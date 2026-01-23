Maharashtra Politics: “… करार अंमलात आणला गेला नाही”; शायना एन.सी यांची ठाकरेंवर टीका

गुंतवणूकदारांचा महायुती सरकारवरील विश्वास वाढल्याचे चित्र
गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र पसंतीचा पर्याय
शायना एन.सी. यांची ठाकरेंवर टीका
मुंबई: महायुती सरकारवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास सातत्याने वाढत आहे, परिणामी महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचा पर्याय बनत आहे. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन.सी. यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत उबाटावर जोरदार हल्ला चढवला. शायना एन.सी. म्हणाल्या, “दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या उद्घाटनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारने १४.५ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी गुंतवणूक करार केले. एका दिवसात मिळवलेली ही गुंतवणूक रक्कम २०२५ मध्ये संपूर्ण दावोस शिखर परिषदेत उभारलेल्या एकूण गुंतवणुकीइतकी आहे. एकूण १९ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये १.५ दशलक्षाहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
“एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील एमएमआरडीएने अंदाजे ११ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विकास किती वेगाने होत आहे हे यावरून स्पष्ट होते आणि त्या विश्वासाच्या आधारे गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात गुंतवणूक करत आहेत”, असे शायना एन.सी. म्हणाल्या. शायना एन.सी. म्हणाल्या, “महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रात अनेक मोठ्या कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत, ज्यामध्ये एसबीजी ग्रुप, अल्टा कॅपिटल, पंचशील रिअॅल्टी आणि कार्ल्सबर्ग ग्रुप सारख्या प्रमुख कंपन्या समाविष्ट आहेत.”
उबाठावर निशाणा साधत त्या म्हणाल्या, “हे लोक फक्त प्रश्न उपस्थित करतात आणि म्हणतात की दावोसमधील लोक पिकनिकचा आनंद घेत आहेत. ते फक्त पिकनिक म्हणून पाहतात, कारण ते स्वतः फक्त परदेशात पिकनिकचा आनंद घेत आहेत. याउलट, महायुती सरकार महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणत आहे, रोजगार उपलब्ध करून देत आहे आणि राज्याच्या विकासाला गती देत आहे.”
शायना एन.सी. यांनी उबाठाच्या नेत्यांना आठवण करून दिली की त्यांच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र गुंतवणुकीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला होता. त्यावेळी गुंतवणूकदारांना त्यांच्यावर विश्वास नव्हता आणि त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात महाराष्ट्राला फक्त ₹२७,१४३ कोटी गुंतवणूक मिळाली.
प्लग-अँड-प्ले पायाभूत सुविधा आणि सरलीकृत परवानग्यांद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी २०२० मध्ये ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ उपक्रम सुरू करण्यात आला होता, परंतु ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली. डिसेंबर २०२० मध्ये, उद्धव ठाकरे सरकारने ६१,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांसह २५ नवीन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली, परंतु प्रत्यक्षात एकही सामंजस्य करार अंमलात आणला गेला नाही. हे सर्व करार केवळ कागदावरच मर्यादित राहिले.