Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! मे महिन्याचा हप्ता ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार

या हप्त्यासाठी ३४४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यभरातील पात्र महिला लाभार्थी आता त्यांच्या बँक खात्यात मे महिन्याचा हप्ता जमा होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. शेवगाव-पाथर्डी विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे घोषणा केली की, मे महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता लवकरच महिलांच्या खात्यात जमा केला जाईल.
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राजळे यांच्या पोस्टनुसार, ही रक्कम १२ ते १५ जून दरम्यान लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने महिला आणि बाल विकास विभागाला मे महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी ३४४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या संदर्भात १० जून रोजी एक सरकारी आदेशही जारी करण्यात आला.
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मोनिका राजळे यांच्या घोषणेमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. यापूर्वी, अनेक महिलांनी हप्ते जमा होण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, आता निधी मंजूर झाल्याने आणि अपेक्षित तारीख जाहीर झाल्याने महिलांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे. दरम्यान, अपात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही आणि मे महिन्याचा कोणताही हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार नाही. आता राज्यातील लाखो महिला सरकारच्या पुढील निर्णयाची आणि हप्ते जमा करण्याच्या प्रक्रियेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान अपात्र महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नसून त्यांच्या खात्यात मे महिन्याचा कोणताही हप्ता जमा होणार नाही. त्यामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणींचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
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