Mumbai Rains: साचलेल्या पाण्यातून वाट… पावसात डिलिव्हरी बॉईजची ‘अग्निपरीक्षा’! फूड- क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा मोठा निर्णय

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ऑनलाइन डिलिव्हरीची खूप क्रेझ आहे. अशा परिस्थितीत लोक घरबसल्या किराणा सामान, खाद्यपदार्थ, रोजच्या वापरातील वस्तू किंवा फर्निचरसुद्धा मागवत आहेत. मात्र, पावसाळ्यामुळे मुंबईतील डिलिव्हरी बॉयजच्या अडचणी भयंकर वाढत आहेत. या सगळ्यावर कंपन्यांनी मोठा तोडगा काढत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईत मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण शहरासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. फूड डिलिव्हरी आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनी पावसाळ्याचा सामना करण्यासाठी आपली वार्षिक तयारी सुरू केली आहे. याबद्दल बोलताना सूत्रांनी मनीकंट्रोलला सांगितले, “आम्हाला अद्याप कोणताही मोठा परिणाम दिसलेला नाही. अजून सुरुवातीचा काळ आहे, पण आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत.”
कंपन्या पावसाळ्यासाठी आधीच तयारी करतात. यामध्ये डिलिव्हरी पार्टनर्सची सुरक्षितता आणि अखंड सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी रेनकोट आणि इतर संरक्षक उपकरणे पुरवणे, दुकानांमध्ये प्रथमोपचार किट ठेवणे आणि जनजागृती मोहीम राबवणे यांचा समावेश आहे, जेणेकरून डिलिव्हरी पार्टनर्स जास्त वेळ पावसात राहणार नाहीत आणि गरज पडल्यास मदत मागू शकतील.
ही सगळी तयारी केवळ रायडरच्या सुरक्षिततेपुरती मर्यादित नाही. क्विक कॉमर्समधील एका सूत्राच्या माहितीनुसार, “पावसाचा जोर वाढल्यास, डिलिव्हरीची व्याप्ती कमी केली जाऊ शकते. पूर किंवा पाणी साचल्यामुळे काही भागांमध्ये सेवेत तात्पुरता व्यत्यय येऊ शकतो, पण आमची हवामान अंदाज प्रणाली आम्हाला हे प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यास मदत करते. जास्त मागणी असलेल्या भागांमध्ये रायडर्सना पाठवून आणि त्यानुसार कामकाजात बदल करून आम्ही हे व्यवस्थापन करतो.”
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कंपन्या नेहमी हवामानाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवतात. डिलिव्हरी पार्टनरच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य दिले जाते आणि आवश्यकतेनुसार कामकाजात आणखी बदल केले जातात. अशा प्रकारे, कंपनी केवळ स्वतःच्याच कामाला नव्हे, तर आपल्या सहकाऱ्यांनाही प्राधान्य देते. त्याच वेळी, ती आपल्या ग्राहकांचीही काळजी घेते.
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