Rashmi Shukla retirement : महाराष्ट्राच्या DGP रश्मी शुक्ला झाल्या निवृत्त; सदानंद दातेंनी स्वीकारला पदभार

Rashmi Shukla retirement : मुंबई : महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती आता वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांच्या नियंत्रणाखाली असेल. कारण डीजीपी रश्मी शुक्ला यांनी निवृत्ती घेतली आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या निवृत्तीनंतर, सदानंद दाते यांनी राज्याचे नवे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) म्हणून पदभार स्वीकारला. विविध प्रमुख प्रशासकीय आणि तपास पदांवर काम केलेले सदानंद दाते हे एक अनुभवी आणि कणखर अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पोलिस कायदा आणि सुव्यवस्था आणखी मजबूत करतील, संघटित गुन्हेगारी नियंत्रित करतील आणि पोलिस प्रशासन सुधारतील अशी अपेक्षा आहे.
रश्मी शुक्ला यांचा सन्मान
महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचा निवृत्ती समारंभ पार पडला. हा समारंभ मुंबईतील पोलिस महासंचालक कार्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला. महाराष्ट्र पोलिसांनी प्लॅटफॉर्म X वरील त्यांच्या अधिकृत हँडलवरून सोशल मीडियावर पोस्टद्वारे कार्यक्रमाचे फोटो शेअर केले, लिहिले की, “शिस्त, धैर्य आणि समर्पणाचे प्रतीक असलेले रश्मी शुक्ला यांचे नेतृत्व नेहमीच प्रेरणादायी राहील. निवृत्तीनंतरच्या त्यांच्या भविष्यातील प्रयत्नांमध्ये आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो.” असे पोलीस दलाकडून लिहिण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या पोलीस महासंचालक श्रीमती रश्मि शुक्ला यांचा सेवानिवृत्ती कार्यक्रम पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई येथे पार पडला. शिस्त, धैर्य आणि कर्तव्यनिष्ठेचे प्रतीक असलेले त्यांचे नेतृत्व सदैव प्रेरणादायी राहील तसेच सेवानिवृत्तीनिमित्त त्यांना भावी वाटचालीसाठी… pic.twitter.com/2gyxBLChSV — महाराष्ट्र पोलीस – Maharashtra Police (@DGPMaharashtra) January 3, 2026
कोण आहेत रश्मी शुक्ला?
रश्मी शुक्ला जन्म १५ ऑगस्ट १९६५ रोजी मुंबई, महाराष्ट्र येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईतील सेंट झेवियर्स स्कूलमध्ये झाले. त्यानंतर त्यांनी प्रतिष्ठित एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी घेतली. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना त्यांनी यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी केली. १९८८ मध्ये त्यांनी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि आयपीएस अधिकारी म्हणून निवड झाली. आयपीएस अधिकारी झाल्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र कॅडरमध्ये नियुक्त करण्यात आले.
रश्मी शुक्ला या १९८८ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी त्यांचे बॅचमेट रजनीश सेठ यांच्या निवृत्तीनंतर शुक्ला यांनी ही भूमिका स्वीकारली. ५८ वर्षीय आयपीएस अधिकारी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला डीजीपी ठरल्या. शुक्ला देशातील सर्वात गतिमान महिला अधिकाऱ्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जातात. डीजीपी होण्यापूर्वी त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली. २०२० मध्ये त्यांनी लिहिलेल्या एका पत्राने महाराष्ट्र पोलिस दलात खळबळ उडाली होती.
सदानंद दाते यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली
१९९० च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांनी सीबीआय, एटीएससह मुंबई पोलिसात अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आणि मीरा-भाईंदर-वसई-विरारचे पहिले पोलिस आयुक्त बनले. नंतर त्यांना एनआयएचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले.