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Hanuman Mantra : हनुमानाची कृपा मिळवायची आहे? श्रद्धेनुसार ‘या’ मंत्रांच्या जपाला दिले जाते विशेष महत्त्व

Updated On: Jul 28, 2026 | 06:50 PM IST
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सारांश

Hanuman Mantra : धार्मिक परंपरेनुसार, हा मंत्र शांत आणि स्वच्छ ठिकाणी बसून जपावा. शक्य असल्यास हनुमान मंदिरात किंवा घरातील पूजास्थानी पूर्व दिशेकडे तोंड करून जप केल्यास अधिक एकाग्रता मिळते, असे मानले जाते. अनेकजण १०८ वेळा किंवा आपल्या क्षमतेनुसार नियमित जप करतात.

Hanuman Mantra : हनुमानाची कृपा मिळवायची आहे? ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

Hanuman Mantra : हनुमानाची कृपा मिळवायची आहे? ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • मंत्रजपाचे धार्मिक महत्त्व
  • हनुमान उपासनेचे स्थान
  • मंगळवार आणि शनिवार विशेष
Hanuman Mantra For Wish Fullfillment: हिंदू धर्मात मंत्रजपाला खूप महत्त्व दिले जाते. प्राचीन काळापासून मंत्रांचा उच्चार मनाला शांतता, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा देणारा मानला गेला आहे. अनेक भक्त आपल्या आराध्य देवतेची कृपा मिळावी, अडचणी दूर व्हाव्यात आणि मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात म्हणून दररोज मंत्रजप करतात. त्यामध्ये भगवान हनुमान यांच्या मंत्रांना विशेष स्थान आहे.

धार्मिक श्रद्धेनुसार, हनुमान हे बल, धैर्य, निष्ठा आणि संकटमोचनाचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे जीवनात भीती, मानसिक अस्वस्थता, नकारात्मक विचार किंवा सतत येणाऱ्या अडचणींपासून मुक्ती मिळावी म्हणून अनेकजण बजरंगबलीची उपासना करतात. मंगळवार आणि शनिवार हे हनुमान पूजेसाठी विशेष दिवस मानले जातात. या दिवशी भक्त हनुमान चालीसाचे पठण, सुंदरकांड वाचन आणि मंत्रजप करतात.

देहरक्षणासाठी मंत्र

धार्मिक मान्यतेनुसार, हा मंत्र शरीर आणि मनाला सकारात्मक ऊर्जा देणारा मानला जातो.

ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः शरीरं पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा।

अनेक भक्त हा मंत्र रोज १०८ वेळा जपण्याचा संकल्प करतात. श्रद्धेनुसार, नियमित जप केल्याने मनातील भीती कमी होते आणि नकारात्मक विचारांपासून संरक्षण मिळते, अशी धारणा आहे.

संकट दूर करण्यासाठी मंत्र

जीवनात वारंवार अडचणी येत असतील किंवा मन अस्वस्थ राहत असेल, तर हा मंत्र श्रद्धेने म्हटला जातो.

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।।

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धार्मिक परंपरेनुसार, हा मंत्र शांत आणि स्वच्छ ठिकाणी बसून जपावा. शक्य असल्यास हनुमान मंदिरात किंवा घरातील पूजास्थानी पूर्व दिशेकडे तोंड करून जप केल्यास अधिक एकाग्रता मिळते, असे मानले जाते. अनेकजण १०८ वेळा किंवा आपल्या क्षमतेनुसार नियमित जप करतात.

कार्यसिद्धीसाठी मंत्र

एखादे महत्त्वाचे काम वारंवार अडत असेल किंवा एखादी इच्छा पूर्ण व्हावी अशी भावना असेल, तर हा मंत्र श्रद्धेने जपला जातो.

दीनानुबन्धि मेधावि प्रेमाब्धि रामवल्लभ।
यद्येवं मारुते वीर! मे भीष्टं देहि सत्वरम्।।

धार्मिक श्रद्धेनुसार, या मंत्राचा जप पूर्ण श्रद्धा आणि संयमाने करावा. काही परंपरांमध्ये पिंपळाच्या झाडाजवळ बसून जप करण्याची प्रथा आहे. मात्र सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मनाची एकाग्रता आणि भक्तीभाव.

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मंत्रजप करताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

मंत्र म्हणताना घाई करू नये. उच्चार शक्य तितके शुद्ध ठेवावेत आणि मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. नियमित वेळ ठरवून जप केल्यास सातत्य राखणे सोपे जाते. पूजा किंवा मंत्रजप करण्यापूर्वी स्वच्छता आणि सकारात्मक मनोवृत्ती ठेवणेही महत्त्वाचे मानले जाते.

धार्मिक श्रद्धेनुसार, मंत्रांमध्ये आध्यात्मिक शक्ती असल्याचे मानले जाते. मात्र त्याचबरोबर जीवनात यश मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न, चांगले आचरण आणि सकारात्मक विचारही तितकेच आवश्यक आहेत. भक्ती आणि कर्म यांचा समतोल राखल्यास मनाला समाधान मिळते, अशी अनेकांची भावना आहे. हनुमानाची उपासना ही केवळ संकट दूर करण्यासाठीच नव्हे, तर आत्मविश्वास, धैर्य आणि मनःशांती वाढवण्यासाठीही प्रेरणादायी मानली जाते.

(डिस्क्लेमर : वरील माहिती उपलब्ध स्रोतावरून देण्यात आलेली आहे. याच्या तथ्यांबद्दल आम्ही कुठलाही दावा करीत नाही, तसेच अंधश्रद्धेला दुजोरा देत नाही…)

Web Title: Hanuman mantra for wish fullfillment mangalvar che upay

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Published On: Jul 28, 2026 | 06:50 PM

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