून उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी राज्य आरोग्य अभियानाकडे केली आहे.अद्यापही या निधीसाठी मंजुरी मिळालेली नाही.

आशा स्वयंसेविका या ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेतील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानल्या जातात. गर्भवती महिलांची नोंदणी, लसीकरण, नवजात बालकांची काळजी, कुपोषण प्रतिबंध, गृहभेटी, कुटुंब नियोजन, संसर्गजन्य रोगांबाबत जनजागृती आणि विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी ही जबाबदारी त्यांच्यावर असते. अशा परिस्थितीत आवश्यक प्रशिक्षणाविना त्यांना प्रत्यक्ष सेवेत उतरावे लागत असल्याने आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासन ग्रामीण आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याचा दावा करत असताना दुसरीकडे मात्र अत्यल्प निधीअभावी आशा स्वयंसेविकांचे प्रशिक्षणच रखडल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला आवश्यक मनुष्यबळ असूनही त्याचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग होत नाही.

Yavatmal News: भंडारा जिल्ह्यात सोन्याच्या खाणी! किटाळी परिसरात सर्वेक्षणाला मिळणार गती; रोजगाराच्या संधीची शक्यता

जिल्ह्यात माता व बालमृत्यूदर कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी एचबीएनसी (होम बेस्ड न्यूबॉर्न केअर) १ ते ४ आणि एचबीवायसी (होम बेस्ड यंग चाइल्ड केअर) ही आशा स्वयंसेविकांची प्रशिक्षणे अद्याप नसल्याची बाब समोर आली आहे. एचबीएनसी १ अनेकांना मिळालेली केलेल्या आशा स्वयंसेविकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नवजात बालक व स्तनदा मातांना नियमानुसार सहा वेळा घरी भेट देणे बंधनकारक असते. या भेटीदरम्यान माता व बालकांच्या आरोग्याची तपासणी, आवश्यक समुपदेशन आणि संभाव्य धोके ओळखून वेळेत उपचारासाठी मार्गदर्शन केले जाते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Lack of funds stalls training for asha workers health department to be affected 354 appointed women remain untrained

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 10:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही? मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणांवरील घाणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
1

परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही? मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणांवरील घाणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

Mira Bhayandar News: नागरिकांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, गणेश मंडप NOC आणि Pothole ॲपचे लोकार्पण
2

Mira Bhayandar News: नागरिकांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, गणेश मंडप NOC आणि Pothole ॲपचे लोकार्पण

Mira Bhayandar News: २५ लाखांची उधळपट्टी? स्वतःची वाहने असतानाही झाडांच्या छाटणीसाठी खासगी वाहनांवर महापालिकेचा भर
3

Mira Bhayandar News: २५ लाखांची उधळपट्टी? स्वतःची वाहने असतानाही झाडांच्या छाटणीसाठी खासगी वाहनांवर महापालिकेचा भर

Pratap Sarnaik: राज्यात लवकरच सर्वसमावेशक रुग्णवाहिका धोरण; प्रत्येक अ‍ॅम्ब्युलन्सवर शासनाची डिजिटल नजर
4

Pratap Sarnaik: राज्यात लवकरच सर्वसमावेशक रुग्णवाहिका धोरण; प्रत्येक अ‍ॅम्ब्युलन्सवर शासनाची डिजिटल नजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Yavatmal News: निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना

Yavatmal News: निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना

Aug 02, 2026 | 10:53 AM
Tarini Upcoming Twist: ‘तारिणी’त मोठा सस्पेन्स! युवराजसमोर आला गुलाबचा बॉस; केदार-तारिणी काय करणार?

Tarini Upcoming Twist: ‘तारिणी’त मोठा सस्पेन्स! युवराजसमोर आला गुलाबचा बॉस; केदार-तारिणी काय करणार?

Aug 02, 2026 | 10:45 AM
Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

Aug 02, 2026 | 10:45 AM
संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

Aug 02, 2026 | 10:27 AM
आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

Aug 02, 2026 | 10:26 AM
स्वतःच्या हाताने बनवा शाडूचा बाप्पा; पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्याची विनामूल्य कार्यशाळा

स्वतःच्या हाताने बनवा शाडूचा बाप्पा; पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्याची विनामूल्य कार्यशाळा

Aug 02, 2026 | 10:23 AM
World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

Aug 02, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा