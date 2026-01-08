Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Raj Thackeray Uddhav Thackeray Joint Interview By Sanjay Raut And Mahesh Manjrekar

Raj Uddhav interview : ठाकरे बंधूंना एकत्र येण्यासाठी 20 वर्षे का लागली? राज-उद्धव यांची बेधडक संयुक्त मुलाखत चर्चेत

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची एकत्रित मुलाखत समोर आली आहे. यामध्ये राज्याचे राजकारण, मुंबईचा विकास आणि मराठी माणूस अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 12:26 PM
Raj Thackeray Uddhav Thackeray joint interview by Sanjay Raut and Mahesh Manjrekar

राज ठाकरे उद्धव ठाकरे संयुक्त मुलाखत खासदार संजय राऊत व महेश मांजरेकर यांनी घेतली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • राज आणि उद्धव ठाकरे यांची संयुक्त मुलाखत
  • संजय राऊत आणि महेश मांजरेकर यांनी घेतली मुलाखत
  • मुंबईचा विकास आणि महाराष्ट्राचे राजकारण या विषयांवर चर्चा
Raj Uddhav Thackeray joint interview : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका (Local Body Elections) होत आहेत. 29 महापालिकांसाठी या निवडणूका होत असून येत्या 15 जानेवारी मतदान पार पडणार आहे. तर 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल हाती येणार आहे. दरम्यान, मुंबईवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी आणि मराठी मतांसाठी दोन दशकानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे एकत्र आले आहेत. राज आणि उद्धव ठाकरे (Thackeray Brothers Alliance)  यांची एकत्रित मुलाखत समोर आली आहे. यामध्ये राज्याचे राजकारण, मुंबईचा विकास आणि मराठी माणूस अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली आहे.

महापालिका निवडणुकीमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे एकत्र आले आहेत. यानिमित्ताने खासदार संजय राऊत आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी ही मुलाखत घेतली. यावेळी ठाकरे बंधू यांनी विविध राजकीय विषयांवर भाष्य केले. पहिल्यांदा दोन्ही नेत्यांना एकत्र येण्यामागे वीस वर्षे का लागली असा प्रश्न राऊतांनी उपस्थित केला. याबाबत राज ठाकरे म्हणाले की, एवढा वेळ का लागला हे आता मागे सोडले पाहिजे. यापेक्षा आता महाराष्ट्रावर अशी वेळ आली आहे की आता नाही तर कधीच नाही. ही आमच्या अस्तित्वाची लढाई नाही तर मराठी माणसांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. मुंबई, ठाण्यामध्ये मराठी माणसांची काय परिस्थिती आहे हे आपल्याला माहिती आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले आहेत.

हे देखील वाचा : राज ठाकरेंचा आणखी एक शिलेदार नाराज? संदीप देशपांडे पक्ष सोडण्याच्या चर्चांवर स्पष्टच मांडलं मत

राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, मराठी माणसांवर काय संकट आलं आहे हे त्यांना कळलं आहे. मुंबई, ठाणे किंवा महाराष्ट्रातील इतर शहर असो तिथे काय परिस्थिती आहे आणि तिथे काय प्रकारचे राजकारण सुरु आहे हे दिसत आहे. आता महाराष्ट्र किंवा निवडणूका अशा परिस्थितीमध्ये येऊन उभ्या आहेत की आता जर आम्ही एकत्र आलो नाही तर महाराष्ट्र आम्हाला कधीच माफ करणार नाही. ही परिस्थिती MMR रिजनवर येऊन ठेपली आहे. मी मुद्दाम MMR चा उल्लेख करत असल्याचे देखील राज ठाकरे म्हणाले आहेत.

हे देखील वाचा : ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांचं निधन, वयाच्या 83 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

याबाबत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “खरं तर, आम्ही दोन भाऊ एकत्र आलो हा भावनिक मुद्दा आहे. पण दोन भाऊ एकत्र आले याचा अर्थ महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसानं एकत्र आलं पाहिजे. महाराष्ट्र वाचवायचा असेल तर आपल्याला एकजूट दाखवावीच लागेल. पक्ष, राजकीय मतं वेगळी असतील, पण आपण मराठी आहोत. महाराष्ट्र आपला आहे आणि आपण जर एकमेकांमध्ये वेगळ्या चुली मांडल्या, तर महाराष्ट्र तोडणारे त्यांची पोळी भाजून जातील.” असे स्पष्ट मत उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केले

Web Title: Raj thackeray uddhav thackeray joint interview by sanjay raut and mahesh manjrekar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 12:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठा भूकंप! ‘उबाठा’चे नगरसेवक फुटणार? नेमका विषय काय?
1

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठा भूकंप! ‘उबाठा’चे नगरसेवक फुटणार? नेमका विषय काय?

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान
2

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Mayor of Mumbai : मूळ शिवसैनिकाला भाजपचा महापौर नकोय..! शिंदेंचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यावर खासदार राऊतांचे सूचक वक्तव्य
3

Mayor of Mumbai : मूळ शिवसैनिकाला भाजपचा महापौर नकोय..! शिंदेंचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यावर खासदार राऊतांचे सूचक वक्तव्य

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका
4

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

GG vs RCB : वडोदराच्या मैदानावर रंगणार WPL 2026 चा 12 वा सामना! आरसीबी विजयाची साखळी कायम ठेवेल का?

Jan 19, 2026 | 12:57 PM
Bigg Boss Marathi 6: घरातील वाद टोकाला, अनुश्रीच्या वागण्यामुळे राकेश बापटचा संयम सुटला; घर सोडण्याचा दिला इशारा

Bigg Boss Marathi 6: घरातील वाद टोकाला, अनुश्रीच्या वागण्यामुळे राकेश बापटचा संयम सुटला; घर सोडण्याचा दिला इशारा

Jan 19, 2026 | 12:56 PM
Gadchiroli Crime: बेपत्ता आरडी एजंटचा जंगलात निर्घृण अवस्थेत मृतदेह; हाताचे बोट छाटलेले….

Gadchiroli Crime: बेपत्ता आरडी एजंटचा जंगलात निर्घृण अवस्थेत मृतदेह; हाताचे बोट छाटलेले….

Jan 19, 2026 | 12:54 PM
किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral

Jan 19, 2026 | 12:51 PM
Greenland Dispute : ‘ब्लॅकमेलिंगला बळी पडणार नाही’ ; टॅरिफ धमकीवर डेन्मार्कचा ट्रम्पला स्पष्ट इशारा

Greenland Dispute : ‘ब्लॅकमेलिंगला बळी पडणार नाही’ ; टॅरिफ धमकीवर डेन्मार्कचा ट्रम्पला स्पष्ट इशारा

Jan 19, 2026 | 12:49 PM
iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

Jan 19, 2026 | 12:43 PM
Education News : शिक्षकांचा आजचा मोर्चा स्थगित, विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष अहिरे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला निर्णय

Education News : शिक्षकांचा आजचा मोर्चा स्थगित, विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष अहिरे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला निर्णय

Jan 19, 2026 | 12:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM