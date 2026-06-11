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ST workers protest : एसटी सेवा ठप्प होणार? प्रलंबित मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समितीकडून बेमुदत आंदोलनाची घोषणा

Updated On: Jun 11, 2026 | 06:32 PM IST
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सारांश

महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेत ९ जून २०२६ पासून राज्यभर बेमुदत धरणे आंदोलन आणि चक्का जाम आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील एसटी वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे...

एसटी सेवा ठप्प होणार? प्रलंबित मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समितीकडून बेमुदत आंदोलनाची घोषणा

एसटी सेवा ठप्प होणार? प्रलंबित मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समितीकडून बेमुदत आंदोलनाची घोषणा

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विस्तार

ST workers protest : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवरून महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. समितीच्या वतीने ९ जून २०२६ पासून राज्यभर बेमुदत धरणे आंदोलन आणि चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई येथे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य एसटी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्री महोदययांच्या सोबत पार पडली. या बैठकीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक व कामगार हिताच्या प्रश्नांवर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर २९ जून २०२६ पासून मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालय, सर्व विभागीय कार्यालये तसेच सर्व मध्यवर्ती कार्यशाळांवर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी जोरदार मागणी कृती समितीने केली आहे.

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काय आहेत मागण्या?

  1. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे.
  2. २०१६-२०२० या वेतनकराराच्या पॅकेजदरम्यान १% ने कमी करण्यात आलेला वार्षिक वेतनवाढीचा दर २०१६ पासून मान्य केल्याप्रमाणे
  3. पुन्हा ३% करण्यात यावा.
  4. मा औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्ण्यानुसार २०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने अदा करावी.
  5. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५८% महागाई भत्ता लागू करावा.
  6. एसटी महामंडळासाठी शासनाने स्वतंत्र बजेट तरतूद करावी.
  7. मध्यवर्ती कार्यशाळांना नवीन बसबांधणीसाठी चॅसिस उपलब्ध करून स्वमालकीच्या बसेस तयार कराव्यात.
  8. कामगार विरोधी चारही कामगार कायदे रद्द करावेत.
  9. एसटी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा लागू करावी.
  10. कंत्राटी भरती बंद करावी.
  11. महामंडळाच्या जागा PPP खासगीकरणाऐवजी महामंडळानेच विकसित कराव्यात.
  12. भाडेतत्त्वावरील ई-बसेसऐवजी स्वमालकीच्या ई-बसेस घ्याव्यात.
  13. उन्नत प्रवर्गातील क. अधीका-यांना वर्ग २ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रमाणे न्याय्य वेतन लागू करावे.

आंदोलनाचे तीन टप्पे जाहीर

१५ जून २०२६ रोजी

राज्यातील सर्व आगार, विभागीय कार्यालये, कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालय येथे घंटानाद व महाआरती आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार.

२२ जून २०२६ रोजी

महाराष्ट्रातील प्रत्येक युनिटसमोर प्रचंड द्वार सभा आयोजित करण्यात येणार.

२९ जून २०२६ पासून

मुंबईसह राज्यभरातील सर्व विभागीय कार्यालये, मध्यवर्ती कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालयावर बेमुदत धरणे आंदोलन होणार……!

मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर; परिवहन मंत्र्यांनी दिली ग्वाही

Web Title: Maharashtra st workers joint action committee indefinite protest chakka jam

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Published On: Jun 11, 2026 | 06:31 PM

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