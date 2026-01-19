Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Corporators Salary : पिंपरी: नुकतीच राज्यामध्ये महापालिका निवडणूक पार पडली आहे. राज्यातील 29 महापालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली असून जनतेने आपले प्रतिनिधी निवडले आहेत. बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा रोवला गेला आहे. निवडणुकीवर आणि प्रचारावर जोरदार खर्च पक्षाकडून आणि उमेदवाराकडून केला जातो. मात्र निवडून आल्यानंतर पाच वर्षांसाठी या प्रतिनिधींना काय पगार मिळतो याबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता असते. नगरसेवक हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जनतेचा थेट प्रतिनिधी आणि शहराच्या विकासाचा कणा मानला जातो. मात्र, अनेकदा या लोकप्रतिनिधींना किती पगार मिळतो, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता असते. तांत्रिकदृष्ट्या नगरसेवक हे सरकारी नोकर नसून जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी असल्याने त्यांना ‘पगार’ मिळत नाही, तर लोकसेवेच्या बदल्यात ठराविक ‘मानधन’ दिले जाते.
मानधन आणि भत्त्यांचे गणित
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांसाठी सध्या दरमहा १५ हजार रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. हे मानधन त्यांच्या दैनंदिन जनसंपर्क आणि कार्यालयीन खर्चासाठी साहाय्यक ठरते. मानधनाशिवाय नगरसेवकांना विविध सभांच्या उपस्थितीसाठी भत्ताही दिला जातो:
पदाधिकाऱ्यांच्या ‘शाही’ सोयी-सुविधा
सामान्य नगरसेवकांच्या तुलनेत महापौर, उपमहापौर आणि विविध समित्यांच्या सभापतींना अधिक सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होतो:
सेवेसाठी मानधन, पगार नव्हे
नगरसेवक हे पूर्णवेळ लोकसेवक म्हणून काम करत असले तरी, त्यांची नियुक्ती ही सेवाभावी वृत्तीने मानली जाते. त्यामुळे त्यांना मिळणारे आर्थिक लाभ हे त्यांच्या कामाच्या व्यापानुसार आणि पदाच्या दर्जानुसार बदलत असतात. शहरातील नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी सतत कार्यरत असणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या जनसंपर्क कार्यालयाचा मोठा खर्च या मानधनातून भागवला जातो.