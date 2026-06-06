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  • Controversy Over Renaming Mandvi Iti Amin Patel Demands Replacing Apj Abdul Kalams Name With Haji Abdul Rahman Shah Baba

मांडवी आयटीआय नामांतराचा वाद चिघळणार; ‘हा तर डॉ. कलाम यांचे नाव पुसण्याचा प्रयत्न’, लोढा यांची टीका

Updated On: Jun 06, 2026 | 09:09 AM IST
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सारांश

मुंबईतील मांडवी येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या (ITI) नामांतराच्या मुद्द्यावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. स्थानिक आमदार अमीन पटेल यांनी संस्थेचे नाव बदलण्याची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळून लावत डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मांडवी आयटीआय नामांतराचा वाद चिघळणार; 'हा तर कलाम यांचा नाव पुसण्याचा प्रस्ताव', लोढा यांची टीका

मांडवी आयटीआय नामांतराचा वाद चिघळणार; 'हा तर कलाम यांचा नाव पुसण्याचा प्रस्ताव', लोढा यांची टीका

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विस्तार
  • मांडवी येथील शासकीय ITI ला 2024 मध्ये डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव देण्यात आले होते.
  • आमदार अमीन पटेल यांनी संस्थेचे नाव बदलून हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा करण्याची मागणी केली होती.
  • मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत कलाम यांचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न निंदनीय असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबईतील मांडवी येथील शासकीय औद्यगिक प्रशिक्षण संस्थाच्या नामांतराचा मुद्दा आता चिघळण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून या आयटीआयला दोन वर्षांपूर्वी देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांचे नाव देण्यात आले असून या नावाला स्थानिक आमदार अमीन पटेल यांच्याकडून विरोध करण्यात आला आहे. पटेल यांनी या आयटीआयला हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा असे करावा, असा प्रस्ताव कौशल्य विकास विभागाकडे दिला असून हा प्रकार कलाम याचा नाव पुसण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शुक्रवारी एक्सवरुन केली.

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मंगलप्रभात लोढा यांचा आमदार अमीन पटेल यांच्या प्रस्तावाला विरोध

मुंबईतील मांडवी येथील शासकीय औद्यगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय २०२४ रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार मांडवी येथील शासकीय आयटीआयला भारतरत्न, माजी राष्ट्रपती व महान शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव देण्यात आले. त्यांच्या कार्याचा, त्यांच्या विचारांचा हा एक गौरव होता जेणेकरून पुढील पिढीला त्यांच्या योगदानाची ओळख होईल व प्रेरणा मिळेल. या गोष्टीचा अत्यंत खेद वाटतो की आमदार अमीन पटेल यांनी इतक्या महान व्यक्तीचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आमच्या विभागासमोर मांडला, अशी माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी एक्सवरुन शुक्रवारी दिली. तर त्याचवेळी लोढा यांनी या प्रस्तावाला आता विरोध करण्यात आल्याची माहिती यावेळी दिली. (फोटो सौजन्य – Iti Mandavi) 

आमदार अमीन पटेल यांनी केली ही मागणी

स्थानिक आमदार अमीन पटेल यांनी या आयटीआयला नाव बदलून हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा ठेवण्यात यावे अशी मागणी केली गेली. भारताचे माजी राष्ट्रपती, महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहेब यांचे योगदान वंदनीय आहे आणि त्यांचे नाव पुसण्याचा हा प्रयत्न निंदनीय आहे. आम्ही हा प्रस्ताव ठामपणे फेटाळत आहोत, अशी माहिती यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शुक्रवारी दिली. त्यामुळे आता या प्रस्तावावरुन राजकीय आरोप प्रत्यारोप होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

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पत्रात काय म्हटलं?

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नामांतरणाचा निर्णय दिनांक ०४.१०.२०२४ रोजी शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक संस्थांना थोर, वंदनिय व महान व्यक्तींचे नावे देण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई मांडवी येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला भारताचे माजी राष्ट्रपती व महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव देण्यात आले आहे. परंतू आपण दिनांक ११.०२.२०२६ च्या पत्रान्वये डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव बदलून हाजी अब्दुल रेहमान शाह बाबा हे नाव देण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती असलेले व सदैव वंदनिय असलेले महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचे नाव बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव हा निंदनीय आहे. यास्तव आपण केलेली मागणी फेटाळण्यात येत आहे.

Web Title: Controversy over renaming mandvi iti amin patel demands replacing apj abdul kalams name with haji abdul rahman shah baba

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Published On: Jun 06, 2026 | 09:09 AM

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