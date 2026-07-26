Iran Us War : स्वस्त आणी डेंजर ; इराणी मिसाईलने उडवली अमेरिकेची झोप , पेंटागॉन टेन्शन मध्ये

वॉशिंग्टन: इराण मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ला करण्यासाठी खैबर शाकेन क्षेपणास्त्राचा वापर करत आहे. हे क्षेपणास्त्र स्वस्त, सहज प्रक्षेपित होणारे आणि अचूक मारा करण्यास सक्षम आहे. त्याचा पल्ला १४०० किलोमीटर आहे. यामुळे खैबर शाकेन क्षेपणास्त्राद्वारे अमेरिकेच्या लष्करी तळांना सहजपणे लक्ष्य केले जात आहे. इराणच्या या स्वस्त आणि अचूक क्षेपणास्त्रामुळे अमेरिका चिंतीत आहे. या क्षेपणास्त्राने अनेक वेळा अमेरिकेच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला चकमा देऊन आपली लक्ष्ये यशस्वीरित्या नष्ट केली आहेत. पेंटागॉनने इराणच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, मध्य पूर्वेतील आपल्या लष्करी तळांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
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अमेरिकेच्या लष्कराने इराणची बहुतेक खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रे पाडल्याचा दावा केला आहे. तरीही काही क्षेपणास्त्रे अमेरिकेच्या प्रतिबंधकांना चकमा देण्यात यशस्वी झाली आहेत. पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, इराण अमेरिकेच्या संरक्षण प्रणालींना चकमा देण्यासाठी वेगवेगळे उड्डाण मार्ग, डावपेच आणि वेग वापरत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रे इतर क्षेपणास्त्रांपेक्षा नष्ट करणे अधिक कठीण आहे, कारण ती अधिक चांगल्या प्रकारे दिशा बदलू शकतात. याच्या काही प्रकारांमध्ये पुढच्या भागात लहान इंजिने असतात, ज्यात स्फोटक स्फोटके असतात आणि उड्डाणाच्या अंतिम टप्प्यात ती वेगळी होतात.
डब्ल्यू एस जे ने नमूद केले आहे की, क्षेपणास्त्राच्या पुढच्या भागात असलेले इंजिन, खैबर क्षेपणास्त्राला आपल्या लक्ष्याजवळ पोहोचताना (सुमारे १०,००० किलोमीटर प्रति तास वेगाने) आपली दिशा बदलण्याची क्षमता देते. इराण, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचे लष्करी तळ आणि संपूर्ण प्रदेशातील हवाई संरक्षणाला मदत करणाऱ्या रडार्ससारख्या लक्ष्यांना लक्ष्य करण्यासाठी, खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रां सोबतच, वेगवान हल्ला करणारे ड्रोन आणि कमी प्रगत क्षेपणास्त्रांचा वापर करत आहे.
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इराणने खैबर शाकेनची किंमत जाहीर केलेली नाही, परंतु विश्लेषकांच्या मते, त्यांना रोखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अमेरिकन आणि इस्रायली इंटरसेप्टर्सपेक्षा ही क्षेपणास्त्रे खूपच स्वस्त आहेत. प्रणालीनुसार, खैबर शाकेन क्षेपणास्त्रांची किंमत २० लाख ते १.५ कोटी डॉलर्सच्या दरम्यान असते. इराणने इस्रायलवर हल्ला करण्यासाठी खैबर शाकेन क्षेपणास्त्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे.