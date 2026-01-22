Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mp Sanjay Raut Visit Shivtirth Displeasure On Mns Alliance With Eknath Shinde In Kdmc

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी मनसेने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन नाराज असलेले खासदार राऊत शिवतीर्थावर दाखल झाले.

Updated On: Jan 22, 2026 | 12:54 PM
MP Sanjay Raut visit Shivtirth Displeasure on mns alliance with eknath shinde in KDMC

खासदार संजय राऊत यांचा शिवतीर्थाला भेट देत शिंदे सेनेसोबत होणाऱ्या युतीवर नाराजी व्यक्त केली (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:
  • कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये रंगत
  • मनसे आणि शिंदे सेनेच्या युतीचा प्रस्ताव
  • खासदार राऊत शिवतीर्थावर राज ठाकरेंची भेट घेणार
Sanjay Raut at Shivteerth : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी आता संपली आहे. मात्र सरकार स्थापनेपर्यंत आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मुंबई महापालिकेवर (BMC Election 2026) कोणाचा महापौर होणार यावरुन जोरदार राजकारण तापलेले असताना आता कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये रंगत आली आहे. कल्याण डोबिवली महापालिकेमध्ये शिंदे गट आणि मनसे युती करणार आहे. यावरुन ठाकरे गटामधून जोरदार नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याच संदर्भात आता शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली आहे.

मुंबईसह राज्यातील मह्त्त्वाच्या पालिकांमध्ये उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी युती केली होती. ठाकरे बंधूंची ही दोन दशकांनंतर झालेल्या युतीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले गेले, मात्र प्रत्यक्षात याचे मतांमध्ये जास्त रुपांतर झाले नाही. ठाकरे बंधूंच्या या युतीचा फायदा राज ठाकरेंपेक्षा जास्त उद्धव ठाकरेंना झाला असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र आता कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाने शिवसेना शिंदे गटासोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन जोरदार राजकारण रंगले आहे. तसेच ठाकरे बंधुंची युती ही फक्त निवडणूकीपुरती होती का अशी चर्चा देखील दबक्या आवाजामध्ये सुरु झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी खासदार संजय राऊत हे राज ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या शिवतीर्थावर दाखल झाले आहेत.

हे देखील वाचा : हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

यापूर्वी खासदार राऊतांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, . कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत जो प्रकार झाला तो स्थानिक पातळीवर घेतल्या गेल्याचे समजते. तर केडीएमसीतील प्रकार हा महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाची भूमिका नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. राज ठाकरेंनाही हा प्रकार मान्य नाही. शह-कटशहाच्या राजकारणात नीतीमत्ता ओंडक्यासारखी वाहून जाऊ नये. याविषयी राज ठाकरे यांच्याशी अंतर्गत चर्चा करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक नेत्यांना जर अशी युती करायची होती, तरीही त्यांनी शिंदेसेनेसोबत अशी युती करायला नको होती असे देखील खासदार संजय राऊत म्हणाले

हे देखील वाचा : गझनवी, खिलजी गप्प झाले पण आजही सनातनी ध्वज…; अमित शाहांचा आक्रमक पवित्रा

भाजपसोबत जाण्याचा विचार होईल पण…

पुढे शिंदे सेनेसोबत मनसेची युती होत असल्यावर नाराजी व्यक्त केली. संजय राऊत म्हणाले की, “शिंदेंच्या बाबतीत आमची ही भूमिका कडवट आणि कठोर आहे. तिथे भाजप आणि शिंदे हे एकत्र येऊन महापालिकेत सत्तेत येऊ शकतात.इतरांना त्यामध्ये घुसायचं कारण नव्हतं.” हे माझं मत असल्याचे राऊत म्हणाले. “त्यांनी हा निर्णय का घेतला हे समोर आले आहे. त्यामुळे यावर आता अंतर्गत चर्चा करू असे राऊतांनी स्पष्ट केले. KDMC मध्ये शिंदेंसोबत मनसेचा घरोब्याबाबत राज ठाकरेंनी फेरविचार करावा? का यावर हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे,” असे म्हणत राऊतांनी भाष्य करणं टाळलं. ‘अस्थिरता असेल तिथे भाजपसोबत जाण्याचा विचार होईल पण शिंदेसेनेसोबत जाणार नाही,’ अशी आक्रमक भूमिका खासदार संजय राऊत यांनी घेतली आहे.

Web Title: Mp sanjay raut visit shivtirth displeasure on mns alliance with eknath shinde in kdmc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 12:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा
1

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी
2

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

KDMC Election 2026: केडीएमसीवर महायुतीचा झेंडा! पण महापौर खुर्चीसाठी अजून सस्पेन्स कायम
3

KDMC Election 2026: केडीएमसीवर महायुतीचा झेंडा! पण महापौर खुर्चीसाठी अजून सस्पेन्स कायम

Raj Thackeray BMC Election 2026: ‘ही निवडणूक सोपी नव्हती..’; निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंच्या फेसबुक पोस्टची चर्चा
4

Raj Thackeray BMC Election 2026: ‘ही निवडणूक सोपी नव्हती..’; निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंच्या फेसबुक पोस्टची चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM