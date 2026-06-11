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Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! मे महिन्याचा हप्ता ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार

Updated On: Jun 11, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना मे महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा असताना, पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात १२ ते १५ जूनदरम्यान योजनेचे पैसे जमा होणार असल्याची माहिती भाजप आमदार मोनिका राजळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिली आहे. या अपडेटमुळे लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! मे महिन्याचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! मे महिन्याचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार

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विस्तार
  • ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट!
  • मे महिन्याचा हप्ता ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार
  • मे महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता लवकरच महिलांच्या खात्यात जमा
Ladki Bahin Yojana News Marathi : राज्याच्या लाडकी बहिण योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. मे महिन्याच्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या पात्र महिलांना १२ ते १५ जून दरम्यान योजनेचा हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात भाजप आमदार मोनिका राजळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती दिली.

या हप्त्यासाठी ३४४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यभरातील पात्र महिला लाभार्थी आता त्यांच्या बँक खात्यात मे महिन्याचा हप्ता जमा होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. शेवगाव-पाथर्डी विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे घोषणा केली की, मे महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता लवकरच महिलांच्या खात्यात जमा केला जाईल.

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राजळे यांच्या पोस्टनुसार, ही रक्कम १२ ते १५ जून दरम्यान लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने महिला आणि बाल विकास विभागाला मे महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी ३४४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या संदर्भात १० जून रोजी एक सरकारी आदेशही जारी करण्यात आला.

मोनिका राजळे यांच्या घोषणेमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. यापूर्वी, अनेक महिलांनी हप्ते जमा होण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, आता निधी मंजूर झाल्याने आणि अपेक्षित तारीख जाहीर झाल्याने महिलांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे. दरम्यान, अपात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही आणि मे महिन्याचा कोणताही हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार नाही. आता राज्यातील लाखो महिला सरकारच्या पुढील निर्णयाची आणि हप्ते जमा करण्याच्या प्रक्रियेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान अपात्र महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नसून त्यांच्या खात्यात मे महिन्याचा कोणताही हप्ता जमा होणार नाही. त्यामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणींचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.

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Web Title: Ladki bahin yojana may installment june 12 to 15 update monica rajale

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Published On: Jun 11, 2026 | 12:50 PM

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