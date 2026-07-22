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MSRTC toll tax : राज्याची टोलमाफी, पण केंद्राच्या टोल नाक्यांवर एसटीला दिलासा नाही; सहा महिन्यांत ५.८१ कोटींचा अतिरिक्त भार

Updated On: Jul 22, 2026 | 11:36 AM IST
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सारांश

ST bus toll collection : राज्य सरकारकडून एसटीला टोलमाफी देण्यात आली असली तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील टोल नाक्यांवरून अजूनही टोल वसुली सुरू आहे. जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत एसटी महामंडळाकडून टोलपोटी १३३.८७ कोटी रुपये खर्च झाले आहे.

राज्याची टोलमाफी, पण केंद्राच्या टोल नाक्यांवर एसटीला दिलासा नाही; सहा महिन्यांत ५.८१ कोटींचा अतिरिक्त भार

राज्याची टोलमाफी, पण केंद्राच्या टोल नाक्यांवर एसटीला दिलासा नाही; सहा महिन्यांत ५.८१ कोटींचा अतिरिक्त भार

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विस्तार
  • एसटीकडून सहा महिन्यांत ५.८१ कोटींची वाढीव टोल वसुली
  • केंद्राच्या टोल नाक्यांवर अजूनही आकारणी सुरू
  • जानेवारी ते जूनमध्ये १३३.८७ कोटींचा टोल खर्च
Maharashtra ST News Marathi : राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) बसांना राज्यातील टोल नाक्यांवर टोलमाफी दिली असली, तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर अजूनही टोल आकारला जात असल्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत एसटी महामंडळाच्या टोल खर्चात गतवर्षीच्या तुलनेत ५ कोटी ८१ लाख १० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

बरगे यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील १०५ टोल नाक्यांवर एसटी बसांकडून अद्यापही टोल आकारला जात आहे. याशिवाय नव्याने तयार झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर नवीन टोल नाके सुरू झाल्याने महामंडळावरील आर्थिक भार आणखी वाढला आहे. या मार्गांवरून दररोज अंदाजे ३० हजारांहून अधिक एसटी फेऱ्या होत असल्याने टोल खर्च सातत्याने वाढत आहे. महिनानिहाय आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये टोल खर्च २१.६२ कोटी रुपये झाला असून, तो गतवर्षीपेक्षा १.५६ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. फेब्रुवारीमध्ये १९.२६ कोटी रुपये खर्च झाला असून १.११ कोटी रुपयांची वाढ झाली. मार्चमध्ये २१.०४ कोटी रुपये खर्च झाला आणि १.०५ कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली गेली.

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एप्रिलमध्ये टोल खर्च २२.४३ कोटी रुपये झाला असून, त्यात १.०१ कोटी रुपयांची वाढ झाली. मे महिन्यात हा खर्च २६.१५ कोटी रुपये झाला, जो गतवर्षीपेक्षा ६४.१० लाख रुपयांनी अधिक आहे. जूनमध्ये टोल खर्च २३.३५ कोटी रुपये झाला असून, त्यात ४१.०४ लाख रुपयांची वाढ झाली. एकूणच, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत एसटीचा टोल खर्च १३३ कोटी ८७ लाख ३८ हजार रुपये झाला. याच कालावधीत २०२५ मध्ये हा खर्च १२८ कोटी ६ लाख २८ हजार रुपये होता. त्यामुळे सहा महिन्यांत ५ कोटी ८१ लाख १० हजार रुपयांची अतिरिक्त टोल वसुली झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

श्रीरंग बरगे यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर टीका करताना, एसटीला आर्थिक मदतीच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात टोलच्या माध्यमातून महामंडळावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात असल्याचे म्हटले आहे. आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळासाठी वाढता टोल खर्च चिंतेचा विषय असून, केंद्र सरकारनेही एसटीला टोलमाफी देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महिनानिहाय पाहिल्यास, जानेवारी २०२६ मध्ये टोल खर्च गतवर्षीच्या तुलनेत १ कोटी ५६ लाख ९९ हजार रुपयांनी वाढला. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ही वाढ १ कोटी ११ लाख ९१ हजार रुपये, तर मार्च २०२६ मध्ये १ कोटी ५ लाख १४ हजार रुपये इतकी नोंदवली गेली. त्यानंतर एप्रिल २०२६ मध्ये टोल खर्चात १ कोटी १ लाख ९२ हजार रुपयांची वाढ झाली. मे २०२६ मध्ये वाढीचा आकडा ६४ लाख १० हजार रुपये, तर जून २०२६ मध्ये ४१ लाख ४ हजार रुपये इतका राहिला.

एकूण आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत एसटी महामंडळाचा टोल टॅक्सवरील संचित खर्च १३३ कोटी ८७ लाख ३८ हजार रुपये झाला. याउलट, जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीत हा खर्च १२८ कोटी ६ लाख २८ हजार रुपये होता. त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत टोल खर्चात ५ कोटी ८१ लाख १० हजार रुपयांची वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

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Web Title: St bus toll tax collection increased by rs 5 81 crore in six months central toll plazas maharashtra

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Published On: Jul 22, 2026 | 11:36 AM

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