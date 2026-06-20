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‘सहानुभूती आहे, पण दिलासा नाही’; फेरपरीक्षेला मनाई, विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

Updated On: Jun 20, 2026 | 10:20 AM IST
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सारांश

कमी उपस्थितीमुळे तृतीय वर्षाच्या फेरपरीक्षेला बसण्यास मनाई करण्यात आलेल्या विद्यार्थिनीला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. मानसिक आरोग्याच्या समस्यांबाबत सहानुभूती व्यक्त करतानाही न्यायालयाने विद्यापीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

‘सहानुभूती आहे, पण दिलासा नाही’; फेरपरीक्षेला मनाई, विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • कमी उपस्थितीमुळे विद्यार्थिनीला तृतीय वर्षाच्या फेरपरीक्षेला बसण्यास विद्यापीठाने मनाई केली होती.
  • मानसिक आजारामुळे अनुपस्थिती असल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र न्यायालयाने नियमांना प्राधान्य दिले.
  • शैक्षणिक संस्थांचे उपस्थिती व परीक्षा नियम ठरवण्याचे अधिकार अबाधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ती पर्सनॅलिटी डिसऑर्डरसारख्या आजाराने ग्रस्त आहे. मात्र, न्यायालय विद्यार्थिनीला या प्रकरणी सहानुभूती देऊ शकते, कोणताही दिलासा देऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. मुंबईतील विद्यापीठाच्या मानसशास्त्राच्या विद्यार्थिनीला तृतीय वर्षाची फेरपरीक्षा देण्यापासून मनाई केलेला निर्णय कायम ठेवला. याप्रकरणी विद्यापीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही ठोस कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तीव्र नैराश्य आणि व्यक्तिमत्त्व विकारासारख्या समस्यांनी ग्रस्त मानसशास्त्राच्या तृतीय वर्षाच्या याचिकाकर्तीला कमी उपस्थितीमुळे मुंबईतील एका विद्यापीठाने १५ एप्रिलला परीक्षा देण्यापासून मनाई केली. ते रद्द करण्यासाठी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

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आजारपपणामुळेच अनुपस्थिती

यावर्षीच्या शेवटच्या सत्रात याचिकाकर्तीला मानसिक आजाराचे निदान झाले. त्यामुळे, तिला नैराश्य, भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यात अडचण आणि तणाव सहन न होण्यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागले. तसे असले तरीही मागील सत्रांमध्ये तिची उपस्थिती आवश्यक टक्केवारीपेक्षा जास्त होती. आजारपामुळे आत्महत्येचे विचार आणि भास होण्यासारख्या लक्षणांचा समावेश होता.

तिचे पालक तिला मूळ गावी घेऊन गेल्याची माहिती मुलीच्या वडिलांनी विद्यापीठाला दिली होती, परंतु, उपस्थित न राहण्याबाबत विद्यापीठाशी कोणताही पुढील पत्रव्यवहार केला नाही. याचिकाकर्ती सलग एक महिना अनुपस्थित राहिल्यानंतर, विद्यापीठाने १५ एप्रिलला अंतिम सत्राच्या पुनर्परीक्षेला बसण्यास मनाई करणारे पत्र पाठवले.

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सहानुभूती हा अधिकाराचा पर्याय असू शकत नाही

विद्यार्थिनीच्या वैद्यकीय परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, या महिन्यात होणाऱ्या तृतीय वर्षाच्या फेरपरीक्षेस बसण्याची विनंतीही केली होती. अन्यथा तिचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल आणि त्यामुळे तिच्या शैक्षणिक कारकीर्दीचे व मानसिक आरोग्याचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता. परंतु, शैक्षणिक बाबींमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप मर्यादित असून शैक्षणिक मानके व उपस्थितीचे नियमन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थाच सर्वांत योग्य आहेत, असे न्या, रियाज छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थिनीला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. तसेच, ते या तरुणीच्या परिस्थितीबाबत मनापासून सहानुभूती आहे. परंतु, सहानुभूती हा कायदेशीर अधिकाराचा पर्याय असू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: High court refuses relief to student barred from third year re exam due to low attendance

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Published On: Jun 20, 2026 | 10:20 AM

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