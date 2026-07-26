E20 Janta Party: मुद्दा पेटणार? CJP नंतर आता E20 जनता पार्टीची एन्ट्री! 100% शुद्ध पेट्रोलची सोशल मीडियावर मोठी मागणी

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पेट्रोल पंप आता फक्त E 20 पेट्रोल विकत आहेत. शुद्ध पेट्रोल मिळवण्याचा पर्याय आपल्याला दिला नाही. असे वापरकर्ते म्हणतात. नेमका हाच पर्याय देण्याची मागणी E20 जनता पार्टी जोरदार करत आहे. CJP च्या विनोदी आणि मीम अंदाजाला फॉलो करत ई२० जनता पार्टी पेट्रोलच्या प्रश्नावर लक्षवेधून घेत ही चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. व्यंग आणि जनआंदोलने सरकारच्या योजनांना पुन्हा एकदा हादरवून टाकू शकतील, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
सोशल मीडियावरच्या एका पोस्टनुसार, E20 जनता पार्टी ही नागरिकांच्या नेतृत्वामधील ग्राहक हक्क चळवळ आहे. त्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “ग्राहकांना इंधन धोरणात पारदर्शकता, माहितीपूर्ण निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. ज्याप्रमाणे नागरिकांना इतर अनेक उत्पादनांमध्ये पर्याय उपलब्ध असतात, त्याचप्रमाणे त्यांना आपल्या आवडीचे इंधन खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे.”
पक्षाच्या सर्वात महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक म्हणजे, प्रत्येक भारतीयाला पेट्रोल पंपावर १००% पेट्रोल आणि मिश्रित इंधनाचे पर्याय निवडण्याचे व खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. पक्षाने म्हटले आहे की, “आम्ही अनुदान हटवण्याची, मोफत इंधनाची किंवा इथेनॉल-मिश्रित इंधनाची मागणी करत नाही. आम्ही ग्राहकांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळावे अशी मागणी करत आहोत.”
सोशल मीडियावरील पोस्टनुसार, अनेक वाहन मालकांनी मायलेज, इंजिनची सुसंगतता, देखभालीचा खर्च आणि दीर्घकालीन कामगिरी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. याव्यतिरिक्त, ई२० जनता पक्षाच्या इतर मागण्यांमध्ये इंधनाच्या लेबलिंगमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, विविध इंधन मिश्रणांची किंमत, फायदे आणि परिणामकारकतेबद्दल स्पष्ट आणि सहज उपलब्ध माहिती प्रकाशित करणे, तसेच मायलेज, इंजिनची कामगिरी, उत्सर्जन आणि देखभालीचा खर्च यावर स्वतंत्र अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करणे यांचा समावेश आहे.
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