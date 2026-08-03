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Flipkart Food Delivery: आता Swiggy-Zomato ची खैर नाही… फक्त 10% कमीशनवर फूड डिलीवर करणार Flipkart, जेवण स्वस्त मिळणार?

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:30 PM IST
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सारांश

Flipkart Food Delivery: ऑनलाईन शॉपिंग क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Flipkart ने आता फूड डिलिव्हरीच्या बाजारात सर्वात मोठा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. Zomato आणि Swiggy कडून आकारल्या जाणाऱ्या २५ ते ३० टक्के कमिशनच्या तुलनेत फ्लिपकार्ट रेस्टॉरंट्सकडून फक्त १० टक्के कमिशन आकारून अन्न पुरवठा करणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आता Swiggy-Zomato ची खैर नाही
  • 10% कमीशनवर फूड डिलीवर करणार Flipkart
  • जेवण स्वस्त मिळणार?
Flipkart Food Delivery: भारताच्या ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी बाजारपेठेत आता लवकरच तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. त्याची सुरुवात झाली आहे. नुकतीच ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्टने फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात एन्ट्री करण्याच्या तयारीत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, कंपनी १५ ऑगस्टच्या आसपास बंगळूरमध्ये आपली फूड डिलिव्हरी सेवा सुरू करण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, फ्लिपकार्ट रेस्टॉरंटकडून अंदाजे फक्त १०% कमिशन आकारण्याची योजना आखत आहे, जे बाजारभावापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. त्याचा परिणाम नक्कीच त्याच्या स्पर्धकांवर होणार आहे. त्यामुळे आता Swiggy-Zomato च्या मार्केटवर काय परिणाम होणार ? नेमका Flipkart चा प्लॅन काय आहे? आणि यामुळे ग्राहकांना जेवण स्वस्त मिळणार का?

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काय आहे फ्लिपकार्टचा मास्टर प्लॅन?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, फ्लिपकार्ट कमी कमिशन आकारून शक्य तितक्या जास्त रेस्टॉरंट्सना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर जोडण्याची योजना सध्या आखत आहे. आज अनेक रेस्टॉरंट्स सांगतात की, त्यांना इतर प्रमुख फूड प्लॅटफॉर्मवर जास्त कमिशन द्यावे लागते. त्यामुळे, फ्लिपकार्टचे कमी कमिशनचे मॉडेल लहान आणि मध्यम आकाराच्या रेस्टॉरंट्सना आकर्षित करू शकतं आणि त्यामुळे त्याचा चांगला फायदा मिळू शकतो.

कधी आणि कुठे सुरू होणार?

फ्लिपकार्ट बंगळूरुमध्ये पहिला टप्पा सुरू करणार आहे. येथून फ्लिपकार्टच्या फूड डिलिव्हरी सुरू होईल. त्यानंतर मार्केटमधी मागणी आणि प्रतिसाद पाहता याच्या शाखा इतर शहरांमध्ये होऊ शकतो. कंपनी मुख्य फ्लिपकार्ट ॲपसोबत एक वेगळे फूड डिलिव्हरी ॲप देखील सुरू करण्याची शक्यता आहे. पण अजूनपर्यंत त्याची अधिकृतपणे घोषणा झालेली नाही.

मग हे कसं काम करणार?

वृत्तानुसार, फ्लिपकार्ट ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’च्या सहकार्याने ही सेवा सुरू करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे रेस्टॉरंट्सना भागीदारीचे अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात आणि फूड डिलिव्हरी मार्केटमधील स्पर्धा आणखी वाढू शकते.

स्विगी आणि झोमॅटोसमोरील आव्हाने वाढतील का?

सध्या फूड डिलिव्हरीच्या बाजारपेठेत स्विगी आणि झोमॅटोचे वर्चस्व दणक्यात आहे. पण फ्लिपकार्टही काही कमी नाही. त्यांच्याकडे आधीपासूनच मोठा ग्राहकवर्ग आहे. एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आणि ई-कॉमर्समधील अनुभव आहे. त्यामुळे, कमी कमिशनसह त्यांचा प्रवेश बाजारपेठेत मोठे उलथापालथ घडवू शकतो. मात्र, ग्राहक आणि रेस्टॉरंट्स हे नवीन प्लॅटफॉर्म कसे स्वीकारतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

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Web Title: Flipkart food delivery launch service just 10 percent commission

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Published On: Aug 03, 2026 | 02:30 PM

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