Matheran News : वाहनतळाच्या नावाखाली बेकायदा माती उत्खनन; वन आणि महसूल विभागाची डोळेझाक

शहरातील पार्किंग समस्येचे कारण पुढे करून दस्तुरी येथील वाहन तळाच्या ठिकाणी बेकायदा जेसीबी मशीन यांचे सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले.

Updated On: May 14, 2026 | 05:52 PM
Matheran News : वाहनतळाच्या नावाखाली बेकायदा माती उत्खनन; वन आणि महसूल विभागाची डोळेझाक
  • वाहनतळाच्या नावाखाली बेकायदा माती उत्खनन;
  • वन आणि महसूल विभागाची डोळेझाक
माथेरान/संतोष पेरणे : माथेरानमध्ये वन विभागाने डोळ्यावर पट्टी बांधली असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा उत्खनन सुरू आहे. शहरातील पार्किंग समस्येचे कारण पुढे करून दस्तुरी येथील वाहन तळाच्या ठिकाणी बेकायदा जेसीबी मशीन यांचे सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले. दरम्यान तेथील मालवाहू घोड्यांचे उभे राहण्याचे ठिकाण हिरावले गेले असून घोड्यावालयांचे तबेले तोडण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त घेऊन येणारे वन विभाग आता आहे कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण वसले असुन या ठिकाणी विविध देशातील तसेच राज्यातून पर्यटक हे मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. माथेरान हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने पर्यावरण पूरक थंड हवेचे ठिकाण आहे. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे वाहनाला बंदी आहे व या ठिकाणी पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र हेच माथेरान पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक फिरण्यासाठी येत असतात. माथेरानमध्ये असणारे वाहन तळ हे या पर्यटकांचे वाहन पार्किंग करण्यासाठी अपुरे पडते पडत असल्याचे दिसून येत आहे. या ठिकाणी येणारे पर्यटक काही पर्याय एक माथेरान घाट रस्त्यात आपले वाहने पार्किंग करून यांना माथेरानला जावे लागते. तर काही पर्यटकांना जुम्मापट्टी या आदिवासी वाढीमध्ये आपली वाहने पार्किंग करून पुढे माथेरान येथे प्रवासी टॅक्सीने माथेरानला जावे लागते.

माथेरानच्या वाहन तळाला लागून असलेला एमपी 93 हा प्लॉट शासनाच्या मालकीचा आहे.माथेरान मध्ये वाहन तळाच्या लगत असलेला एमपी ९३ या शासनाच्या मालकीच्या भूखंडाचे सपाटीकरण जेसीबी मशीन यांचा वापर करून करण्यात आले. महाराष्ट्र शासन महसुल विभाग आणि नगरपालिका हस्तांतरण झालेले नाही.तरी देखील जेसीबी मशीन लावून उत्खनन करण्याची हिंमत दाखवण्यात आल्याने खळबळ माजली आहे.हा भूखंड नगरपालिका यांच्याकडे हस्तांतरण झालेला नाही आणि तरीदेखील खोदकाम केले गेले आहे. त्याबाबत वन विभाग आणि महसूल विभाग यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. वाहन तळाच्या नावाखाली सपाटीकरण सुरू काम चालू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

मात्र एम पी 93 या प्लॉटमध्ये एक जुने इमारत आपल्याला पाहायला मिळत होते मात्र ही इमारत आता वाहन तळाच्या जागेसाठी तीन जेसीपी यांच्या सहाय्याने पाडण्यात आली. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करताना सुद्धा झाले वन आणि महसूल विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही.एम पी 93 हा प्लॉट महसूल विभागाच्या ताब्यात असून माथेरान गिरीस्थान नगर परिषदेच्या ताब्यात नाही.मात्र तरी देखील या प्लॉटमध्ये सध्या काम चालू असल्याने शासन कोणतीही कारवाई करीत नाही या बद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.या ठिकाणी जे मालवाहतूक घोडेस्वार होते यांना या ठिकाणी हटवून तेथे पार्किंग करण्यात येत आहे. या प्लॉटमध्ये नगरपालिकेचे हस्तांतर नसतानाही कशाप्रकारे काम चालू आहे व या कामासाठी नगरपालिका कुठल्या प्रकारे बंधने नाहीत का?असा प्रश्न आता या ठिकाणी निर्माण झालेला दिसून येत आहे. तसेच माथेरानमध्ये कुठल्याही प्रकारे मोठ्या प्रमाणात खोडकामाला परवानगी नसल्याने या ठिकाणी नगरपालिकेने एमपी ९३ या वाहनतळाच्या जागेसाठी जो प्लॉटचे काम चालू आहे त्याच्यासाठी कोणत्या प्रकारे परवानगी आहे याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

Published On: May 14, 2026 | 05:50 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

