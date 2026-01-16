Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Many Big Congress Leaders Have Been Defeated In The Ichalkaranji Municipal Corporation Elections

Ichalkaranji Election Result : इचलकरंजीत काँग्रेसला मोठा धक्का; शहर अध्यक्षासह ‘हे’ बडे नेते पराभूत

इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, शहर काँग्रेस अध्यक्षासह अनेक माजी नगरसेवकांचा दारुण पराभव झाला आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 04:32 PM
इचलकरंजीत काँग्रेसला मोठा धक्का; शहर अध्यक्षासह 'हे' बडे नेते पराभूत

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • इचलकरंजीत काँग्रेसला मोठा धक्का
  • शहर अध्यक्षासह ‘हे’ बडे नेते पराभूत
  • काँग्रेससमोर मोठे आव्हान उभे
इचलकरंजी : इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, शहर काँग्रेस अध्यक्षासह अनेक माजी नगरसेवकांचा दारुण पराभव झाला आहे. या निकालामुळे इचलकरंजीतील काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद आणि नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पक्षांतर्गत आत्मपरीक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने स्थानिक आघाड्यांना घेऊन शिव, शाहू आघाडीची स्थापना केली होती. कप बशी या चिन्हावर निवडणूक लढवण्यात आली होती. भाजपमधील नाराज गटाचा फायदा आघाडीला होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला होता मात्र निकालानंतर तो फोल ठरला.

निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसकडून म्हणजेच शिव, शाहू आघाडीतर्फे इचलकरंजीत चांगल्या कामगिरीचे दावे केले जात होते. काही प्रभागांमध्ये पारंपरिक मतदारसंघ, जुने कार्यकर्ते आणि अनुभव संपन्न माजी नगरसेवक यांच्यावर पक्षाचा मोठा भर होता. मात्र प्रत्यक्ष मतदानात मतदारांनी बदलाची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले. शहर काँग्रेस अध्यक्षांचा पराभव हा केवळ वैयक्तिक नसून, तो पक्षाच्या शहरस्तरीय नेतृत्वाला दिलेला स्पष्ट संदेश मानला जात आहे.

काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष संजय कांबळे हे निवडणुकीपूर्वी भाजपामध्ये प्रवेश करणार अशी जोरदार चर्चा सुरू होती. एका पत्रकार परिषदेत कांबळे गैरहजरही होते, त्यानंतर त्यांची नाराजी पक्षाने दूर केल्याची चर्चा ऐकाण्यास मिळाली. या निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे, उमेदवारांची स्वीकारार्हता आणि अंतर्गत गटबाजी हे निर्णायक ठरल्याचे चित्र आहे. अनेक प्रभागांमध्ये आघाडीचे उमेदवार एकमेकांविरोधातच काम करत असल्याची चर्चा होती. काही ठिकाणी बंडखोरी, तर काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांची उदासीनता उघडपणे दिसून आली. याचा थेट फटका मतदानाच्या दिवशी आघाडीला बसल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले.

दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी आक्रमक प्रचार, संघटनात्मक बांधणी आणि प्रभागनिहाय रणनीती आखत मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात यश मिळवले. तरुण उमेदवार, स्थानिक प्रश्नांवर ठोस भूमिका आणि सातत्याने संपर्क ठेवणारी प्रचारयंत्रणा यामुळे आघाडीच्या पारंपरिक मतांमध्येही फूट पडल्याचे दिसून आले.

निवडणुकी दरम्यान लक्ष्मी दर्शन मोठ्या प्रमाणात झाले याचाही फटका शिव, शाहू आघाडीला बसण्याची चर्चा ऐकावयास मिळत होती. महायुतीने मोठी आर्थिक शक्ती उभी केली होती, त्याचा विजय झाला असल्याची प्रतिक्रिया शिवशाही आघाडीच्या गोठातून देण्यात आली आहे.

या पराभवामुळे इचलकरंजीतील काँग्रेससमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आगामी जिल्हा परिषद व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटना मजबूत करणे, नव्या नेतृत्वाला संधी देणे आणि अंतर्गत मतभेद दूर करणे गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा इचलकरंजीत काँग्रेसची पकड आणखी कमजोर होण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : पुण्यात भाजपची जोरदार मुसंडी; प्रभाग क्रमांक ३३ (क) मधून सुभाष नाणेकर विजयी

Web Title: Many big congress leaders have been defeated in the ichalkaranji municipal corporation elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 04:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
1

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
3

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी
4

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM