सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ravindra Jadejaa Break Virendar Sehwag Record At India Vs Sri Lanka Test Series

IND Vs SL: ‘सर’ जाडेजा मोडणार सेहवागचा ‘हा’ रेकॉर्ड; श्रीलंकेविरुद्ध कधीपासून सुरू होणार सिरिज?

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

आयपीएल 2026 च्या हंगामात रवींद्र जाडेजा दुखापतग्रस्त झाला होता. त्यामुळे जाडेजा आयपीएलचे देखील काही सामने खेळू शकला नव्हता. मात्र तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यावर बीसीसीआयने श्रीलंकेविरुद्धच्या टेस्ट सिरिजमध्ये त्याला संधी दिली आहे.

IND Vs SL: ‘सर’ जाडेजा मोडणार सेहवागचा ‘हा’ रेकॉर्ड; श्रीलंकेविरुद्ध कधीपासून सुरू होणार सिरिज?

रवींद्र जाडेजा (फोटो -सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रविंद्र जाडेजा मोडणार सेहवागचा रेकॉर्ड
  • 15 ऑगस्टपासून भारत-श्रीलंका कसोटी सामना 
  • शुभमन गिल करणार भारताचे नेतृत्व 
India Vs Sri Lanka Test Series: भारत अन् श्रीलंका यांच्यामध्ये लवकरच दोन सामन्यांची टेस्ट सिरिज सुरू होणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. बीसीसीआयने याधीच भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. या संघात रवींद्र जाडेजाला देखील संधी देण्यात आली आहे. या सिरिजमध्ये जाडेजाकडे वीरेंद्र सेहवागचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी असणार आहे. त्याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

भारतीय क्रिकेट संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्याची तयारी करत आहे. 15 ऑगस्टपासून 2 सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू होणार आहे. गॅल येथे होणाऱ्या पहिल्या कसोटी सामन्यात मैदानात उतरताच जडेजा वीरेंद्र सेहवागचा रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता आहे. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये जाडेजा वीरेंद्र सेहवागच्या 374 सामन्यांची बरोबरी करणार आहे.

रवींद्र जाडेजाने 2009 मध्ये इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. तीनही फॉर्मटमध्ये मिळून त्याने आतापर्यंत 373 सामने खेळले आहेत. श्रीलंकेविरुद्ध तो पहिला सामना खेळायला उतरताच सेहवागची बरोबरी करणार आहे. तसेच त्याने श्रीलंकेविरुद्ध दुसरा सामना खेळल्यास तो सेहवागला मागे टाकून भारतासाठी सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत १० व्या स्थानावर पोहोचणार आहे.

Explainer: भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे श्रीलंका दौरा? हरण्याजिंकण्यावरूनच बदलणार WTC फायनलचे समीकरण

रवींद्र जाडेजाची करिकीर्द

कसोटी सामने – 70 पेक्षा अधिक
वनडे सामने – 197
टी 20 सामने – 74
एकूण विकेट – 550 पेक्षा जास्त
एकूण रन्स – 6000 पेक्षा

भारतासाठी सर्वाधिक सामने खेळणारे
१. सचिन तेंडुलकर – ६६४ समोर
२. एम. एस. धोनी – ५३५ समोर
३. विराज कोहली – ५३०+ समोर
४. राहुल द्रविड – ५०४ सामने
५. रोहित शर्मा – ४८०+ सामने
६. मोहम्मद मेहरुद्दीन – ४३४ सामने
७. सौरव गांगुली – ४२१ समोर
८. अनिल कुंबळे – ४०१ समोर
९. युवराज सिंग – ३९१ सामने
१०. विरेंद्र सहवाग – ३७४ सामने
११. रविंद्र जाडेजा

IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब

आयपीएल 2026 च्या हंगामात रवींद्र जाडेजा दुखापतग्रस्त झाला होता. त्यामुळे जाडेजा आयपीएलचे देखील काही सामने खेळू शकला नव्हता. मात्र तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यावर बीसीसीआयने श्रीलंकेविरुद्धच्या टेस्ट सिरिजमध्ये त्याला संधी दिली आहे. जाडेजा हा ऑल राऊंडर खेळाडू असल्याने भारतीय संघाला फलंदाजी अन् गोलंदाजीत देखील फायदा मिळणार आहे. तसेच तो दोन सामने खेळल्यास सेहवागचा रेकॉर्ड देखील मोडेल.

