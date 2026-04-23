गोत्यात यायचे नसेल तर…! ChatGPT ला कधीच विचारू नका ‘हे’ प्रश्न; एआय का देतंय नकार?

आपल्याला हवी ती माहिती एआय देते, त्यामुळे आपले (Tech News) काम सोपे होते. कोणत्याही क्षेत्रात आपण पाहिले तर हल्ली एआयचा वापर होतो. मात्र कोणतेही एआय टूल आपल्याला काही प्रश्नांची उत्तरे देत नाही.

Updated On: Apr 23, 2026 | 06:09 PM
सर्वच क्षेत्रात केला जातो एआयचा वापर 
2022 मध्ये लॉंच झाले चॅटजीपीटी 
एआयचा आयटी क्षेत्रावर झाला परिणाम

ChatGPT News: हल्लीच्या काळामध्ये सर्वच ठिकाणी डिजिटल मिडिया, सोशल मिडिया आणि एआयचा वापर केला जातो. 2022 मध्ये एआय  लॉंच झाले आहे. आपल्याला हवी ती माहिती एआय देते, त्यामुळे आपले (Tech News) काम सोपे होते. कोणत्याही क्षेत्रात आपण पाहिले तर हल्ली एआयचा वापर होतो. मात्र कोणतेही एआय टूल आपल्याला काही प्रश्नांची उत्तरे देत नाही. त्याबाबत आपण जाणून घेऊयात.

ChatGPT कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही?

1. बेकायदेशीर किंवा गुन्हेगारी कृत्य: जर कोणी विचारलं की “बॉम्ब कसा बनवायचा?” किंवा “एखादी वेबसाईट हॅक कशी करायची?”, तर AI अशा प्रश्नांची उत्तरे देत नाही. गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारी कोणतीही माहिती देण्यास AI कडे बंदी असते.

2. वैयक्तिक आणि खाजगी माहिती: तुम्ही AI ला एखाद्या व्यक्तीचा फोन नंबर, घरचा पत्ता किंवा खाजगी ई-मेल विचारला, तर ते उत्तर देणार नाही. लोकांच्या प्रायव्हसीचे (Privacy) रक्षण करण्यासाठी ही मॉडेल्स कोणाचीही खाजगी माहिती शेअर करत नाहीत.

3. वैद्यकीय निदान आणि कायदेशीर सल्ला: “मला हा आजार आहे, मी कोणती औषधे घेऊ?” अशा प्रश्नांवर AI स्पष्ट सल्ला देत नाही. ते नेहमी तुम्हाला डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यास सांगते. चुकीच्या वैद्यकीय सल्ल्यामुळे कोणाचा जीव धोक्यात येऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश असतो.

4. द्वेषपूर्ण भाषण आणि भेदभाव (Hate Speech): कोणत्याही विशिष्ट जाती, धर्म, लिंग किंवा समुदायाबद्दल चुकीचे बोलणे किंवा द्वेष पसरवणारी माहिती विचारल्यास AI उत्तर देत नाही. समाजात तेढ निर्माण होईल असे कोणतेही कृत्य AI करत नाही.

5. रिअल-टाइम आणि भविष्यकाळातील अंदाज: “उद्या शेअर मार्केट किती वाढेल?” किंवा “पुढच्या वर्ल्ड कपची फायनल कोण जिंकणार?”, अशा भविष्य सांगणाऱ्या प्रश्नांवर AI ठाम उत्तर देऊ शकत नाही. ते केवळ उपलब्ध डेटावर आधारित विश्लेषण करू शकते.

Google Translate चा खेळ खल्लास?
टेक कंपनी OpenAI ने एआय प्लॅटफॉर्म चॅटजीपीटीसाठी एक नवीन फीचर लाँच केलं आहे. कंपनीने एक नवीन स्टँडअलोन ट्रांसलेशन टूल ChatGPT Translate लाँच केलं आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, हे नवीन फीचर थेट गुगल ट्रांसलेटला टक्कर देणार आहे. चॅटजीपीटीमध्ये आधीपासूनच ट्रांसलेशनची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र आता कंपनीने ही सुविधा एका डेडिकेटेड इंटरफेसच्या स्वरुपात लाँच केली आहे. नवीन फीचरचा उद्देश यूजर्सना फास्ट आणि आणखी चांगला ट्रांसलेशन अनुभव मिळावा, असा आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 06:05 PM

