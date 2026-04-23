आता Meta ऑफिसमधील प्रत्येक क्लिक होणार रेकॉर्ड? कर्मचाऱ्यांच्या Privacy वर प्रश्नचिन्ह, नोकऱ्यांवरही संकट!

मेटा आता आपले कर्मचारी संगणक कसे वापरतात याची नोंद ठेवणार आहे. अहवालानुसार, कंपनी एक नवीन सॉफ्टवेअर स्थापित करत आहे जे माऊसच्या हालचाली, क्लिक्स आणि कीबोर्ड कीस्ट्रोक्सचा मागोवा घेईल. या डेटाचा वापर एआय मॉडेल्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी करणे हे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून ते मानवांप्रमाणे संगणकावर काम करायला शिकू शकतील. कंपनीचे म्हणणे आहे की, यामुळे भविष्यात अनेक कामे स्वयंचलितपणे करू शकणारे एआय एजंट्स तयार करण्यास मदत होईल.
मेटा या नवीन साधनाला मॉडेल कॅपॅबिलिटी इनिशिएटिव्ह (MCI) म्हणत आहे. मेटाचे प्रवक्ते अँडी स्टोन म्हणाले की, MCI मधून गोळा केलेला डेटा केवळ एआय प्रशिक्षणासाठी वापरला जाईल, कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नाही. हे सॉफ्टवेअर कर्मचारी वर्क ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर काम करत असताना डेटा रेकॉर्ड करेल आणि अधूनमधून त्यांच्या स्क्रीनचे स्क्रीनशॉट घेईल. ड्रॉपडाउन मेनू निवडणे किंवा कीबोर्ड शॉर्टकट वापरणे यासारखी कामे मानव संगणक कसे चालवतात हे समजून घेणे हा याचा उद्देश आहे. कंपनीचा विश्वास आहे की अशा वास्तविक-जगातील डेटासह एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देणे अधिक प्रभावी ठरेल आणि त्यांना अधिक हुशार बनवेल.
मेटाचे लक्ष आता स्वतंत्रपणे काम करू शकणाऱ्या एआय एजंट्सवर आहे. कंपनीचे सीटीओ, अँड्र्यू बॉसवर्थ यांच्या मते, भविष्यातील प्रणाली अशी असेल जिथे एआय एजंट्स बहुतेक काम करतील आणि मानव केवळ त्यांना मार्गदर्शन व देखरेख करतील. त्यांनी सांगितले की कंपनी अशा प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे जिथे एआयला कुठे सुधारणा आवश्यक आहेत हे समजू शकेल आणि पुढच्या वेळी ते अधिक चांगले काम करू शकेल. संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्याचा कंपनीचा दावा आहे. दरम्यान, कोणता डेटा रेकॉर्ड केला जाणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
एआयच्या वाढत्या वापराचा नोकऱ्यांवरही परिणाम होत आहे. मेटा यावर्षी आपल्या १०% कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची योजना आखत आहे, आणि आणखी कर्मचारी कपात होण्याची शक्यता आहे. ॲमेझॉन आणि ब्लॉक सारख्या कंपन्यांनीही अशाच प्रकारे आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली आहे. मेटा आता “एआय बिल्डर” सारखी नवीन पदे तयार करत आहे आणि कर्मचाऱ्यांना एआय-संबंधित कामांकडे वळवत आहे.
