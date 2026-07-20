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Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाची दमदार बॅटिंग! 20 जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ जारी, मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने

Updated On: Jul 20, 2026 | 09:54 AM IST
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सारांश

Mumbai Rain: काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर मुंबईसह राज्यातील अनेक भागांत पुन्हा पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. मुसळधार पावसामुळे सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात झाली असून रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाची दमदार बॅटिंग! 20 जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट' जारी, मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाची दमदार बॅटिंग! 20 जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट' जारी, मध्य रेल्वेची वाहतूक उशिराने

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विस्तार
  • मुंबईसह ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवलीत मुसळधार पावसामुळे रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला.
  • हवामान विभागाने महाराष्ट्रातील 20 जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करत पुढील काही दिवस जोरदार पावसाचा इशारा दिला.
  • मध्य रेल्वे 10 ते 15 मिनिटे, तर पश्चिम आणि हार्बर रेल्वे 5 ते 10 मिनिटे उशिराने धावत आहेत.
Rain Update: काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आता मुंबईत पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात झाली आहे. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, घाटकोपर या भागांमध्ये रात्रीपासूनच जोरदार पाऊस सुरु आहे. सततच्या कोसळणाऱ्या पावसामुळे आता अनेक ठिकाणी सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास देखील सुरुवात झाली आहे. याचा परिणाम रस्ते वाहतूकीवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पाणी साचल्यामुळे आणि पावसामुळे दृष्यमानता कमी झाल्यामुळे रस्ते वाहतूकीचा वेग मंदावला आहे. तसेच मध्य रेल्वेवर देखील पावसाचा परिणाम झाला आहे. हवामान विभागाने आज 20 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला असून पुढील आठवड्यात राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

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राज्यभरात पावसाचा जोर वाढला

बंगालच्या उपसागरात निर्माण होत असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यभरातील पावसाचा जोर वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील काही दिवस राज्यात पावसाचा जोर कायम राहणार आहे, त्यामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोकण पट्टा, मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये आजपासून हलका ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

20 जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी

भारतीय हवामान विभागाने आज 20 जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. ज्यामध्ये पुणे आणि सातारा यांचा देखील समावेश आहे. जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, तसेच हिगोंली आणि परभणी या भागांमध्ये आज ढगांच्या गडगडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तण्यात आला आहे. तसेच काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस पडू शकते, असे देखील सांगण्यात आले आहे. खरं तर, गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चितेंचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता सुरु झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

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रेल्वे वाहतूकीवर परिणाम

मुंबई आणि ठाण्यातील सततच्या पावसाचा परिणाम रस्ते आणि रेल्वे वाहतूकीवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. रस्ते वाहतूक मंदावली असून रेल्वे वाहतूक देखील उशीराने सुरु आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक सेवा 10 ते 15 मिनिटांनी उशीराने सुरु असल्याचे सांगितलं जात आहे. तर पश्चिम रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे मार्गावरील वाहतूक देखील 5 ते 10 मिनिटे उशीराने धावत आहे. उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूरमध्ये पावसाची संततधार सुरु आहे. तर कल्याण आणि डोंबिवली या भागांमध्ये देखील पहाटेपासूनच पावसाची रिपरिप सुरु झाली आहे. कल्याणमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, गुरुदेव हॉटेल रोड आणि आंबेडकर रोड परिसरात पावसाचे साचण्यास सुरुवात झाली आहे.

Web Title: Mumbai rain update yellow alert issued for 20 districts central railway services delayed heavy rain maharashtra

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Published On: Jul 20, 2026 | 09:54 AM

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