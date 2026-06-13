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बेस्टला १,०६० कोटींच्या अनुदानाला ब्रेक; जुन्या खर्चाचा हिशेब मागवत स्थायी समितीचा निर्णय

Updated On: Jun 13, 2026 | 10:10 AM IST
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सारांश

मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाच्या आर्थिक मदतीच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बेस्टच्या आर्थिक व्यवस्थापन आणि कामकाजावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

बेस्टला १,०६० कोटींच्या अनुदानाला ब्रेक; जुन्या खर्चाचा हिशेब मागवत स्थायी समितीचा निर्णय

बेस्टला १,०६० कोटींच्या अनुदानाला ब्रेक

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विस्तार
  • आर्थिक मदतीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यापूर्वी जुन्या खर्चाचा तपशील मागवण्यात आला आहे.
  • बस अपघात, कर्मचारी प्रश्न आणि महसूल व्यवस्थापनावर सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.
  • बेस्टच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी विशेष उपाययोजनांची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबईची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या बेस्ट या परिवहन सेवेला मुंबई मनपाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक अनुदानावर स्थायी समितीने स्थगिती दिली आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी निर्देश दिले आहेत की, यापूर्वी मंजूर झालेले १०० कोटींचे अनुदान कोठे आणि कोणत्या उद्देशासाठी वापरले गेले, याची सविस्तर माहिती सादर केल्यानंतरच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांसाठी नवीन अनुदान मंजूर केले जाईल. शुक्रवारी महानगरपालिका मुख्यालयात स्थायी समितीची बैठक झाली. समितीसमोर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी बेस्ट वीजपुरवठा आणि चाहतूक उपक्रमाला महानगरपालिकेकडून १,०६० कोटींच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत पाठवला.

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कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे

स्थायी समिती सदस्य आणि काँग्रेस गट नेते अश्रफ आझमी यांनी बेस्टच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भविष्यात सर्व कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील आणि केवळ डेपोच शिल्लक राहतील, त्यामुळे लोकांना मेट्रोने प्रवास करण्यास भाग पडेल, असे ते म्हणाले.  डॉ. सईदा खान यांनी बेस्ट बस अपघातांचा मुद्दा उपस्थित केला. मुंबईत बेस्ट बस अपघात वाढत असून नागरिकांचा जीव धोक्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यांनी गेल्या १४ वर्षातील बेस्टच्या खर्चाचा तपशील मागितला.

विशेष समिती स्थापन करावी

एमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी म्हणाले की, बेस्टला १२.३१२ कोटी रुपयाचे अनुदान मिळाले आहे. परंतु ३०-३५ वर्षे सेवा केलेले अनेक चालक आणि वाहक अजूनही निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटीपासून वंचित आहेत. कुरेशी म्हणाले की, सकाळी आणि संध्याकाळी बसची संख्या जास्त असावी, परंतु दुपारच्या वेळी प्रवासी कमी असल्याने बसवे मार्ग बदलून तोटा कमी करता येईल, त्यानी बसवरील जाहिराती वाढवून महसूल वाढवण्याची आणि बेस्टमध्ये सुधारणा करण्यास्तठी स्थायी समितीप्रमाणेच एक विशेष समिती स्थापन करण्याची सूचना केली.

वेगनियंत्रणाचा अभाव

भाजपचे नगरसेवक प्रकाश दरेकर म्हणाले की, बेस्टकडे मुंबईची जीवनरेखा म्हणून पाहिले पाहिजे आणि तिला आवश्यक अनुदान मिळाले पाहिजे. सुधारणेसाठी पावले उचलण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले, ते म्हणाले की, पूर्वीच्या शासकांनी अनेक वर्ष बेस्टला कमकुवत केले, परंतु आता पालिकेच्या जमिनी विकसित करून आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करून बेस्टला त्याचे पूर्वीचे वैभव परत मिळवून दिले पाहिजे.

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मनसे गट नेते यशवंत किल्लेदार यांनी दादरमधील वेस्ट बस अपघाताचा संदर्भ देत सांगितले की, चालकांमध्ये वेगावर नियंत्रणाचा अभाव आहे. ते म्हणाले की, चालकांना केवळ पाच दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते, तर वीजपुरवठा प्रणाली कालबाह्य झाली असून तिवे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. दादर, शिवडी आणि वरळी भागातील वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठ्यातील खंडनावर त्यानी चिंता व्यक्त केली आणि म्हणाले की, मुंबईसारख्या महानगराची वीज्यणाली ग्रामीण भागासारखी असणे दुर्दैवी आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Best anudan prastav sthagit mumbai municipal standing committee seeks expense details

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Published On: Jun 13, 2026 | 10:05 AM

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