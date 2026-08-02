Peru Plane Crash: नाझ्का लाईन्स पाहण्यासाठी निघालेले पर्यटक विमान कोसळले; 13 जणांचा होरपळून मृत्यू, पेरूमध्ये हळहळ

दक्षिण अमेरिकेतील ( America) पेरू या देशात एक अत्यंत दुर्दैवी आणि हृदयद्रावक घटना घडली आहे. जगप्रसिद्ध, अतिप्राचीन आणि रहस्यमय नाझ्का लाईन्सचे (Nazca Lines) विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी उड्डाण केलेले एक छोटे पर्यटक विमान अचानक कोसळले. नाझ्का शहराच्या वेशीवर असलेल्या एका शेतात हे विमान कोसळताच त्याला भीषण आग लागली. या अपघातात विमानातील सर्व १३ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून, या घटनेमुळे जगभरातील पर्यटकांमध्ये आणि पेरूच्या पर्यटन क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
स्थानिक पोलीस आणि हवाई वाहतूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विमान इका आणि पिस्को या जवळच्या शहरातून नियमित हवाई सफरीसाठी (Sightseeing Flight) निघाले होते. नाझ्का लाईन्सच्या आकाशात घिरट्या घालून प्राचीन भूमितीय आकृत्या आणि प्राण्यांचे रेखाचित्र पर्यटकांना दाखवल्यानंतर, विमान परतत असतानाच नाझ्का विमानतळाच्या नियंत्रण कक्षाशी (Control Tower) त्याचा संपर्क तुटला. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच हे विमान सोकोस परिसरातील एका शेतात कोसळले.
अपघात इतका भीषण होता की, जमिनीवर आदळताच विमानाचा मोठा स्फोट झाला आणि क्षणार्धात विमानाला अग्नितांडवाने वेढले. स्थानिक पोलीस अधिकारी जॉर्ज आंद्रादे यांनी सांगितले की, विमानात एकूण ११ प्रवासी आणि २ विमानचालक (पायलट आणि सह-पायलट) सवार होते. आगीची तीव्र धग आणि धुराच्या लोटांमुळे स्थानिक रहिवासी आणि अग्निशामक दलाच्या जवानांना तातडीने मदतकार्य करणे अतिशय कठीण गेले. अग्निशमन दलाने शर्थीचे प्रयत्न करून आग विझवली खरी, परंतु तोपर्यंत विमानातील सर्व प्रवाशांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.
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प्राथमिक तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये युरोपीय देशांतील पर्यटकांचा समावेश आहे, ज्यात इटली, जर्मनी आणि स्पेनच्या नागरिकांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. याशिवाय पेरूच्या दोन स्थानिक पायलटांचाही या अपघातात बळी गेला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून घटनास्थळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
ज्या नाझ्का लाईन्स पाहण्यासाठी हे पर्यटक आले होते, तो पेरूचा अतिशय मौल्यवान आणि प्राचीन सांस्कृतिक वारसा आहे. दक्षिण पेरूच्या वाळवंटी प्रदेशात जमिनीवर कोरलेल्या या प्रचंड आकृत्या सुमारे २,००० वर्षे जुन्या मानल्या जातात. युनेस्कोने (UNESCO) १९९४ मध्ये या स्थळाला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिला आहे. जमिनीवरून या आकृत्यांचा कोणताही अंदाज येत नाही; मात्र आकाशातून पाहिल्यावर पक्षी, कोळी, माकड, आणि मानवासारख्या अवाढव्य आकृत्या स्पष्टपणे दिसतात.
या रहस्यमय आकृत्या प्राचीन काळात नक्की कशासाठी आणि कोणी तयार केल्या, हा शास्त्रज्ञांसाठी आणि पुरातत्वशास्त्रज्ञांसाठी आजही एक मोठा संशोधनाचा विषय आहे. अनेक अभ्यासकांच्या मते, या आकृत्या धार्मिक विधी, खगोलशास्त्रीय गणना किंवा पाण्याची ठिकाणे शोधण्यासाठी कोरल्या गेल्या असाव्यात. या प्रदेशात पाऊस अत्यंत दुर्मिळ असतो आणि येथील विशिष्ट शुष्क हवामानामुळेच (Arid Climate) हजारो वर्षांपासून या नाजूक रेषामधील आकृत्या जशाच्या तशा सुरक्षित राहिल्या आहेत. हीच अगाध आश्चर्ये पाहण्यासाठी जगभरातून दरवर्षी लाखो पर्यटक येथे विमानाने हवाई सफरीचा आनंद घेण्यासाठी येतात.
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या दुर्दैवी अपघातामुळे पेरू सरकारच्या चिंता वाढल्या आहेत. पेरूच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा मोठा वाटा असून अशा अपघातांमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. नाझ्का परिसरातील हवाई सफरींचा इतिहास पाहता, भूतकाळातही लहान विमानांचे तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे विमान सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या देखभाल (Maintenance) आणि सुरक्षेच्या मानकांवर पुन्हा एकदा टीका होत आहे.
पेरूच्या नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरणाने (Civil Aviation Authority) या अपघाताच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विमानाचे इंजिन अचानक बंद पडले होते की हवेच्या वेगामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले, याचा शोध घेतला जात आहे. पेरू सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति तीव्र शोक व्यक्त केला असून, निष्पक्ष आणि सखोल तपास करून दोषींवर अथवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या यंत्रणेवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.