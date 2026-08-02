Shani Transit: साडेसाती आणि ढैय्यामुळे ऑगस्टमध्ये या राशींच्या लोकांना घ्यावी विशेष काळजी

ग्रह आणि नक्षत्रांच्या हालचालींमुळे ऑगस्ट महिना खूप विशेष असणार आहे. या महिन्यात अनेक ग्रहांच्या संक्रमणाचा प्रभाव राशींवर विविध प्रकारे होताना दिसून येईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनी हा सर्वात प्रभावशाली ग्रह मानला जातो. तो सर्वात कमी गतीने फिरतो. शनी व्यक्तींच्या कर्मांनुसार त्यांना शुभ किंवा अशुभ फळे देतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिच्या साडेसाती आणि ढैय्या यांचा खोलवर परिणाम होतो आणि केवळ त्यांचा उल्लेख झाल्यानेच लोक घाबरतात. शनि सध्या मीन राशीत असून, त्याचा प्रभाव या राशींच्या लोकांवर सर्वाधिक होणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात शनिच्या साडेसाती आणि ढैय्याचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे ते जाणून घेऊया
मेष राशीत शनिच्या साडेसातीचा पहिला टप्पा सुरू होणार असल्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात या राशींच्या लोकांनी संयमाने आणि धैर्याने काम करावे लागेल. या महिन्यात तुमचा खर्च वाढेल. शनीच्या साडेसातीचा तुमच्या नोकरी आणि करिअरवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली असेल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबात आनंदाचे क्षण अनुभवायला मिळतील.
कर्क राशीच्या व्यक्तींवर शनिच्या ढैयाचा प्रभाव आहे. परिणामी, ऑगस्ट महिना तुमच्यासाठी संमिश्र स्वरूपाचा असेल. या महिन्यात तुम्ही अनावश्यक गोष्टींवर पैसे खर्च करू शकता. तुम्हाला तुमच्या आर्थिक बाबींबाबत खूप सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुमच्या कुटुंबासोबत प्रेम आणि आपुलकी टिकून राहील.
ऑगस्ट महिना वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. या महिन्यात तुम्ही जास्त घाई करणे टाळावे. योजनेवरील काम पुढे जाऊ शकते. मात्र, आर्थिक व्यवहारांमध्ये घाई करणे टाळावे. या महिन्यात अतिरिक्त उत्पन्नामुळे तुमच्या बँक खात्यातील शिल्लक वाढू शकते. जे लोक न्यायालयात कायदेशीर प्रकरणांना सामोरे जात आहेत, त्यांना दिलासा मिळू शकतो.
ऑगस्ट महिना कुंभ राशीसाठी खूप आश्वासक आणि अनुकूल असणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी ऑगस्ट महिना संमिश्र असेल. तुमच्या व्यवसायात काहीतरी नवीन करण्याचा अनुभव तुम्हाला मिळू शकतो. ऑगस्टमध्ये तुम्ही एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकता, ज्यामुळे तुमची जुनी योजना यशस्वी होऊ शकते. नफ्याच्या संधींमध्येही अचानक वाढ होऊ शकते. या महिन्यात तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवाल.
ऑगस्ट महिन्यात मीन राशीला शनिच्या साडेसातीचा प्रभाव जाणवू शकतो. कामाच्या ठिकाणी कामाचा ताण वाढू शकतो. या महिन्यात तुमचे उत्पन्न वाढू शकते. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये किंवा व्यावसायिक योजनांमध्ये मोठे यश मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवाल. तुम्हाला धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: चंद्रराशीच्या आधीची, चंद्रराशीची आणि त्यानंतरची अशी तीन राशींमधून शनीचा प्रवास होतो, त्या सुमारे साडेसात वर्षांच्या कालावधीला साडेसाती म्हणतात.
Ans: करिअरमध्ये अडथळे, आर्थिक ताण, मानसिक तणाव, आरोग्याच्या समस्या आणि महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये विलंब जाणवू शकतो. मात्र हे परिणाम प्रत्येकाच्या कुंडलीनुसार वेगवेगळे असतात.
Ans: शनिच्या साडेसाती आणि ढैय्यामुळे मेष, कर्क, वृश्चिक, कुंभ आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे