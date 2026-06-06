बाणगंगा येथे हिंदू सम्मेलन व भव्य कलश यात्रा संपन्न, उपक्रमातून हिंदू संघटन, सांस्कृतिक जागृती आणि सामाजिक एकतेचा संदेश

हिंदू समाजामध्ये संघटन, समरसता, सांस्कृतिक अभिमान आणि राष्ट्रीय चेतना दृढ करण्याच्या उद्देशाने बाणगंगा-वाळकेश्वर, मलबार हिल येथे शनिवार, दि. ६ जून २०२६ रोजी भव्य हिंदू सम्मेलन आणि हिंदू एकतेसाठी कलश यात्रा उत्साहात संपन्न झाली. महाराष्ट्र शासनाचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमास धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर तसेच हजारो हिंदू बांधव उपस्थित होते.
आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत हिंदू समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणणे, परस्पर संवाद वाढविणे, सामाजिक समरसता दृढ करणे आणि सनातन संस्कृतीबद्दल जागरूकता निर्माण करणे या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या विशेष कार्यक्रमाला हिंदू समाजातील युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विविध धार्मिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
कार्यक्रमाची सुरुवात दुपारी ४.०० वाजता भव्य कलश यात्रेने झाली. ही यात्रा प्रेम नगर येथून प्रारंभ होऊन कवळे मठ शाळा, बाणगंगा-वाळकेश्वर येथे संपन्न झाली.
२५० हून अधिक महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत डोक्यावर पवित्र कलश धारण करून यात्रेत सहभाग नोंदविला. टाळ-मृदुंगाच्या निनादात, लेझीमसारख्या पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात तसेच विविध सांस्कृतिक नृत्य सादरीकरणांसह भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. भगवे ध्वज, धार्मिक घोषवाक्ये, भजन-कीर्तन आणि सांस्कृतिक दर्शन घडविणारे विविध उपक्रम यात्रेचे विशेष आकर्षण ठरले. हिंदू समाजातील विविध पंथ, परंपरा आणि घटक यांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही यात्रा हिंदू एकात्मतेचे प्रतीक ठरली.
कलश यात्रा ही केवळ धार्मिक परंपरेचा भाग नसून समाजातील ऐक्य, संस्कार, श्रद्धा आणि सामाजिक बांधिलकी यांचे प्रतीक असल्याचा संदेश या यात्रेद्वारे देण्यात आला. यात्रेच्या मार्गावर नागरिकांनी पुष्पवृष्टी करून सहभागींचे स्वागत केले.
कलश यात्रेनंतर सायंकाळी ६.०० वाजता कवळे मठ शाळा, बाणगंगा-वाळकेश्वर येथे हिंदू सम्मेलनाचे आयोजन करण्यात आले. या सम्मेलनामध्ये हिंदू समाजाची सध्याची सामाजिक भूमिका, सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन, युवकांची जबाबदारी, सामाजिक समरसता, कुटुंबव्यवस्था, राष्ट्रनिर्माण आणि सनातन मूल्यांचे जतन या विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते म्हणून विठ्ठल कांबळे (आरएसएस प्रांत कार्यवाह – कोकण) यांनी हिंदू समाजाच्या संघटनात्मक शक्तीचे महत्त्व, समाजातील विविध घटकांमध्ये समन्वय आणि राष्ट्रीय जीवनातील समाजाची भूमिका यावर मार्गदर्शन केले.
तसेच प. पू. मुनिराज सागरजी महाराज यांनी धर्म, अध्यात्म, संस्कार आणि हिंदू संस्कृतीचे जतन याविषयी आपले विचार व्यक्त केले. त्यांच्या मार्गदर्शनातून समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आध्यात्मिक मूल्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान आर. जी. भट्ट, अध्यक्ष – वालकेश्वर काशी मठ यांनी भूषविले. त्यांनी समाजातील एकात्मता, परंपरा आणि सामाजिक जबाबदारी यावर आपले मनोगत व्यक्त केले.
हिंदू सम्मेलन आणि कलश यात्रेच्या माध्यमातून समाजातील विविध भाषा, प्रदेश, पंथ आणि परंपरांमध्ये कार्यरत असलेल्या घटकांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. समाजहित, राष्ट्रहित आणि संस्कृती संवर्धन या समान ध्येयांभोवती सर्वांनी एकत्र यावे, हा या कार्यक्रमामागील प्रमुख संदेश होता.
“हिंदू जनजागृती आणि हिंदू समाजातील एकोपा वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने हिंदू संमेलनांचे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनांना जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून महिलांनीही मोठ्या प्रमाणात सक्रिय सहभाग नोंदवला,”
मा. कॅबिनेट मंत्री श्री. मंगल प्रभात लोढा
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हिंदू समाजाच्या संघटन आणि जनजागृतीला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी येत्या काळात संपूर्ण मुंबईत सुमारे १,००० ठिकाणी हिंदू सम्मेलनांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. शहरातील स्थानिक पातळीवरील समाजघटकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने या सम्मेलनांची मालिका राबविण्यात येणार आहे. सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक जागृती, कुटुंब प्रबोधन, युवकांचा सहभाग, राष्ट्रहित आणि समाजसंघटन या विषयांवर व्यापक जनजागरण घडवून आणण्याचा या उपक्रमामागील हेतू असल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईतील प्रत्येक भागात हिंदू समाजामध्ये संवाद, समन्वय आणि एकात्मतेची भावना अधिक दृढ करण्यासाठी हे अभियान महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
हिंदू समाजातील नागरिक, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, धार्मिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून हिंदू एकतेचा संदेश अधिक व्यापक करण्यासाठी सहभाग नोंदविला. २५० हून अधिक महिलांचा कलश यात्रेतील सहभाग, टाळ-मृदुंगाच्या गजरात निघालेली शोभायात्रा, लेझीम व पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्यांचे सादरीकरण आणि हजारो नागरिकांची उपस्थिती यामुळे संपूर्ण कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरणात यशस्वीरीत्या संपन्न झाला.
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