भारत विरुद्ध श्रीलंका टेस्ट सिरिजचे कसे आहे वेळापत्रक

पहिली कसोटी – 15 ऑगस्ट ते 19 ऑगस्ट 2026
दुसरी कसोटी – 23 ते 27 ऑगस्ट 2026

Web Title: Ravindra jadejaa break virendar sehwag record at india vs sri lanka test series

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 02:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Explainer: भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे श्रीलंका दौरा? हरण्याजिंकण्यावरूनच बदलणार WTC फायनलचे समीकरण
1

Explainer: भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे श्रीलंका दौरा? हरण्याजिंकण्यावरूनच बदलणार WTC फायनलचे समीकरण

IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब
2

IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब

IND vs SL: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Jasprit Bumrah श्रीलंका कसोटी मालिकेतून बाहेर; WTC मोहिमेवर होणार परिणाम?
3

IND vs SL: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Jasprit Bumrah श्रीलंका कसोटी मालिकेतून बाहेर; WTC मोहिमेवर होणार परिणाम?

India vs Sri Lanka: आईशपथ! दौऱ्यापूर्वी अचानक बदलले शेड्युल, आता 3 दिवस होणार Warm Up सामना
4

India vs Sri Lanka: आईशपथ! दौऱ्यापूर्वी अचानक बदलले शेड्युल, आता 3 दिवस होणार Warm Up सामना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs SL: ‘सर’ जाडेजा मोडणार सेहवागचा ‘हा’ रेकॉर्ड; श्रीलंकेविरुद्ध कधीपासून सुरू होणार सिरिज?

IND Vs SL: ‘सर’ जाडेजा मोडणार सेहवागचा ‘हा’ रेकॉर्ड; श्रीलंकेविरुद्ध कधीपासून सुरू होणार सिरिज?

Aug 03, 2026 | 02:19 PM
पुण्यातील सदाशिव पेठेत पोलीस व्हॅनचा थरार! तब्बल 7 वाहनांना उडवले; घटना CCTV मध्ये कैद 

पुण्यातील सदाशिव पेठेत पोलीस व्हॅनचा थरार! तब्बल 7 वाहनांना उडवले; घटना CCTV मध्ये कैद 

Aug 03, 2026 | 02:18 PM
Ramayana Controversy: रिलीजपूर्वीच रणबीर कपूरच्या ‘रामायण’ला अल्टिमेटम; दिल्ली रामलीला महासंघाचा मेकर्सना इशारा

Ramayana Controversy: रिलीजपूर्वीच रणबीर कपूरच्या ‘रामायण’ला अल्टिमेटम; दिल्ली रामलीला महासंघाचा मेकर्सना इशारा

Aug 03, 2026 | 02:15 PM
Bihar Crime: आईचा मृतदेह सापडला… 10 दिवसांनी 100 मीटरवरून आला दुर्गंध; पुढे जे समोर आलं ते हादरवणारं

Bihar Crime: आईचा मृतदेह सापडला… 10 दिवसांनी 100 मीटरवरून आला दुर्गंध; पुढे जे समोर आलं ते हादरवणारं

Aug 03, 2026 | 02:11 PM
Pakistan Swat Blast: पाकिस्तानच्या स्वात खोऱ्यात शांतता मोर्चावर आत्मघाती हल्ला; पोलिसांना लक्ष्य करत स्फोट, 15 ठार अन् अनेक जखमी

Pakistan Swat Blast: पाकिस्तानच्या स्वात खोऱ्यात शांतता मोर्चावर आत्मघाती हल्ला; पोलिसांना लक्ष्य करत स्फोट, 15 ठार अन् अनेक जखमी

Aug 03, 2026 | 02:00 PM
इंस्टाग्रामवर ओळख, तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं; नंतर लॉजवर घेऊन गेला अन्…

इंस्टाग्रामवर ओळख, तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं; नंतर लॉजवर घेऊन गेला अन्…

Aug 03, 2026 | 01:55 PM
ग्लासगो Commonwealth Games 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा जलवा; ‘या’ स्थानावर केला मोहीमेचा शानदार शेवट

ग्लासगो Commonwealth Games 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा जलवा; ‘या’ स्थानावर केला मोहीमेचा शानदार शेवट

Aug 03, 2026 | 01:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा