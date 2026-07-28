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Breaking News : PoJK मध्ये लोकशाहीचा देखावा; भारताचा पाकिस्तानवर गंभीर आरोप

Updated On: Jul 28, 2026 | 06:47 PM IST
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सारांश

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने POJK ( पाक व्याप्त जम्मू काश्मीर ) मध्ये झालेल्या विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुकांवर आक्षेप नोंदवला आहे . या निवडणूका म्हणजे फक्त पाकिस्तानातील लोकशाहीचा दिखावा आहे . पाकिस्तान ने केलेल्या अवैध ताब्याला मान्यता मिळावी यासाठी घातलेला हा घाट आहे .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • निवडणुका फक्त देखावा
  • POJK भारताचा अविभाज्य भाग
नवी दिल्ली : पाकिस्तान-व्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (PoJK) येथे झालेल्या निवडणुकांवर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवत पाकिस्तानवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात या निवडणुकांना केवळ देखाव्यापुरत्या (Sham Elections)” संबोधत, त्या पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्याला वैधतेचे स्वरूप देण्याचा आणि त्या भागातील मानवी हक्कांच्या गंभीर उल्लंघनांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य व अविभाजित भाग आहेत आणि पाकिस्तानला PoJK मध्ये कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेण्याचा किंवा प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानने त्या भागावरील आपला बेकायदेशीर ताबा समाप्त करून तो प्रदेश रिकामा करण्याची मागणी केली आहे.

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भारताच्या मते, PoJK मधील नागरिकांना अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधा, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पायाभूत विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. तसेच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राजकीय सहभाग आणि मानवी हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही भारताने नमूद केले. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेऊन लोकशाहीचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न हा वास्तव लपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भारताने केला आहे.

दरम्यान, पाकिस्तानने या निवडणुका लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. मात्र भारताने हा दावा फेटाळून लावत, अशा निवडणुकांमुळे त्या प्रदेशाच्या कायदेशीर स्थितीत कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही या विषयाकडे वस्तुनिष्ठ दृष्टीने पाहण्याचे आवाहन केले आहे.

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काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्वात संवेदनशील विषयांपैकी एक मानला जातो. अशा पार्श्वभूमीवर PoJK मधील निवडणुकांवरून दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा राजनैतिक संघर्ष तीव्र झाला आहे. भारताने आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत, जम्मू-काश्मीरवरील भारताच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या घडामोडीमुळे दक्षिण आशियातील राजनैतिक वातावरण पुन्हा चर्चेत आले असून, या विषयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही लक्ष केंद्रित झाले आहे.

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Web Title: Breaking news a facade of democracy in pojk india levels serious allegations against pakistan

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Published On: Jul 28, 2026 | 06:47 PM

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