मांडवी आयटीआय नामांतराचा वाद चिघळणार; ‘हा तर डॉ. कलाम यांचे नाव पुसण्याचा प्रयत्न’, लोढा यांची टीका

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मुंबईतील मांडवी येथील शासकीय औद्यगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय २०२४ रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार मांडवी येथील शासकीय आयटीआयला भारतरत्न, माजी राष्ट्रपती व महान शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव देण्यात आले. त्यांच्या कार्याचा, त्यांच्या विचारांचा हा एक गौरव होता जेणेकरून पुढील पिढीला त्यांच्या योगदानाची ओळख होईल व प्रेरणा मिळेल. या गोष्टीचा अत्यंत खेद वाटतो की आमदार अमीन पटेल यांनी इतक्या महान व्यक्तीचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आमच्या विभागासमोर मांडला, अशी माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी एक्सवरुन शुक्रवारी दिली. तर त्याचवेळी लोढा यांनी या प्रस्तावाला आता विरोध करण्यात आल्याची माहिती यावेळी दिली. (फोटो सौजन्य – Iti Mandavi)
स्थानिक आमदार अमीन पटेल यांनी या आयटीआयला नाव बदलून हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा ठेवण्यात यावे अशी मागणी केली गेली. भारताचे माजी राष्ट्रपती, महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहेब यांचे योगदान वंदनीय आहे आणि त्यांचे नाव पुसण्याचा हा प्रयत्न निंदनीय आहे. आम्ही हा प्रस्ताव ठामपणे फेटाळत आहोत, अशी माहिती यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शुक्रवारी दिली. त्यामुळे आता या प्रस्तावावरुन राजकीय आरोप प्रत्यारोप होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
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मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नामांतरणाचा निर्णय दिनांक ०४.१०.२०२४ रोजी शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक संस्थांना थोर, वंदनिय व महान व्यक्तींचे नावे देण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई मांडवी येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला भारताचे माजी राष्ट्रपती व महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव देण्यात आले आहे. परंतू आपण दिनांक ११.०२.२०२६ च्या पत्रान्वये डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव बदलून हाजी अब्दुल रेहमान शाह बाबा हे नाव देण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती असलेले व सदैव वंदनिय असलेले महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचे नाव बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव हा निंदनीय आहे. यास्तव आपण केलेली मागणी फेटाळण्यात येत आहे.