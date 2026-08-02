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रेल्वेच्या सीटवर बकरी तर प्लॅटफाॅर्मवर म्हशींचा कळप, Viral Video तील दृष्यांनी उडवले सर्वांचे होश

Updated On: Aug 02, 2026 | 11:45 AM IST
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सारांश

Buffalo At Railway Station : काय सांगता, प्राण्यांनाही झाली भविष्याची चिंता, तिकिट बुक करत बकरी आणि म्हशींनी थेट रेल्वे स्टेशन गाठले. या अजब-गजब प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आलाय.

रेल्वेच्या सीटवर बकरी तर प्लॅटफाॅर्मवर म्हशींचा कळप, Viral Video तील दृष्यांनी उडवले सर्वांचे होश

(फोटो सौजन्य: Instagram

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विस्तार
  • व्हायरल व्हिडिओमध्ये रेल्वेच्या डब्यात बकऱ्या तर प्लॅटफॉर्मवर म्हशींचा कळप मुक्तपणे फिरताना दिसतो.
  • अनोखे दृश्य पाहून प्रवासी आणि नेटकरी आश्चर्यचकित झाले असून व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओवर यूजर्सकडून मजेशीर प्रतिक्रिया येत असून लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत.
तुम्ही आतापर्यंत रेल्वेचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर व्हायरल झालेले पाहिले असतील. यात कधी रेल्वेतील मारमारी, भांडण दाखवलं जात तर कधी प्लॅटफाॅर्मवर घडलेल्या दुर्घटना दाखवल्या जातात. रेल्वे प्लॅटफाॅर्मचा विचार केला की आपल्या मनात लोकांची वर्दळ, रेल्वेची अनाउसमेंट आणि लहान स्टाॅल्स यांचे दृष्य डोळ्यावर समोर येते. पण अलिकडे व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत मात्र रेल्वेगाडीत आणि रेल्वे प्लॅटफाॅर्मवर एक अनोखे दृष्य दिसून आले. खेड्यापाड्यात दिसणारी गुरढोर आता रेल्वेचा प्रवास करु लागली आणि याचेच थक्क करणारे दृष्य सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे. चला सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओत दिसणारे हे दृष्य छपरा रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक तीनवर घडल्याची माहिती आहे. इथल्या रेल्वे स्थानकावर म्हशींचा कळप बिनधास्तपणे फिरताना दिसला, तर दुसऱ्या व्हिडिओत बकऱ्या देखील ट्रेनच्या एका डब्यात आरामात बसून प्रवास करताना दिसल्या. गावातील एक मोकळ्या शेतात फिरावं याप्रमाणे म्हशी कोणतीही काळजी न करता शहरातील रेल्वे प्लॅटफाॅर्मवर फिरताना दिसल्या तर बकरीही आरामात रेल्वेच्या आत बसून प्रवासाची मजा लुटताना दिसल्या. गावातील हे प्राणी शहरात कसे आले याची कल्पना कुणालाच नाही पण त्यांच्या या सरप्राईज आगमणाने यूजर्सना मात्र आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. अनेकजण व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त करत असून त्याही गावातून नोकरीसाठी शहरात आल्या असाव्या अशा मिश्किल प्रतिक्रिया व्हिडिओला दिल्या जात आहेत.

 

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हा व्हिडिओ @hariom_vlog1 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘छपरा जंक्शनवर हा कोणता प्रवासी आला आहे’. व्हिडिओला ३ लाखाहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “कदाचित त्यांनाही त्यांच्या भविष्याची चिंता वाटत असेल, की बिहार सोडून जाणेच योग्य आहे का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ॲडव्हान्स बुकिंग करुन आल्याचं दिसतंय”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “बिहारमध्ये काहीही घडू शकतं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Goats on train seats buffalo herd at railway platform chhapra junction viral video

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Published On: Aug 02, 2026 | 11:45 AM

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