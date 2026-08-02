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US-Iran War: ट्रम्प यांची धोकादायक योजना! इराणवरील मोठ्या हल्ल्यानंतर चिंताग्रस्त सौदी राजकुमाराने उचलले मोठे पाऊल

Updated On: Aug 02, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

US Iran Strikes: इराणवर अमेरिकेच्या संभाव्य मोठ्या हल्ल्याच्या भीतीने मध्य पूर्वेत घबराट पसरली आहे. सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी ट्रम्प यांना फोन करून या भयानक लष्करी योजनेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.

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ट्रम्प यांची धोकादायक योजना! इराणवरील मोठ्या हल्ल्याच्या धोक्याने चिंताग्रस्त झालेल्या सौदी राजकुमाराने अचानक निर्णय घेतला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • सौदी युवराजांचा ट्रम्प यांना थेट फोन
  • मध्य-पूर्वेत भीषण युद्धाचा धोका
  • कूटनैतिक पातळीवर मध्यस्थीचे प्रयत्न तीव्र

मध्य-पूर्वेतील (Middle East) भू-राजकीय परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली असून एका नव्या महायुद्धाचे ढग दाटून आले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर मोठ्या प्रमाणावर लष्करी हल्ला करण्याची तयारी चालवली असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर संपूर्ण आखाती प्रदेशात घबराटीचे आणि चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सौदी अरेबियाचे युवराज आणि देेशाचे सर्वेसर्वा मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अचानक थेट दूरध्वनी करून या प्रस्तावित लष्करी कारवाईबद्दल तीव्र शब्दांत चिंता व्यक्त केली आहे. या फोन कॉलदरम्यान सौदी युवराजांनी ट्रम्प यांना इराणवरील नियोजित हल्ले थांबवण्याचे आणि तणाव कमी करण्याचे आग्रही आवाहन केले आहे.

अमेरिकन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि या घडामोडींशी परिचित असलेल्या विशेष सूत्रांनी या महत्त्वपूर्ण संभाषणाची पुष्टी केली आहे. जॉर्डनमधील अमेरिकन लष्करी तळावर झालेल्या इराणच्या विनाशकारी क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका अत्यंत आक्रमक आणि कठोर झाली आहे. ट्रम्प प्रशासन इराणच्या प्रमुख ऊर्जा केंद्रांवर आणि लष्करी तळांवर मोठा हवाई हल्ला करण्याची योजना आखत आहे. अमेरिकेच्या या धोकादायक योजनेमुळे संपूर्ण आखाती प्रदेशात युद्धाची ज्वाला पसरू शकते, अशी भीती सौदी अरेबियाने व्यक्त केली असून, या कारवाईचे नेमके उद्दिष्ट काय आहे याबद्दल वॉशिंग्टनकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

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मोठ्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण मध्य-पूर्व विनाशाच्या गर्तेत ढकलले जाईल: सौदी अरेबिया

या संभाषणाची माहिती असलेल्या सूत्रांच्या मते, सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी ट्रम्प यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, इराणवर अशा प्रकारचा भीषण लष्करी हल्ला केल्यास त्याचे परिणाम केवळ इराणपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. यामुळे संपूर्ण मध्य-पूर्वेत एक विनाशकारी प्रादेशिक युद्ध पेटू शकते, ज्याचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि तेल पुरवठ्याला बसण्याची शक्यता आहे. जरी या संवादाबाबत व्हाईट हाऊस आणि वॉशिंग्टनमधील सौदी दूतावासाने अधिकृत भाष्य करण्यास नकार दिला असला, तरी या फोन कॉलनंतर आखाती राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

हा फोन कॉल होण्याआधीच, बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. सौदी अरेबियाचे संरक्षण मंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान यांनी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेतली. या बैठकीत सौदीच्या संरक्षण मंत्र्यांनी अमेरिकन प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला की, सौदी अरेबियाला कोणत्याही परिस्थितीत युद्ध नको आहे. इराणसोबत असलेले मतभेद आणि विवाद कूटनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यास सौदी अरेबिया अनुकूल असून प्रादेशिक शांतता राखणे हाच त्यांचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी मांडले.

credit – social media and Twitter

इराणची प्रतिहल्ल्याची धमकी; इस्रायल आणि आखाती ऊर्जा प्रकल्प निशाण्यावर

दुसऱ्या बाजूला, इराणने देखील अमेरिकेला उघडपणे आणि गंभीर परिणामांची धमकी दिली आहे. जर अमेरिकेने आपल्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर किंवा लष्करी तळांवर कोणताही मोठा हल्ला केला, तर त्याला अत्यंत कठोर आणि तितकेच भीषण प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे तेहरानने स्पष्ट केले आहे. इराणच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते, हल्ला झाल्यास ते इस्रायलमधील प्रमुख ठिकाणे तसेच आखाती देशांमधील ऊर्जा प्रकल्प आणि तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडतील. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) यांनी शनिवारी सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी दीर्घकाळ फोनवर चर्चा करून इराणची आक्रमक भूमिका आणि लष्करी तयारी स्पष्ट केली.

इराणच्या या थेट धमकीमुळे आखाती देशांची चिंता अधिकच वाढली आहे, कारण युद्धाचा पहिला आणि थेट फटका त्यांच्या तेल उद्योगाला आणि पायाभूत सुविधांना बसू शकतो. यामुळेच सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कतार, ओमान आणि पाकिस्तान यांसारखे देश आता युद्धाचा भडका उडण्यापूर्वी तणाव कमी करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

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कतार आणि ओमानची मध्यस्थी; होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न

मध्य-पूर्वेतील या संभाव्य महायुद्धाच्या संकटाला टाळण्यासाठी सध्या कतार अत्यंत सक्रिय भूमिका बजावत आहे. शनिवारी कतारच्या मध्यस्थ पथकाने इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची, व्हाईट हाऊसचे विशेष प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ (Steve Witkoff) आणि ओमानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र आणि प्रदीर्घ चर्चा केली. जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा सागरी मार्ग पुन्हा सुरक्षितपणे उघडणे आणि दोन्ही बाजूंना शांतता करारावर आणणे हा या चर्चेचा मुख्य अजेंडा आहे.

एकीकडे कतार आणि सौदी अरेबिया मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासन आपल्या पुढील लष्करी पावलाबाबत गोपनियता बाळगून आहे. आगामी काही दिवस मध्य-पूर्वेच्या आणि पर्यायाने संपूर्ण जगाच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सौदी अरेबियाच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन लष्करी कारवाई लांबणीवर टाकतात की इराणवर मोठा हल्ला करून युद्धाची ठिणगी पाडतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Us iran war trump mbs phone call saudi arabia concern marathi news

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Published On: Aug 02, 2026 | 11:30 AM

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