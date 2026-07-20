Mumbai News: कचरा-ऊर्जा प्रकल्पाला नवसंजीवनी! पाली हिलमधील प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून निविदा प्रक्रिया सुरू

महापालिकेने वांद्रे येथील पाली हिलमधील बऱ्याच काळापासून बंद असलेला कचरा ऊर्जा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. जवळपास दहा वर्षांपासून बंद असलेला हा प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पुन्हा सुरू करण्यासाठी, महापालिकेने स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) मॉडेलचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन, संचालन आणि देखभालीची जबाबदारी वाटून घेत, खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचा सहभाग सुनिश्चित होईल. यासाठी महापालिकेने ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ जारी केले असून नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
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एच/वेस्ट वॉर्ड कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पाली हिल येथील विकेंद्रित कचरा-ऊर्जा प्रकल्पाची पुनर्रचना, आधुनिकीकरण आणि दीर्घकालीन संचालनासाठी एसपीव्हीची स्थापना केली जाईल. नोंदणीकृत खाजगी कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, संस्था आणि इतर पात्र संघटना या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. इच्छुक अर्जदारांना १४ जुलै ते २७ जुलै दरम्यान एच/वेस्ट वॉर्ड कार्यालयातून प्रकल्पाची सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती पुरवली जाईल.
पाली हिल येथे असलेला हा प्रकल्प २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. स्थानिक ओल्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आणि त्यापासून ऊर्जा निर्माण करणे हा त्याचा उद्देश होता. सुरुवातीला या प्रकल्पातून सेंद्रिय कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार केला जात होता आणि त्याचा वापर वीज निर्मितीसाठी केला जात होता. तथापि, तांत्रिक त्रुटी, मर्यादित क्षमता आणि देखभालीच्या समस्यांमुळे, हा प्रकल्प अपेक्षित परिणाम देण्यात अयशस्वी ठरला आणि काही काळानंतर तो बंद करावा लागला. आता महापालिका नवीन तंत्रज्ञान आणि सुधारित व्यवस्थापन प्रणालीसह हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची तयारी करत आहे. महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिका-याच्या मते, एसपीव्ही मॉडेलद्वारे खाजगी क्षेत्राचे तांत्रिक कौशल्य, गुंतवणूक आणि कार्यान्वयन क्षमता यांचा लाभ घेतला जाईल. यामुळे प्रकल्पाचे कामकाज अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत होईल.
नवीन योजनेअंतर्गत, केवळ वीज निर्मितीपुरते मर्यादित न राहता, सेंद्रिय कचऱ्याचा वापर बायोगॅस, वीज आणि सेंद्रिय खत तयार करण्यासाठी केला जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक कार्यप्रणालीचा अवलंब केल्याने प्रकल्पाची कार्यक्षमता वाढेल आणि मुंबईची घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली अधिक मजबूत होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याची स्थानिक पातळीवर विल्हेवाट लावणे शक्य होईल, ज्यामुळे शहरातील कचराभूमींवरील ताण कमी होईल, महापालिकेचा विश्वास आहे की, जर हे मॉडेल यशस्वी झाले, तर भविष्यात ते इतर प्रभागांमध्येही राबवले जाईल, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाला चालना मिळेल.
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शक्य तितक्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने पाठवण्याची गरज कमी करणे आणि पर्यावरण अधिक स्वच्छ व हरित बनवणे, हे आमचे ध्येय आहे. भविष्यात, असे कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणारे प्रकल्प मुंबईच्या इतर प्रभागांमध्येही राबवले जातील, अशी माहिती किरण दिघावकर, उपायुक्त, घनकचरा विभाग, महापालिका दिली आहे.