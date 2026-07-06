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पराभवानंतरही अय्यरची कॅप्टन्सी कायम! Sanju Samson आऊट; झिम्बाब्वेविरुद्ध Team India ची घोषणा

Updated On: Jul 06, 2026 | 07:58 PM IST
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पराभवानंतरही अय्यरची कॅप्टन्सी कायम! Sanju Samson आऊट; झिम्बाब्वेविरुद्ध Team India ची घोषणा

भारतीय संघाची घोषणा (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • झिम्बाब्वेविरुद्ध टी 20 सिरिजसाठी भारतीय संघ जाहीर 
  • श्रेयस अय्यर करणार भारताचे नेतृत्व 
  • संजू सॅमसनला बसला खराब फॉर्मचा फटका 
India Vs Zimbabwe T20 Series: लवकरच भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी 20 सिरिज होणार आहे. झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. सोशल मिडियावर पोस्ट करत बीसीसीआयने ही माहिती दिली आहे. श्रेयस अय्यर भारताचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. तर रिंकू सिंगची वापसी झाल्याचे दिसून येत आहे.

बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. संजू सॅमसनला डच्चू देण्यात आला आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध अपयशी ठरल्याचा त्याला फटका बसला आहे. मात्र भारताचे सलग तीन पराभव झाले तरी श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन टी 20 सामन्यांच्या मालिकेत रिंकू सिंगची वापसी झाल्याचे दिसून येत आहे. तर या सिरिजमध्ये 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने देखील आपली जागा कायम ठेवली आहे.

भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, इशान किशन, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, वरुन चक्रवर्ती, मयंक यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा , प्रभसिमरन सिंग

Web Title: Bcci announced team india squad against zimbabwe sanju samson out and rinku singh enter team

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Published On: Jul 06, 2026 | 07:46 PM

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