Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Massive It Park Proposed In Purandar 1500 Acres Of Land Identified To Stop It Exodus From Pune

Purandar IT Park: पुण्यातील कंपन्यांचे स्थलांतर थांबणार! पुरंदरमध्ये १५०० एकरवर भव्य आयटी पार्कचा मार्ग मोकळा

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आयटी पार्क बाबतचा अंतिम प्रस्ताव कॅबिनेट समोर लवकरच आणला जाईल असे सांगून पुरंदर आयटी पार्कची घोषणा अधिवेशनात केली होती.

Updated On: Apr 23, 2026 | 05:15 PM
Purandar News, IT Park, Pune IT, Vijay Shivtare, MIDC, Maharashtra Infrastructure,

Purandar News, IT Park, Pune IT, Vijay Shivtare, MIDC, Maharashtra Infrastructure,

Follow Us:
Follow Us:

Purandar IT Park: पुण्यातून आयटी कंपन्यांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी पुरंदर तालुक्यात आयटी पार्कला जागा देण्याची तयारी आमदार विजय शिवतारे यांनी दर्शवली होती. त्या अनुषंगाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महसूल विभागाकडे प्रस्तावित ५७२ हेक्टर म्हणजेच जवळपास दीड हजार एकर जागा हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या अनुषंगाने पुरंदर तालुक्यातील चांबळी, दिवे, कोडीत बु, कोडीत खु. या गावांतील शिल्लक गायरान क्षेत्र विनामूल्य एमआयडीसी ला मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे.

पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी पुरंदर तालुक्यातील गायरान जमिनीत आयटी पार्कची मागणी केली होती. त्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २४ जुलै २०२४ रोजी तत्वतः मान्यता दिली होती. पुढे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उपलब्ध जागेचा अहवाल मागवला.

Maval News : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अन् शासकीय कार्यालयाला टाळं; मावळात कामकाज ठप्प

त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विजय शिवतारे यांनी पुढील कार्यवाही होण्याची मागणी केली होती. त्यावर उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी वाहतूक कोंडी व अन्य समस्यांमुळे पुण्यातील कंपन्यांचे स्थलांतर होत असल्याची बाब चिंताजनक असल्याने शिवतारे यांची मागणी रास्त आहे. असे सांगून पुरंदर आयटी पार्कसाठी ३ एप्रिल २०२५ रोजी उद्योग मंत्र्यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले होते.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आयटी पार्क बाबतचा अंतिम प्रस्ताव कॅबिनेट समोर लवकरच आणला जाईल असे सांगून पुरंदर आयटी पार्कची घोषणा अधिवेशनात केली होती. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यापूर्वी महसूल विभागाच्या जमिनीवर अशा पद्धतीने उद्योग उभारणीचे काम केलेले आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून महसूल विभागाची जागा हस्तांतरण प्रक्रिया वेगवान करण्याबाबत सरकार हालचाली करणार असल्याचेही सामंत यांनी जाहीर केले होते.

प्रभाग समिती अध्यक्षपद निवडणुकीत भाजपचे वर्चस्व; 13 जागांवर

त्या अनुषंगाने शासकीय पातळीवर अत्यंत जलद गतीने हालचाली सुरु करण्यात आल्या असून पुरंदर तालुक्यातील चांबळी, दिवे, कोडीत बु, कोडीत खु, या गावांतील शिल्लक गायरान जमिनीत जिथे आयटी पार्क उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे अशा महसूल विभागाच्या गायरान जमिनी महामंडळास ( एमआयडीसी ) विनामूल्य देण्यात याव्यात अशी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे.

 

प्रस्तावित गाव व क्षेत्रफळ .

गावाचे नाव गट नंबर क्षेत्र हेक्टर मध्ये.

चांबळी – ९६६. १८५.६८ हेक्टर

दिवे – २, ३, १३६७ १८८.८३ हेक्टर

कोडीत बु – ६३८, ७००, ७१३ १२४.१ हेक्टर

कोडीत खु – १७७, १७२, १७३, ७३.९३ हेक्टर

एकूण क्षेत्र – ५७२.५४ हेक्टर (१४८४ एकर).

 

 

पुरंदरमधील आयटी पार्कची कार्यवाही लवकरच पूर्ण होईल : विजय शिवतारे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशानुसार शासकीय जागेवर शासनाच्या माध्यमातून उद्योग व्यवसाय उभारणी करताना फारशा अडचणी येत नाहीत. त्यामुळे येत्या तीन चार महिन्यात आयटी पार्कसाठी लागणारी जागा महसूल विभागाकडून एमआयडीसी कडे वर्ग होईल. त्यानंतर कंपन्यांचे प्लॉटींग करण्यात येईल. आयटी पार्क मुळे पुरंदर तालुक्यातील किमान एक लाख तरुणांना नोकऱ्या लागतील. भविष्यात पुरंदरचे चित्र फार वेगळे आणि सकारात्मक पद्धतीने बदलले असल्याचे पाहायला मिळेल, असे मत, आमदार विजय शिवतारे यांनी व्यक्त केले.

 

Web Title: Massive it park proposed in purandar 1500 acres of land identified to stop it exodus from pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 05:15 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM