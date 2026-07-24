शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Youth Protest Youth Revolution Rally In Satara In Support Of The Jantar Mantar Protest

Youth Protest :जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ साताऱ्यात युवा क्रांतीची रॅली

Updated On: Jul 24, 2026 | 09:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

साताऱ्यात युवा क्रांतीच्या वतीने दिल्लीतील जंतर-मंतर विद्यार्थी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात आली. आंदोलनावरील पोलिस कारवाईचा निषेध करत परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी, विद्यार्थ्यांशी संवाद आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. रॅलीत मोठ्या संख्येने युवक, विद्यार्थी आणि नागरिक सहभागी झाले.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सातारा : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ आणि आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी युवा क्रांती, सातारा यांच्या वतीने शुक्रवारी (दि. २४) सकाळी गांधी मैदान (राजवाडा) येथून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, शाहू चौकपर्यंत समर्थन रॅली काढण्यात आली.
या रॅलीत सहभागी झालेल्या युवक-युवतींनी परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गोंधळ, पेपरफुटीच्या घटना, परीक्षा वारंवार पुढे ढकलल्या जाणे, विद्यार्थ्यांवर वाढत असलेला मानसिक ताण तसेच जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांशी तातडीने संवाद साधावा, आंदोलनावरील पोलिस कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
युवा क्रांतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी ही समर्थन रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. देशभरातील तरुणांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत एकजूट दाखवून त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रॅलीदरम्यान विविध घोषणाबाजी करून आंदोलनाला समर्थन व्यक्त करण्यात आले. या समर्थन रॅलीत मोठया संख्येने युवक-युवती, विद्यार्थी आणि नागरिक सहभागी झाले .

Satara News: सातारा पालिकेत राजकीय घडामोडी! उदयनराजे समर्थक नगरसेवकांची दांडी; अवघ्या ३० मिनिटांत ४६ विषयांना मंजुरी

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींविरोधात विद्यार्थी व पालकांनी आंदोलन केले. आंदोलकांनी निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. आंदोलनादरम्यान विविध विद्यार्थी संघटनांनी परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. दुसरीकडे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेबाबत आवश्यक ती कारवाई आणि चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. या आंदोलनामुळे NEET परीक्षेच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता सरकार आणि संबंधित संस्थांच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पुन्हा सुरू करा; महिला काँग्रेसचा साताऱ्यात मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला निवेदन

Web Title: Youth protest youth revolution rally in satara in support of the jantar mantar protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 09:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral
1

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

CJP Protest: आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला! Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट; मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा
2

CJP Protest: आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला! Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट; मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा

CJP Protest Update: धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला नाही तर काय असेल CJPचा प्लॅन बी? आशुतोष रांकाने दिले उत्तर
3

CJP Protest Update: धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला नाही तर काय असेल CJPचा प्लॅन बी? आशुतोष रांकाने दिले उत्तर

‘या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत…’, CJP आंदोलनादरम्यान राजनाथ सिंह यांचा जुना Video Viral
4

‘या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत…’, CJP आंदोलनादरम्यान राजनाथ सिंह यांचा जुना Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Jul 25, 2026 | 12:28 PM
Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Jul 25, 2026 | 12:17 PM
आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

Jul 25, 2026 | 12:14 PM
सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

Jul 25, 2026 | 12:09 PM
Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Jul 25, 2026 | 12:05 PM
CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

Jul 25, 2026 | 12:05 PM
घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

Jul 25, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा