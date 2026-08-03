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Maharashtra Land Survey E-Post System: भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय; आता जमीन मोजणीच्या नोटिसा स्पीड पोस्टने थेट दारात

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:30 PM IST
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सारांश

नवीन ई-पोस्ट प्रणालीमुळे 'ई-काउंट २' या ऑनलाइन प्रणालीत तयार झालेली नोटीस थेट टपाल विभागाकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर टपाल विभाग संबंधित लाभार्थ्यांना स्पीड पोस्टद्वारे नोटिसा पाठविणार आहे.

Maharashtra Land Survey E-Post System: भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय; आता जमीन मोजणीच्या नोटिसा स्पीड पोस्टने थेट दारात

भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय; आता जमीन मोजणीच्या नोटिसा स्पीड पोस्टने थेट दारात

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विस्तार
  •  महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागाकडून ‘ई-पोस्ट प्रणाली’ (E-Post System) कार्यान्वित
  • नव्या सुविधेअंतर्गत ‘ई-काउंट २’ प्रणालीतून तयार होणाऱ्या मोजणीच्या नोटिसा आता थेट ऑनलाइन पद्धतीने टपाल विभागाकडे पाठवल्या जाणार
  • या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने २.८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
Pune News: जमीन मोजणीसंदर्भातील नोटिसा वेळेत मिळाव्यात आणि मोजणीची प्रक्रिया अधिक जलद व्हावी, यासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने ई-पोस्ट प्रणाली सुरू केली आहे. यापुढे ‘ई-काउंट २’ प्रणालीतून तयार होणाऱ्या मोजणीच्या नोटिसा थेट ऑनलाइन पद्धतीने टपाल विभागाकडे पाठविल्या जाणार असून त्या स्पीड पोस्टद्वारे संबंधितांपर्यंत पोहोचवल्या जाणार आहेत.

जमिनीची अधिकृत मोजणी (मोजणी) करताना संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. यामध्ये सर्व्हे क्रमांकधारक, मोजणीसाठी अर्ज करणारा, सहधारक, शेजारील जमीनधारक तसेच सातबाऱ्यात नमूद इतर संबंधितांचा समावेश असतो. यापूर्वी या नोटिसा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात छापून प्रत्यक्ष टपाल कार्यालयात जमा कराव्या लागत होत्या. या प्रक्रियेमुळे वेळ आणि मनुष्यबळाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत होता.

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नवीन ई-पोस्ट प्रणालीमुळे ‘ई-काउंट २’ या ऑनलाइन प्रणालीत तयार झालेली नोटीस थेट टपाल विभागाकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर टपाल विभाग संबंधित लाभार्थ्यांना स्पीड पोस्टद्वारे नोटिसा पाठविणार आहे. त्यामुळे नोटिसा पोहोचण्याचा कालावधी कमी होऊन मोजणीच्या प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब टळण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने २.८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, राज्यभरातील भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी प्रकरणांमध्ये ही सुविधा लागू करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातही या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २ ऑगस्ट २०२६ पासून ‘ई-काउंट २’ प्रणालीतून तयार होणाऱ्या मोजणी नोटिसा ई-पोस्टद्वारे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या बदलामुळे नोटिसा वेळेत संबंधितांपर्यंत पोहोचतील, मोजणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळेल.

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ई-पोस्ट प्रणालीचे फायदे :

मोजणीच्या नोटिसा थेट ऑनलाइन टपाल विभागाकडे पाठविणार.
स्पीड पोस्टद्वारे संबंधितांना जलद वितरण.
कागदपत्रांची छपाई व प्रत्यक्ष हस्तांतरणाची गरज संपणार.
नोटिसा वेळेत मिळाल्याने मोजणी प्रकरणांतील विलंब कमी होणार.
भूमी अभिलेख विभागाचे वेळ व मनुष्यबळाची बचत होणार

Web Title: Maharashtra news land survey notice e post system launched bhumi abhilekh

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Published On: Aug 03, 2026 | 01:30 PM

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