Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mandatory Checkups For Rescued Leopards Forest Minister Ganesh Naik Orders Strict Monitoring Mumbai News Marathi

बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

मीरा-भाईंदर परिसरातून १९ डिसेंबर रोजी बचाव करण्यात आलेल्या बिबट्याच्या मृत्यूनंतर वनविभागाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:30 AM
बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

Follow Us:
Follow Us:
  • बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक
  • हालचालींवर 24×7 नजर ठेवण्याचे वनमंत्र्यांचे निर्देश
  • बिबट्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आदेश
मुंबई: मीरा-भाईंदर येथून १९ डिसेंबर रोजी बचाव करण्यात आलेल्या बिबट्याची देखील नियमानुसार वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. तो निरोगी असल्याचे आढळल्यानंतर त्याला मुक्त करण्यात आले. मात्र, नुकतेच अधिवासात सोडलेल्या त्या तीन वर्षाच्या बिबट्याच्या मृत्यूनंतर अशा वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे ट्रॅकिंग करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा महत्वाचा होत आहे. वन मंत्री गणेश नाईक यांनी देखील तशा सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान मीरा-भाईंदर परिसरातून १९ डिसेंबर रोजी बचाव करण्यात आलेल्या बिबट्याच्या मृत्यूनंतर वनविभागाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालिका अनिता पाटील यांनी कोणताही बिबट्‌या बचाव केल्यानंतर सर्वप्रथम त्याची सखोल वैद्यकीय तपासणी केली जाते.

झोपडीधारकांना मध्य रेल्वेची नोटिस, लवकच राबविण्यात येणार अतिक्रमण हटाव मोहीम! जाणून घ्या सविस्तर

साध्ययापूर्वी कराधिया रस प्रक्रिया करून बिबट्याला सोडण्यात आले. त्याचे ट्रेकिंग देखील सुरु होते. गेल्या दोन महिन्याच्या कालावधीत तो शिकार करत असल्याचे हि दिसून आले होते. मात्र दोन फेब्रुवारी रोजी या बिबट्याची हालचाल रेडिओ कॉलर वरून नमूद न झाल्याचे समजले, त्या ठिकाणी जाऊन पाहिल्यावर तो मृत असल्याचे समजले.’ – अनिता पाटील, संचालिका, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (फोटो सौजन्य – Pinterest)

वन मंत्री गणेश नाईक यांनी सूचना दिल्या आहेत की, वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे ट्रॅकिंग करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा महत्वाचा आहे. बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

Mumbai Mayor : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणार

बिबट्या पूर्णपणे तंदुरुस्त आढळल्यासच त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येत असल्याचे अनिता पाटील म्हणाल्या, बिबट्याच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात असून, वनविभागाने अधिक दक्षता घेण्यास सुरुवात केली आहे. भविष्यात मानव-वन्यप्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी बचाव केलेल्या बिबट्यांवर रेडिओ कॉलर बसवणे, त्यांच्या हालचालींचे निरीक्षण करणे आणि संवेदनशील भागांमध्ये गस्त वाढवणे अशा उपाययोजना राबवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. वनविभागाकडून बिबट्याच्या मृत्यूच्या कारणांचा तपास सुरू असून, अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता कोणत्याही संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तात्काळ वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Mandatory checkups for rescued leopards forest minister ganesh naik orders strict monitoring mumbai news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना ‘अग्नि रक्षक’ प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार  मजबूत
1

Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना ‘अग्नि रक्षक’ प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार  मजबूत

झोपडीधारकांना मध्य रेल्वेची नोटिस, लवकच राबविण्यात येणार अतिक्रमण हटाव मोहीम! जाणून घ्या सविस्तर
2

झोपडीधारकांना मध्य रेल्वेची नोटिस, लवकच राबविण्यात येणार अतिक्रमण हटाव मोहीम! जाणून घ्या सविस्तर

ज्येष्ठांसाठी ‘लालपरी’ ठरतीये फायद्याची; तब्बल पावणेदोन लाख जणांनी केला मोफत प्रवास
3

ज्येष्ठांसाठी ‘लालपरी’ ठरतीये फायद्याची; तब्बल पावणेदोन लाख जणांनी केला मोफत प्रवास

Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती
4

Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने

फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने

Feb 09, 2026 | 09:35 AM
Mangal Gochar 2026: 23 फेब्रुवारीपासून मंगळ आपला बदलणार मार्ग, या राशीच्या लोकांना सुवर्णसंधी

Mangal Gochar 2026: 23 फेब्रुवारीपासून मंगळ आपला बदलणार मार्ग, या राशीच्या लोकांना सुवर्णसंधी

Feb 09, 2026 | 09:30 AM
प्रोटीनने समृद्ध, मऊ-खमंग तुपात भाजलेला ‘पनीर कुलचा’ वाढवेल जेवणाची चव; नोट करा रेसिपी

प्रोटीनने समृद्ध, मऊ-खमंग तुपात भाजलेला ‘पनीर कुलचा’ वाढवेल जेवणाची चव; नोट करा रेसिपी

Feb 09, 2026 | 09:30 AM
T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानच्या डावपेचांवर बीसीसीआयने सोडले मौन, राजीव शुक्ला म्हणाले – आता निर्णय आयसीसीचा…

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानच्या डावपेचांवर बीसीसीआयने सोडले मौन, राजीव शुक्ला म्हणाले – आता निर्णय आयसीसीचा…

Feb 09, 2026 | 09:26 AM
Free Fire Max: गेममध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज ईव्हेंटची एंट्री, प्लेअर्स जिंकू शकतात प्रिमियम रिवॉर्ड!

Free Fire Max: गेममध्ये लेजन्डरी रॅम्पिज ईव्हेंटची एंट्री, प्लेअर्स जिंकू शकतात प्रिमियम रिवॉर्ड!

Feb 09, 2026 | 09:25 AM
Box Office वर जबरदस्त टक्कर! ‘धुरंधर २’ ला मागे टाकण्यासाठी Toxic मेकर्सचा मास्टरप्लान; केली कोट्यवधींची डील

Box Office वर जबरदस्त टक्कर! ‘धुरंधर २’ ला मागे टाकण्यासाठी Toxic मेकर्सचा मास्टरप्लान; केली कोट्यवधींची डील

Feb 09, 2026 | 09:24 AM
निवडणूक होणाऱ्या राज्यांत केंद्राकडून निधींचा पाऊस; तीन राज्यांना मिळणार 9234 कोटी

निवडणूक होणाऱ्या राज्यांत केंद्राकडून निधींचा पाऊस; तीन राज्यांना मिळणार 9234 कोटी

Feb 09, 2026 | 09:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM