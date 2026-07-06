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SBI खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! रिवॉर्ड पॉइंट्सबाबत मोठा नियम; त्वरित करा ‘हे’ काम

Updated On: Jul 06, 2026 | 07:50 PM IST
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सारांश

जर तुमचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये खाते असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. एसबीआय रिवॉर्ड्झ पॉइंट्ससंदर्भात एक मोठे अपडेट जारी करण्यात आले आहे, जे वेळेवर समजून न घेतल्यास ग्राहकांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • SBI खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी!
  • रिवॉर्ड पॉइंट्सबाबत मोठा नियम
  • त्वरित करा ‘हे’ काम
जर तुमचे SBI स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये खाते असेल किंवा तुम्ही एसबीआयचे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. सायबर गुन्हेगारांकडून SBI च्या ग्राहकांना वाढत्या प्रमाणात लक्ष्य केले जात आहे. अशा परिस्थितीत, अगदी लहानशी चूक किंवा निष्काळजीपणा देखील महागात पडू शकतो. सायबर फसवणूक करणारे रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करण्याचे आमिष दाखवणारे संदेश पाठवून फसवणूक करत आहेत.

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या घोटाळेबाजांची नवीन युक्ती काय आहे?

इतर अनेक बँकांप्रमाणे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI ) देखील आपल्या ग्राहकांना क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या व्यवहारांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्स देते. हे पॉइंट्स मोबाईल रिचार्जपासून ते शॉपिंगपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी वापरले जाऊ शकतात. तथापि, दोन वर्षे न वापरल्यास ते कालबाह्य होतात. ग्राहकांमध्ये रिवॉर्ड पॉइंट्सची क्रेझ वाढत आहे आणि घोटाळेबाज याचाच फायदा घेऊन तुम्हाला जाळ्यात अडकवत आहेत आणि तुमचे बँक खाते क्षणात रिकामे करत आहेत.

व्हायरल दाव्यामागे सत्य काय?

सरकारची तथ्य-तपासणी संस्था, PIB Fact Check ने, असे संदेश खोटे असल्याचे सांगून फेटाळून लावले आहेत आणि त्यांचा वापर न करण्याचा सल्ला दिला आहे. फॅक्ट चेकमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, SBI आपल्या ग्राहकांना कोणतीही APK file डाउनलोड करण्यासाठी SMS किंवा WhatsApp कधीही लिंक्स किंवा एपीके फाईल्स पाठवणार नाही.

OTPs सहजपणे चोरू शकतो

स्कॅमर्स तुमच्या बँक खात्याचा तपशील मिळवण्यासाठी असे संदेश पाठवतात. अशा फाईल्स डाउनलोड केल्याने तुमच्या फोनमध्ये मालवेअर इन्स्टॉल होऊ शकतो, जो तुमचा वैयक्तिक डेटा, बँक खात्याचा तपशील आणि OTPs सहजपणे चोरू शकतो आणि काही मिनिटांत तुमचे बँक खाते रिकामे करू शकतो.

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Web Title: Sbi reward points latest update how to redeem yono marathi news

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Published On: Jul 06, 2026 | 07:50 PM

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