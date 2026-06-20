Top Marathi News Today Live : 2029 पर्यंत ठाकरेंकडे एकही आमदार नसेल; शिंदे गटाच्या नेत्याचं विधान

20 Jun 2026 10:25 AM (IST)
NTA च्या अडचणी संपता संपत नव्हत्या तोपर्यंत आता UPSC वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, हे प्रश्न पेपर लीकबाबत नसून EWS कोट्याबाबत आहेत. अनेक निवडलेल्या उमेदवारांच्या आर्थिक परिस्थितीच्या चौकशीत मोठे खुलासे झाले आहेत.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका अहवालानुसार, संघ लोक सेवा आयोगातर्फे (UPSC) घेण्यात आलेल्या नागरी सेवा परीक्षा २०२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) कोट्यातून निवडलेल्या १०४ उमेदवारांपैकी मोठ्या संख्येने असे विद्यार्थी होते, ज्यांनी महागड्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिक्षण घेतले आहे. तसेच त्यांनी खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण पूर्ण केले आहे किंवा त्यांचे कुटुंब व्यवसायाशी जोडलेले आहे.
20 Jun 2026 10:15 AM (IST)
पुणे जिल्ह्यातील लोहगड किल्ल्यावर एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. फिरण्यासाठी गेलेल्या 26 वर्षीय तरुण बिझनेसमन यांचा 350 फूट खोल दरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत किल्ला पाहण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा अचानक पाय घसरला आणि क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. काही दिवसांतच होणाऱ्या लग्नाच्या तयारीत असलेल्या कुटुंबावर या घटनेने दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
20 Jun 2026 10:05 AM (IST)
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदार फुटून शिंदेसेनेत दाखल झाले. याची राज्यभर चर्चा सुरु आहे. सहा महिन्यांपूर्वी खासदार फुटणार हे तुम्हाला माहित असूनही तुम्ही काय करत होते? अशी टीका राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर केली.
20 Jun 2026 09:55 AM (IST)
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज आपला ५६ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. यानिमित्त देशभरात काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. अश्यातच, वाराणसीमध्ये युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेल्या अनोख्या कार्यक्रमाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. वाराणसीमधील राहून गांधींच्या वाढदिवसाच्या सेलेब्रेशनचा व्हिडियो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून यात राहुल गांधींचे एक पोस्टर परशुराम अवतारात दाखवण्यात आले आहे. तसेच हातात संविधानाची प्रत घेतलेल्या त्यांच्या पोस्टरवर कार्यकर्ते दुग्धाभिषेक करत आहेत.
20 Jun 2026 09:45 AM (IST)
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ पासून लागू केलेल्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार (आरटीआय) नियम २०२६ विरोधात साताऱ्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी गुरुवारी जोरदार आंदोलन करत नव्या नियमांना तात्काळ स्थगिती देण्याची अथवा ते रद्द करण्याची मागणी केली. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री, मुख्य माहिती आयुक्त, केंद्रीय माहिती आयोग तसेच जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
20 Jun 2026 09:35 AM (IST)
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प आणि पेझेश्कियन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराचा (एमओयू) संपूर्ण तपशील आता सार्वजनिक झाला आहे. तो अमेरिकेने प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे, इराणवरील काही आर्थिक निर्बंध शिथिल करणे आणि अणुविषयक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचा उल्लेख आहे. या सामंजस्य करारामध्ये १४ मुद्दे असून, त्यातील पाचवा मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा आहे.
20 Jun 2026 09:35 AM (IST)
पावसाळ्याला सुरूवात झाली असली तरी हवामानातील बदलामुळे विदर्भात अद्याप दमदार पाऊस झालेला नाही. तर दुसरीकडे भू-गर्भातील आणि जलाशयातील पाणी पातळीत झपाट्याने घट होत आहे. विदर्भात ऐरवी १८ जूनपर्यंत ७९.०२ मिमी पाऊस पडतो. तर यंदा १८ जूनपर्यंत केवळ १९.०७ मिमी पाऊस विदर्भात झाला. त्यामुळे १८ जूनपर्यंत विदर्भात तब्बल ५९.९५ मिमी पावसाची तूट असल्याचे तज्ज्ञांच्या निरीक्षणात पुढे आले आहे.
20 Jun 2026 09:25 AM (IST)
रेल्वेतून प्रवास करताना तिकीट न काढताच प्रवास करणारे अनेक प्रवासी असतील. पण, आता विनातिकिट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पूर्वीच्या दंडाच्या दुप्पट दंड भरावा लागेल. रेल्वे मंत्रालयाने तिकिटाशिवाय प्रवास करण्याचा किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. दुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास करणेदेखील प्रवाशांसाठी देशभरातील सर्व रेल्वे झोनना नवीन नियमांची माहिती देणारा आदेश जारी केला आहे. हे नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होतील.
Marathi Breaking News Updates : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून अनेक नेतेमंडळी बाहेर पडताना दिसत आहे. त्यातच शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे गटावर शिवसेना शिंदे गटाच्या वर्धापन दिन मेळाव्यात जोरदार टीका करत पक्षातील आणखी मोठ्या फुटीचे संकेत दिले आहेत.
मुंबईतील २५ माजी नगरसेवक संपर्कात असल्याचा दावा करताना २०२९ पर्यंत एकही आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शिल्लक राहणार नसल्याचा दावा कदम यांनी केला. रामदास कदम यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावरही टीका केली. ते म्हणाले, संजय राऊतांना आम्ही गांभिर्याने घेत नाही. तुम्ही ‘ऑपरेशन तुडवा’ असे म्हणाले, पण आम्ही शिवसैनिक आहोत, आमच्या अंगावर आला तर शिंगावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री रामदास कदम यांनी संजय राऊतांना दिला.
दरम्यान, तुडवायची भाषा कुणाला करताय, हिंमत असेल तर खासदारांच्या केसाला धक्का लावून पाहा. तुमच्या घरात शिवसैनिक शिरतील आणि तोंड बंद करतील, फोडून काढतील, असेही रामदास कदम म्हणाले. राऊत तुमचे तोंड सांभाळा, असे कदम म्हणाले.