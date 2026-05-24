Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

वाईतील लघु कुंभमेळ्याला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, कृष्णाघाट परिसर भक्तिमय

Updated On: May 24, 2026 | 09:08 PM IST
सारांश

दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या वाई नगरीत नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आलेल्या लघु कुंभमेळ्याला भाविकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभत असून संपूर्ण कृष्णाघाट परिसर भक्तांनी फुलून गेला आहे.

mini kumbhmela in Wai besides Krushna river, mini kumbhmela in Wai, Wai city news, Saatara news,

वाईतील लघु कुंभमेळ्याला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, कृष्णाघाट परिसर भक्तिमय

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वाई : दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या वाई नगरीत नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आलेल्या लघु कुंभमेळ्याला भाविकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभत असून संपूर्ण कृष्णाघाट परिसर भक्तांनी फुलून गेला आहे. धार्मिक वातावरण, साधू-संतांचा वावर, आकर्षक रोषणाई आणि कृष्णा आरतीमुळे वाई नगरी सध्या भक्तिरसात न्हाऊन निघाल्याचे चित्र दिसत आहे.

या लघु कुंभमेळ्यासाठी उज्जैन हरिद्वार हिमाचल प्रदेश गुजरात येथून नागा साधू विशेष दाखल झाले असून त्यांच्या उपस्थितीमुळे मेळ्याचे आध्यात्मिक महत्त्व अधिकच वाढले आहे. विविध धार्मिक विधी, होम-हवन, पूजा-अर्चा, भजन-कीर्तन आणि आरती सोहळ्यांमुळे भाविकांमध्ये मोठे आकर्षण निर्माण झाले आहे. नागा साधूंचे दर्शन घेण्यासाठी तसेच आशीर्वाद मिळवण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली आहे. विशेष म्हणजे सातासमुद्रापार ऑस्ट्रेलियातील नागरिकांनीही या लघु कुंभमेळ्याचा अनुभव घेत वाईच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचे कौतुक केले. त्यामुळे वाईच्या या उपक्रमाची कीर्ती आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

शुक्रवारी शहरात जोरदार पाऊस होऊनही भाविकांचा उत्साह अजिबात कमी झालेला दिसला नाही. मुसळधार पावसातही कृष्णाघाट परिसरात हजारो भाविकांनी उपस्थिती लावून धार्मिक कार्यक्रमांचा आनंद घेतला. घाट परिसरातील मंदिरे, साधू-संतांचे दर्शन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी बाहेरगावाहून आलेल्या भक्तांची मोठी गर्दी झाली होती.मेळ्याच्या निमित्ताने संपूर्ण घाट परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने सजविण्यात आला आहे. संध्याकाळी हरिद्वार व गंगा नदीच्या आरतीच्या धर्तीवर कृष्णा नदीची भव्य आरती होत असून ती या मेळ्याचे प्रमुख आकर्षण ठरत आहे. आरतीवेळी निर्माण होणारे भक्तिमय वातावरण भाविकांना आध्यात्मिक अनुभूती देत आहे. अनेक भाविक या साधुसंतांच्या दर्शनासाठी मोठ्या रांगाच्या रांगा लागत आहेत नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी सुरू केलेल्या या लघु कुंभमेळ्याला दिवसेंदिवस वाढता प्रतिसाद मिळत असून दररोज तब्बल २० ते २५ हजार भाविक उपस्थित राहत असल्याचे चित्र आहे. महिला भगिनी, संत मंडळी, विविध सामाजिक संस्था, आयोजक व प्रायोजक यांच्या सक्रिय सहभागामुळे मेळ्याला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. वाईकर जनतेनेही या उपक्रमाचे कौतुक करत हा मेळा भविष्यात महाराष्ट्रातील एक मोठे धार्मिक आकर्षण ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. पुढील तीन वर्षांत हा लघु कुंभमेळा आणखी भव्य स्वरूपात आयोजित करण्यात येणार असून महाराष्ट्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी दिली.

हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार अतुल बाबा भोसले आमदार मनोजदादा घोरपडे आमदार महेश शिंदे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रियाताई शिंदे वाई तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते पंचायत समिती सदस्य जिल्हा परिषद सदस्य व वाई शहरातील नगरसेवक, सर्व आजी-माजी कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांचे मोठे सहकार्य लाभल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वाढत्या उष्म्यामुळे साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकारी डीवायएसपी सुनील साळुंखे, वाई पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक जितेंद्र शहाणे, सुधीर वाळुंज, अमोल गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे २०० ते २५० पोलीस कर्मचारी व होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. पोलीस प्रशासनाकडून गर्दीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
चौकट

वाई तालुक्यातील लघुकुंभ मेळ्या ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी हजेरी लावली त्या ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी सांगितलं, मला हा भक्तिमय व सांप्रदायिक कार्यक्रम पाहण्याचं भाग्य लाभलं मी या कार्यक्रमाला येण्याच्या अगोदर दोन दिवस मांसाहार केला नाही ड्रिंक केली नाही मलाही हिंदू संस्कृती खूप आवडली सर्व या ठिकाणी भक्ती मय वातावरण मंदिरे घाट व विद्युत रचना हे पीटर यांचे प्रमुख आकर्षण झाले संत महंत यांचं मला दर्शन घेता आलं व आपल्या सर्वांचे मला या ठिकाणी भरपूर प्रेम मिळालं,” असंही त्यांनी या ठिकाणी सांगितले.

विधानपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी, पुण्यात राष्ट्रवादीसमोर नवा चेहरा देण्याचे आव्हान; ‘या’ नावाची जोरदार चर्चा

Web Title: Mini kumbhmela in wai besides krushna river

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 09:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara News: भाजप नगरसेवकांना दोन्ही राजेंची तंबी “अंतर्गत वाद बाजूला ठेवा; विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करा”
1

Satara News: भाजप नगरसेवकांना दोन्ही राजेंची तंबी “अंतर्गत वाद बाजूला ठेवा; विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करा”

Satara Crime: डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त
2

Satara Crime: डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा
3

Chhatrapati Shivaji Museum : छत्रपती शिवाजी संग्रहालयात दुर्मिळ वीरगळींची उपेक्षा? तळघरात धूळ-ओलाव्यात ऐतिहासिक ठेवा

Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह
4

Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KKR vs DC Live Score: दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव संपला; कोलकाता समोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य

KKR vs DC Live Score: दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव संपला; कोलकाता समोर विजयासाठी २०४ धावांचे लक्ष्य

May 24, 2026 | 09:41 PM
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोमातेच्या अवैध वाहतुकीविरोधात राज्य सरकारचा बुलडोझर; कठोर कारवाईचे आदेश

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोमातेच्या अवैध वाहतुकीविरोधात राज्य सरकारचा बुलडोझर; कठोर कारवाईचे आदेश

May 24, 2026 | 09:22 PM
वन विभागाची ‘धडाकेबाज’ कारवाई! घोरपडीच्या अवयवांसह तस्कर जेरबंद, शिकाऱ्यांच्या मनात उडाली धडकी

वन विभागाची ‘धडाकेबाज’ कारवाई! घोरपडीच्या अवयवांसह तस्कर जेरबंद, शिकाऱ्यांच्या मनात उडाली धडकी

May 24, 2026 | 09:08 PM
वाईतील लघु कुंभमेळ्याला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, कृष्णाघाट परिसर भक्तिमय

वाईतील लघु कुंभमेळ्याला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, कृष्णाघाट परिसर भक्तिमय

May 24, 2026 | 09:08 PM
Recipe: सोप्या पद्धतीने घरीच बनवा साऊथ स्टाईल सांबार; जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

Recipe: सोप्या पद्धतीने घरीच बनवा साऊथ स्टाईल सांबार; जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

May 24, 2026 | 08:51 PM
Thane Crime : ठाणे पोलीसांना मोठं यश; बेकायदा ऑइल तस्करी करणाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या

Thane Crime : ठाणे पोलीसांना मोठं यश; बेकायदा ऑइल तस्करी करणाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या

May 24, 2026 | 08:32 PM
दातांना कधीही नाही लागणार किड, ना येणार घाण वास… आचार्यांनी सांगितला घरगुती मंजनचा उपाय; फक्त 3 साहित्यांची गरज

दातांना कधीही नाही लागणार किड, ना येणार घाण वास… आचार्यांनी सांगितला घरगुती मंजनचा उपाय; फक्त 3 साहित्यांची गरज

May 24, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM