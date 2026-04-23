आता Meta ऑफिसमधील प्रत्येक क्लिक होणार रेकॉर्ड? कर्मचाऱ्यांच्या Privacy वर प्रश्नचिन्ह, नोकऱ्यांवरही संकट!

मेटाचे लक्ष आता स्वायत्त एआय एजंट्स विकसित करण्यावर केंद्रित आहे. कंपनीचे सीटीओ, अँड्र्यू बॉसवर्थ यांच्या मते, भविष्यात अशी प्रणाली दिसेल जिथे एआय एजंट्स बहुतेक काम करतील आणि मानव केवळ त्यांना मार्गदर्शन व देखरेख करतील.

Updated On: Apr 23, 2026 | 06:20 PM
मेटा आता आपले कर्मचारी संगणक कसे वापरतात याची नोंद ठेवणार आहे. अहवालानुसार, कंपनी एक नवीन सॉफ्टवेअर स्थापित करत आहे जे माऊसच्या हालचाली, क्लिक्स आणि कीबोर्ड कीस्ट्रोक्सचा मागोवा घेईल. या डेटाचा वापर एआय मॉडेल्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी करणे हे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून ते मानवांप्रमाणे संगणकावर काम करायला शिकू शकतील. कंपनीचे म्हणणे आहे की, यामुळे भविष्यात अनेक कामे स्वयंचलितपणे करू शकणारे एआय एजंट्स तयार करण्यास मदत होईल.

मॉडेल कॅपॅबिलिटी इनिशिएटिव्ह म्हणजे काय?

मेटा या नवीन साधनाला मॉडेल कॅपॅबिलिटी इनिशिएटिव्ह (MCI) म्हणत आहे. मेटाचे प्रवक्ते अँडी स्टोन म्हणाले की, MCI मधून गोळा केलेला डेटा केवळ एआय प्रशिक्षणासाठी वापरला जाईल, कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नाही. हे सॉफ्टवेअर कर्मचारी वर्क ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर काम करत असताना डेटा रेकॉर्ड करेल आणि अधूनमधून त्यांच्या स्क्रीनचे स्क्रीनशॉट घेईल. ड्रॉपडाउन मेनू निवडणे किंवा कीबोर्ड शॉर्टकट वापरणे यासारखी कामे मानव संगणक कसे चालवतात हे समजून घेणे हा याचा उद्देश आहे. कंपनीचा विश्वास आहे की अशा वास्तविक-जगातील डेटासह एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देणे अधिक प्रभावी ठरेल आणि त्यांना अधिक हुशार बनवेल.

मेटाचे एआय एजंट्सवर लक्ष

मेटाचे लक्ष आता स्वतंत्रपणे काम करू शकणाऱ्या एआय एजंट्सवर आहे. कंपनीचे सीटीओ, अँड्र्यू बॉसवर्थ यांच्या मते, भविष्यातील प्रणाली अशी असेल जिथे एआय एजंट्स बहुतेक काम करतील आणि मानव केवळ त्यांना मार्गदर्शन व देखरेख करतील. त्यांनी सांगितले की कंपनी अशा प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे जिथे एआयला कुठे सुधारणा आवश्यक आहेत हे समजू शकेल आणि पुढच्या वेळी ते अधिक चांगले काम करू शकेल. टिम कुक यांनी सीईओ पदावरून पायउतार होण्याची तीन प्रमुख कारणे उघड केली; जाणून घ्या टिम आता ॲपलमध्ये काय करणार आहेत. संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्याचा कंपनीचा दावा आहे. दरम्यान, कोणता डेटा रेकॉर्ड केला जाणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

नोकऱ्यांवर परिणाम

एआयच्या वाढत्या वापराचा नोकऱ्यांवरही परिणाम होत आहे. मेटा यावर्षी आपल्या १०% कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची योजना आखत आहे, आणि आणखी कर्मचारी कपात होण्याची शक्यता आहे. ॲमेझॉन आणि ब्लॉक सारख्या कंपन्यांनीही अशाच प्रकारे आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली आहे. मेटा आता “एआय बिल्डर” सारखी नवीन पदे तयार करत आहे आणि कर्मचाऱ्यांना एआय-संबंधित कामांकडे वळवत आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 06:20 PM

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार 'बॉडी कॅमेरा'; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

May 15, 2026 | 07:30 PM

Navi Mumbai Cidco : नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास होणार सुखकर; मध्ये रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 07:22 PM

PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?

May 15, 2026 | 07:20 PM

LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

May 15, 2026 | 07:02 PM

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

May 15, 2026 | 07:01 PM

"देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं," मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!

May 15, 2026 | 06:59 PM

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी 'राइस वॉटर' लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

May 15, 2026 | 06:51 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM

