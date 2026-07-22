शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mumbai Appoints 29 Expert Firms To Monitor Infrastructure Projects After Flyover Construction Lapses

Mumbai News: उड्डाणपुलांमधील चुका पालिकेला भोवल्या! मुंबईतील प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी २९ तज्ज्ञ कंपन्यांची नियुक्ती

Updated On: Jul 22, 2026 | 09:22 AM IST
जाहिरात
सारांश

नुकत्याच सुरू झालेल्या गोरेगाव येथील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाच्या अयोग्य पृष्ठभागामुळे वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तर विक्रोळी रेल्वे उड्डाणपुलावर लोकार्पणानंतरही मध्यवर्ती पादचाऱ्यांसाठी जागाच नसल्याचे उघड झाले होते.

उड्डाणपुलांमधील चुका पालिकेला भोवल्या! मुंबईतील प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी २९ तज्ज्ञ कंपन्यांची नियुक्ती

उड्डाणपुलांमधील चुका पालिकेला भोवल्या! मुंबईतील प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी २९ तज्ज्ञ कंपन्यांची नियुक्ती

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबईतील गोखले पुलाचे एकमेकांशी न जुळलेले भाग, मृणालताई गोरे पुलाचा खडबडीत रस्ता आणि विक्रोळी रेल्वे पुलावरील नियोजनाचा अभाव अशा एकापाठोपाठ एक झालेल्या तांत्रिक चुका आणि तीव्र टीकेनंतर अखेर मुंबई महापालिकेला जाग आली आहे. भविष्यातील प्रकल्पांमध्ये अशा आराखडामधील त्रुटी आणि नियोजनातील निष्काळजीपणा टाळण्यासाठी पालिकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील प्रमुख पूल, उड्डाणपूल आणि बोगद्यांच्या कामांचे शास्त्रीय नियोजन, आराखडा आणि प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी २९ तांत्रिक सल्लागारांचे ५ वर्षांसाठी पॅनेल नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. दरम्यान, या प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधक प्रशासनाला घेरण्याची शक्यता आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

BEST कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा संपाचा इशारा; 15 ऑगस्टपर्यंत निर्णय न झाल्यास बेमुदत आंदोलन

गेल्या काही महिन्यांत मुंबईतील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवरून महापालिकेची सर्वच स्तरातून कोंडी झाली होती. नुकत्याच सुरू झालेल्या गोरेगाव येथील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाच्या अयोग्य पृष्ठभागामुळे वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तर विक्रोळी रेल्वे उड्डाणपुलावर लोकार्पणानंतरही मध्यवर्ती पादचाऱ्यांसाठी जागाच नसल्याचे उघड झाले होते. विशेषतः फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अंधेरीतील गोपाळकृष्ण गोखले पुलाच्या पुनर्रचनेदरम्यान दोन भाग एकमेकांशी न जुळल्याने पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर हा नवा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

वचक ठेवण्यासाठी पालिकेने दंडात्मक तरतुदी

सल्लागारांच्या कामावर वचक ठेवण्यासाठी पालिकेने दंडात्मक तरतुदीही केल्या आहेत. बहुतांश प्रकल्पांसाठी सल्लागार शुल्क कमाल ३.५ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.तर केबल-स्टेड, सस्पेंशनसारख्या जटिल पुलांना यातून वगळण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सल्लागाराच्या आराखडामधील चुकीमुळे प्रकल्पाचा खर्च १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढल्यास, संबंधित सल्लागाराच्या शुल्कातून १० टक्के रक्कम दंडाच्या स्वरूपात आकारली जाणार आहे.

‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

पालिकेच्या या कठोर नियमांमुळे भविष्यात मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.या कामासाठी मुख्य अभियंता पूल विभागाकडे तब्बल ३१ कंपन्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी तांत्रिक क्षमता व अनुभवाची पडताळणी करून २९ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात ‘टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनिअर्स’, ‘स्पेक्ट्रम टेक्नो कन्सल्टंट्स’ आणि ‘ग्रीन डिझाइन अँड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस’ यांसारख्या नामांकित संस्थांचा समावेश आहे. हे सल्लागार प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच तांत्रिक आव्हाने शोधून त्यावर उपाय सुचवतील.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Mumbai appoints 29 expert firms to monitor infrastructure projects after flyover construction lapses

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 09:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबई पोलिसांच्या व्हॅनसमोर एकटी दटून राहिली रिया अहिर… तरुणीच्या हिमतीची होतेय सर्वत्र चर्चा; नक्की आहे तरी कोण?
1

मुंबई पोलिसांच्या व्हॅनसमोर एकटी दटून राहिली रिया अहिर… तरुणीच्या हिमतीची होतेय सर्वत्र चर्चा; नक्की आहे तरी कोण?

Godrej Block Launch: गोदरेज कन्झ्युमरकडून ‘गोदरेज ब्लॉक’ लाँच; भामला फाऊंडेशनसोबत ५०० महिलांना देणार मोफत ‘पिंक ई-रिक्षा’
2

Godrej Block Launch: गोदरेज कन्झ्युमरकडून ‘गोदरेज ब्लॉक’ लाँच; भामला फाऊंडेशनसोबत ५०० महिलांना देणार मोफत ‘पिंक ई-रिक्षा’

BEST कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा संपाचा इशारा; 15 ऑगस्टपर्यंत निर्णय न झाल्यास बेमुदत आंदोलन
3

BEST कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा संपाचा इशारा; 15 ऑगस्टपर्यंत निर्णय न झाल्यास बेमुदत आंदोलन

‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन
4

‘कानडा राजा पंढरीचा’तून भक्तीचा जागर! आषाढी एकादशीनिमित्त मुंबईत विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Guru Purnima 2026: ५६ वर्षांनंतर गुरुपौर्णिमेला दुर्मिळ योगायोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Guru Purnima 2026: ५६ वर्षांनंतर गुरुपौर्णिमेला दुर्मिळ योगायोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Jul 24, 2026 | 03:30 PM
Low Investment Business Ideas: फक्त 500 रुपयांत सुरु करु शकता ‘हे’ 8 जबरदस्त बिझनेस, होणार बंपर कमाई

Low Investment Business Ideas: फक्त 500 रुपयांत सुरु करु शकता ‘हे’ 8 जबरदस्त बिझनेस, होणार बंपर कमाई

Jul 24, 2026 | 03:25 PM
FIFA :फिफा चषकात गुंजले अमनचे संगीत , नागपूरच्या सुपुत्राची दमदार छाप

FIFA :फिफा चषकात गुंजले अमनचे संगीत , नागपूरच्या सुपुत्राची दमदार छाप

Jul 24, 2026 | 03:24 PM
पुण्यात FDA चा दणका; 12 हॉटेल, रेस्टॉरंट व बेकरींचे परवाने थेट निलंबितच केले

पुण्यात FDA चा दणका; 12 हॉटेल, रेस्टॉरंट व बेकरींचे परवाने थेट निलंबितच केले

Jul 24, 2026 | 03:21 PM
मैत्रीणीच्या घरात डल्ला मारणाऱ्या मित्राला ठोकल्या बेड्या; गुजरातमधील वडोदरातून पोलिसांनी पकडले

मैत्रीणीच्या घरात डल्ला मारणाऱ्या मित्राला ठोकल्या बेड्या; गुजरातमधील वडोदरातून पोलिसांनी पकडले

Jul 24, 2026 | 03:21 PM
Vertis Platforms: व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्सचा महसूल 366 कोटींवर; नफ्यात तब्बल 180 टक्क्यांची दमदार वाढ!

Vertis Platforms: व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्सचा महसूल 366 कोटींवर; नफ्यात तब्बल 180 टक्क्यांची दमदार वाढ!

Jul 24, 2026 | 03:19 PM
ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

Jul 24, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा