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Iran Us War : स्वस्त आणी डेंजर ; इराणी मिसाईलने उडवली अमेरिकेची झोप , पेंटागॉन टेन्शन मध्ये

Updated On: Jul 26, 2026 | 08:23 PM IST
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सारांश

इराणच्या खैबर शाकेन क्षेपणास्त्राने मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर मोठा हल्ला केला आहे. अमेरिकेची हवाई संरक्षण यंत्रणा ही क्षेपणास्त्रे रोखण्यात मोठ्या प्रमाणावर अयशस्वी ठरली आहे, ज्यामुळे पेंटागॉनमध्ये चिंता वाढली आहे. इराणचे खैबर शाकेन क्षेपणास्त्र अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र रोधकांपेक्षा खूपच स्वस्त आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

वॉशिंग्टन: इराण मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ला करण्यासाठी खैबर शाकेन क्षेपणास्त्राचा वापर करत आहे. हे क्षेपणास्त्र स्वस्त, सहज प्रक्षेपित होणारे आणि अचूक मारा करण्यास सक्षम आहे. त्याचा पल्ला १४०० किलोमीटर आहे. यामुळे खैबर शाकेन क्षेपणास्त्राद्वारे अमेरिकेच्या लष्करी तळांना सहजपणे लक्ष्य केले जात आहे. इराणच्या या स्वस्त आणि अचूक क्षेपणास्त्रामुळे अमेरिका चिंतीत आहे. या क्षेपणास्त्राने अनेक वेळा अमेरिकेच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला चकमा देऊन आपली लक्ष्ये यशस्वीरित्या नष्ट केली आहेत. पेंटागॉनने इराणच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, मध्य पूर्वेतील आपल्या लष्करी तळांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.

  • खैबर शकेन क्षेपणास्त्र इराणसाठी हुकमी पत्ता का आहे?
  • पेंटागॉनला खैबर शकेन क्षेपणास्त्राबद्दल चिंता वाटत आहे.
  • सहज दिशा बदलू शकते मिसाईल
  • खैबर शेकन मिसाईलची किंमत किती आहे .

खैबर शकेन क्षेपणास्त्र इराणसाठी हुकमी पत्ता का आहे?

वॉल स्ट्रीट जर्नलने अनेक लष्करी तज्ञांचा हवाला देत असे वृत्त दिले आहे की, घन इंधनावर चालणारी, मध्यम पल्ल्याची खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रे इराणच्या जुन्या क्षेपणास्त्रांपेक्षा वेगळी आहेत. इराणच्या जुन्या क्षेपणास्त्रांना प्रक्षेपणापूर्वी इंधन भरावे लागत असे, जे वेळखाऊ होते. याउलट, खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रांमध्ये आधीच इंधन भरलेले असते. ती ट्रक किंवा इतर वाहनांवर सहजपणे चढवून प्रक्षेपित केली जाऊ शकतात, ज्यामुळे इराणची क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण स्थळे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकी आणि इस्रायली लढाऊ विमानांना चकमा देणे सोपे होते.

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पेंटागॉनला खैबर शकेन क्षेपणास्त्राबद्दल चिंता वाटत आहे.

अमेरिकेच्या लष्कराने इराणची बहुतेक खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रे पाडल्याचा दावा केला आहे. तरीही काही क्षेपणास्त्रे अमेरिकेच्या प्रतिबंधकांना चकमा देण्यात यशस्वी झाली आहेत. पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, इराण अमेरिकेच्या संरक्षण प्रणालींना चकमा देण्यासाठी वेगवेगळे उड्डाण मार्ग, डावपेच आणि वेग वापरत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रे इतर क्षेपणास्त्रांपेक्षा नष्ट करणे अधिक कठीण आहे, कारण ती अधिक चांगल्या प्रकारे दिशा बदलू शकतात. याच्या काही प्रकारांमध्ये पुढच्या भागात लहान इंजिने असतात, ज्यात स्फोटक स्फोटके असतात आणि उड्डाणाच्या अंतिम टप्प्यात ती वेगळी होतात.

सहज दिशा बदलू शकते मिसाईल

डब्ल्यू एस जे ने नमूद केले आहे की, क्षेपणास्त्राच्या पुढच्या भागात असलेले इंजिन, खैबर क्षेपणास्त्राला आपल्या लक्ष्याजवळ पोहोचताना (सुमारे १०,००० किलोमीटर प्रति तास वेगाने) आपली दिशा बदलण्याची क्षमता देते. इराण, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचे लष्करी तळ आणि संपूर्ण प्रदेशातील हवाई संरक्षणाला मदत करणाऱ्या रडार्ससारख्या लक्ष्यांना लक्ष्य करण्यासाठी, खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रां सोबतच, वेगवान हल्ला करणारे ड्रोन आणि कमी प्रगत क्षेपणास्त्रांचा वापर करत आहे.

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खैबर शेकन मिसाईलची किंमत किती आहे

इराणने खैबर शाकेनची किंमत जाहीर केलेली नाही, परंतु विश्लेषकांच्या मते, त्यांना रोखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अमेरिकन आणि इस्रायली इंटरसेप्टर्सपेक्षा ही क्षेपणास्त्रे खूपच स्वस्त आहेत. प्रणालीनुसार, खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रांची किंमत २० लाख ते १.५ कोटी डॉलर्सच्या दरम्यान असते. इराणने इस्रायलवर हल्ला करण्यासाठी खैबर शाकेन क्षेपणास्त्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे.

 

 

 

 

 

 

Web Title: Iran us war cheap yet dangerous iranian missile gives the us sleepless nights pentagon on edge

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Published On: Jul 26, 2026 | 08:23 PM

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