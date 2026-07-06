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‘मिसिंग लिंकवरील वाहतूक…’, दरड कोसळलेल्या भागाची पाहणी केल्यानंतर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे मोठे विधान

Updated On: Jul 06, 2026 | 06:42 PM IST
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सारांश

मुंबई–पुणे कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पाच्या एंट्री पॉईंटजवळ दरड कोसळल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. बोगद्याला हानी झाली नसून सुरक्षा तपासणीनंतर वाहतूक सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.

'मिसिंग लिंकवरील दरड कोसळलेल्या भागाची पाहणी केल्यानंतर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे मोठे विधान (Photo Credit- Instagram)

'मिसिंग लिंकवरील दरड कोसळलेल्या भागाची पाहणी केल्यानंतर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे मोठे विधान (Photo Credit- Instagram)

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विस्तार
  • ‘मिसिंग लिंकवरील वाहतूक…’
  • दरड कोसळलेल्या भागाची पाहणी केल्यानंतर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे मोठे विधान
  • काय म्हणाले?
सातारा: मुंबई– पुणे कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पाच्या एंट्री पॉईंटजवळ दरड कोसळल्याच्या घटनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. तातडीने दगड- मातीचे ढिगारे बाजूला करून वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. दरम्यान, पोलीस प्रशासन आणि एमएसआरडीसी यांच्या संयुक्त पाहणी व सुरक्षा मूल्यमापनानंतर येथील वाहतूक पूर्ववत होईल, असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर स्पष्ट केले. यावेळी एमएसआरडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस प्रशासन तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

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A post shared by Chhatrapati Shivendrasinghraje Bhonsle (@chhatrapati_shivendrasinghraje)


घटनास्थळाच्या पाहणीनंतर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पाण्याच्या प्रवाहात अचानक बदल झाला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दगड व माती खाली आली. या घटनेत कनेक्टिंग लिंकच्या बोगद्याला कोणत्याही प्रकारची हानी झालेली नाही. मात्र, एंट्री पॉईंट परिसरातील शोसाठी असलेल्या स्लॅबचा तसेच संरक्षण भिंतीचा काही भाग कोसळून खाली पडण्याचा प्रकार घडला असल्याचे ते म्हणाले.

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सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि दाट धुक्यामुळे डोंगराच्या माथ्यावर नेमकी काय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याचे अचूक निरीक्षण करणे शक्य होत नाही. पाऊस ओसरल्यानंतर तज्ज्ञांकडून सविस्तर तांत्रिक पाहणी करण्यात येईल. पाण्याच्या प्रवाहात नेमका कशामुळे बदल झाला आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणत्या कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्या लागतील, याबाबतचा निर्णय त्यानंतर घेतला जाईल.

दरम्यान, रस्त्यावर पडलेला स्लॅब व इतर मलबा हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून ते शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या असल्याकजे त्यांनी स्पष्ट केले. रस्ता वाहतुकीसाठी सुरू करायचा अथवा नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय पोलीस प्रशासन आणि एमएसआरडीसी यांच्या संयुक्त पाहणी व सुरक्षा मूल्यमापनानंतर घेतला जाईल. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले.

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Web Title: Minister shivendrasinhraje bhosale makes a significant statement after inspecting the landslide affected area on the missing link

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Published On: Jul 06, 2026 | 06:42 PM

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