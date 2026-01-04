Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

एन.डी. स्टुडिओत नव्या पर्वाची सुरुवात; महाराष्ट्र शासनाकडून नावीन्य उपक्रमांची सुरुवात

महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ कलादिग्दर्शक स्थ. नितीन चंद्रकांत देसाई यांच्या कर्जत येथील एन.डी. स्टुडिओची जबाबदारी स्वीकारून तेथे नवोन्मेष उपक्रमांना सुरुवात केली आहे. यात विविध कार्यक्रम राबवले जात आहेत.

Updated On: Jan 04, 2026 | 11:31 AM
एन.डी. स्टुडिओत नव्या पर्वाची सुरुवात; महाराष्ट्र शासनाकडून नावीन्य उपक्रमांची सुरुवात

एन.डी. स्टुडिओत नव्या पर्वाची सुरुवात

  • एन.डी. स्टुडिओमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून कला, संस्कृती व मनोरंजनाशी संबंधित नवे उपक्रम सुरू करण्यात आले.
  • नामवंत मराठी कलाकारांच्या उपस्थितीत सात दिवसांचा आनंददायी ‘कार्निव्हल’ खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडला.
  • विशेष गरजांच्या व अनाथ मुलांच्या सहभागातून उद्घाटन व समारोप करून सामाजिक जाणीव जपली; पुढेही कार्यशाळा व विशेष कार्यक्रमांचे नियोजन.
सिने कलरकारांच्या उपस्थितीत एनडीज आर्ट वर्ल्डमध्ये मुकतेच ‘कार्निव्हल’ उत्साहात पार पडले. नितीन देसाई यांनी २००५ मध्ये मुंबईजवळच्या कर्जत इथे एनडी स्टुडिओची निर्मिती केली होती. ५२ एकरवर हा एनडी स्टुडिओ पसरलेला आहे. आतापर्यंत ऐतिहारिस्क सिनेमांसह अनेक चित्रपटांचे इथे शूटिंग झाले आहे. अमिर खानच्चा मंगल पांडे सिनेमा चित्रित झाला. त्यानंतर मधुर भांडरकर यांच्या ट्रॅफिक सिग्नल सिनेमाचं शुटिंग याच स्टुडिओत इवल. आशुतोष गोवारिकरचा ‘जोधा अकबर’ इथेच शूट झाला. त्यावेळी ऐश्व राय आणि हृतिक रोशन या सेटवर ६ महिने राहिले होते. सलमानचा ‘प्रेम रतन धन पायो’ या सेंटवर शूट झालेला. सिनेमादरम्यान सलमान जवळपास ९० दिवस या सेटवर राहिला होता. सलमानच्या अनेक सिनेमांचं शूटिंग या एनही स्टुडिओत झालं आहे. किक, बॉडीगार्ड, वॉन्टेड सिनेमे याच सेटवा शूट झालेत.

चित्रपटप्रेमींसाठी खास भेट! ९ जानेवारीपासून मुंबईत चित्रपट महोत्सवाची मेजवानी, ५० पेक्षा जास्त देशांच्या चित्रपटांचा समावेश

शासनाकडून नवोन्मेष उपक्रमांची सुरुवात

अतिरराष्ट्रीय स्तरावरील समातकीर्त कलाकाराचे एखादे कार्य जर अपूर्ण राहीले असेल तर शामनाची जवाबदारी असते की त्या कार्याला पूर्णत्वास नेण्यात मदत करावी, त्यामुळेया पाच दृष्टिकोनातून स्थ. नितीन चंद्रकांत देसाई या मराठी कलाकाराच्या कर्जत येथील, एन डी स्टुडिओची जवाबदारी महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारून तेथे नवोन्मेष उपक्रमांची सुरुवात केली आहे.

खेळीमेळीच्या वातवरणात पार पडले ‘कार्निव्हल

महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका श्रीमती स्वाती म्हरी-पाटील यांची संकल्पना, आणि महामंडळाचे वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्या पुढाकारातून तसेच एनडी आर्ट वल्र्ड मधील कर्मचारी याच्या सहकार्यातून सात दिवस मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील नामवंत व लोकप्रिय वेगवेगळ्या सिने कलाकारांच्या उपस्थितीत एन्ही आर्ट वर्ल्ड मध्ये अतिशय आनंदात व खेळीमेळीच्या वातावरणात ‘कार्निव्हल’ हा उपक्रम पार पडला.

४२ व्या वर्षी चौथ्यांदा लग्नबंधनात अडकणार ‘ही’ अभिनेत्री? पतीसमोरच व्यक्त केली लग्नाची इच्छा

‘आय डे केअर’ मुलांच्या हस्ते झाले उ‌द्घाटन

शासनातर्फे कोणलाही उपक्रम करताना सामाजिक जानिश्वेचे भान ठेवून, कार्निव्हलचे औपबारिक उद्‌घाटन पेण येथील आय डे केअर’ ह्या विशेष अब मुलांच्या संस्थेतील काही अंध मुलांच्या हाताने आकाशात फुगे सोडून महामंडळाचे पदाधिकारी, कर्मचारी आणि उपस्थित पर्यटकांच्या समवेत करण्यात आले. ३१ डिसेमारला समारोप कामशेत लोणावळे येथील ‘मायेचा हात सोशल फौंडेशन’ या संस्थेतील अनाथ मुलांच्या उपस्थित व महामंडळाचे पदाधिकारी, कर्मचारी आणि उपस्थित पर्यटकांच्या समवेत करण्यात आले. लहान मुलांसाठी सान्ताकॉलज, वेगवेगळे शुभंकर, फुगे, चॉकलेट्स, चालीं जादूगराचे जादूचे प्रयोग, कुंभारकाम, ट्याटू, पपेट शी, लहान गाजी, खेळांची साधने, इत्यादी तसेच एन डी मधील वेगवेगळ्या सेटस ची सफर, खाद्य पदार्थ, गाणी, नृत्य, स्पर्धा इत्यादी गोष्टींची धम्माल होती. या पुढेही वेगवेगळ्या दिवशी असे विशेष विविध उपक्रम, कार्यशाळा, निवासी अभ्यासक्रम पर्यटकांसाठी, पहुण्यांसाठी आयोजित करण्यात येतील व त्यासाठी महामंडळाच्या तर्फे विशेष व्यवस्था करण्यात येईल असे महामंडळाकडून नियोजन करण्यात येणार आहे.

Published On: Jan 04, 2026 | 10:55 AM

