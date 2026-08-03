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पुण्यातील सदाशिव पेठेत पोलीस व्हॅनचा थरार! तब्बल 7 वाहनांना उडवले; घटना CCTV मध्ये कैद 

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:19 PM IST
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सारांश

एका भरधाव पोलीस व्हॅनने अचानक नियंत्रण गमावल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एकामागून एक तब्बल सात वाहनांना जोरदार धडक दिली आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

पुण्यातील सदाशिव पेठेत पोलीस व्हॅनचा थरार! तब्बल 7 वाहनांना उडवले; घटना CCTV मध्ये कैद 

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

पुणे : राज्यासह देशभरात अपघाताच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, दररोज अपघातात अनेक नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. असातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुण्यातील सदाशिव पेठ परिसरात एक भीषण अपघात घडल्याची बातमी समोर आली आहे. एका भरधाव पोलीस व्हॅनने अचानक नियंत्रण गमावल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एकामागून एक तब्बल सात वाहनांना जोरदार धडक दिली आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदाशिव पेठेतून जात असताना पोलीस व्हॅनचा हा अचानक अपघात झाला. व्हॅनच्या वेगामुळे आणि जोरदार धडकेमुळे रस्त्याच्या बाजुला पार्क केलेल्या गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. यामध्ये अनेक कार आणि दुचाकींचा समावेश आहे. अपघाताचा आवाज एवढा मोठा होता की, परिसरातील नागरिक तात्काळ मदतीसाठी रस्त्यावर धावून आले. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तसेच या दुर्घटनेत कोणीही गंभीर जखमी झालं नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघाताची ही संपूर्ण घटना एका CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. व्हिडिओमध्ये पोलीस व्हॅन वेगाने येऊन एकामागोमाग सात वाहनांना धडक देताना स्पष्टपणे दिसत आहे.

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चालकाचा ताबा सुटल्याने थेट दरीत कोसळला ट्रक

गेल्या काही दिवसाखाली धारणी तालुक्यातील सुसर्दा-राणीगाव घाटातील घोडादेव बाबा मंदिराजवळ शनिवारी मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे. बोरवेल मशीन घेऊन जाणारा एक जड वाहनचालकाचा ताबा सुटल्याने वाहन खोल दरीत कोसळले. मात्र, वाहन वाटेतच एका मोठ्या झाडाला अडकल्याने ते आणखी खाली न पडता थांबले आणि वाहनातील प्रवाशांचे प्राण वाचले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील ग्रामस्थ व रस्त्याने जाणाऱ्या नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. अपघातात वाहनाचे मोठे नुकसान झाले. तरी कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिस त्याचा तपास करीत आहेत. स्थानिकांच्या माहितीनुसार, सुसर्दा-राणीगाव घाट हा अनेक वर्षांपासून अपघातप्रवण मार्ग ठरला आहे. दरम्यान, स्थानिक नागरिक व वाहनचालकांनी घाटरस्त्यावर मजबूत क्रॅश बॅरिअर्स, संरक्षण भिंती, धोक्याचे इशारा फलक तसेच धोकादायक वळणांवर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तातडीने उभारण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.

Web Title: An accident involving a police van has occurred in punes sadashiv peth

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Published On: Aug 03, 2026 | 02:18 PM

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