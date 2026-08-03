Flipkart Food Delivery: आता Swiggy-Zomato ची खैर नाही… फक्त 10% कमीशनवर फूड डिलीवर करणार Flipkart, जेवण स्वस्त मिळणार?

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माध्यमांच्या वृत्तानुसार, फ्लिपकार्ट कमी कमिशन आकारून शक्य तितक्या जास्त रेस्टॉरंट्सना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर जोडण्याची योजना सध्या आखत आहे. आज अनेक रेस्टॉरंट्स सांगतात की, त्यांना इतर प्रमुख फूड प्लॅटफॉर्मवर जास्त कमिशन द्यावे लागते. त्यामुळे, फ्लिपकार्टचे कमी कमिशनचे मॉडेल लहान आणि मध्यम आकाराच्या रेस्टॉरंट्सना आकर्षित करू शकतं आणि त्यामुळे त्याचा चांगला फायदा मिळू शकतो.
फ्लिपकार्ट बंगळूरुमध्ये पहिला टप्पा सुरू करणार आहे. येथून फ्लिपकार्टच्या फूड डिलिव्हरी सुरू होईल. त्यानंतर मार्केटमधी मागणी आणि प्रतिसाद पाहता याच्या शाखा इतर शहरांमध्ये होऊ शकतो. कंपनी मुख्य फ्लिपकार्ट ॲपसोबत एक वेगळे फूड डिलिव्हरी ॲप देखील सुरू करण्याची शक्यता आहे. पण अजूनपर्यंत त्याची अधिकृतपणे घोषणा झालेली नाही.
वृत्तानुसार, फ्लिपकार्ट ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’च्या सहकार्याने ही सेवा सुरू करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे रेस्टॉरंट्सना भागीदारीचे अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात आणि फूड डिलिव्हरी मार्केटमधील स्पर्धा आणखी वाढू शकते.
सध्या फूड डिलिव्हरीच्या बाजारपेठेत स्विगी आणि झोमॅटोचे वर्चस्व दणक्यात आहे. पण फ्लिपकार्टही काही कमी नाही. त्यांच्याकडे आधीपासूनच मोठा ग्राहकवर्ग आहे. एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आणि ई-कॉमर्समधील अनुभव आहे. त्यामुळे, कमी कमिशनसह त्यांचा प्रवेश बाजारपेठेत मोठे उलथापालथ घडवू शकतो. मात्र, ग्राहक आणि रेस्टॉरंट्स हे नवीन प्लॅटफॉर्म कसे स्वीकारतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
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