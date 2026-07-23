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Bal Gangadhar Tilak Jayanti: पारंपरिक पुणेरी पगडीचे वैशिष्ट्य, बाळ गंगाधर टिळकांची ही पगडी आजही आहे खास

Updated On: Jul 23, 2026 | 04:07 PM IST
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सारांश

२३ जुलै रोजी बाळ गंगाधर टिळक यांची जयंती देशभरात साजरी करण्यात येते. त्यांच्या वेशभूषेचा महत्त्वाचा भाग मानल्या जाणाऱ्या पगडीचे वैशिष्ट्य माहिती आहे का? जाणून घ्या खास गोष्टी

पुणेरी पगडीचे वैशिष्ट्य (फोटो सौजन्य - Pinterest)

पुणेरी पगडीचे वैशिष्ट्य (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • बाळ गंगाधर टिळक यांची २३ जुलै रोजी जयंती
  • पुणेरी पगडी ही खास वेशभूषा टिळकांच्या आयुष्याचा भाग 
  • काय आहे या पारंपरिक पगडीचे वैशिष्ट्य 
कधीकधी, एखाद्या व्यक्तीची ओळख केवळ त्याच्या कामामुळेच नव्हे, तर त्याच्या पोशाखामुळेही घडते. महात्मा गांधींची धोती, भगतसिंगांची टोपी आणि डॉ. भीमराव आंबेडकरांचा सूट आजही आपल्याला त्यांची आठवण करून देतात. त्याचप्रमाणे, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांची पुणेरी पगडी ही त्यांची सर्वात प्रमुख ओळख बनली होती. ही पगडी केवळ एक शिरोभूषण नव्हती, तर आदर, आत्मविश्वास आणि भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक होती. इतकंच काय तर आपले पेशवेदेखील ही पगडी घालत असत आणि तो सन्मान पिढ्यानुपिढे चालत आला आहे. 

विशेष म्हणजे, आज ही पारंपरिक फॅशन पुन्हा लोकप्रिय होत आहे. पुणेरी पगडी आता लग्नसमारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विशेष प्रसंगी नव्या शैलीत दिसू लागली आहे. टिळकांची पगडी इतकी वैशिष्ट्यपूर्ण का दिसायची आणि आज ती कशी परिधान केली जाते, असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे ना? हेच आज आपण आपल्या लेखातून जाणून घेऊया. 

Lokmanya Tilak Jayanti: आज लोकमान्य टिळक यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २३ जुलैचा इतिहास

आधी जाणून घ्या पुणेरी पगडी म्हणजे काय?

बाळ गंगाधर टिळक अनेकदा लाल रंगाची पुणेरी पगडी घालत असत. पुणेरी पगडी ही महाराष्ट्रातील पुणे भागातील एक पारंपरिक पगडी आहे. याचा आकार नेहमीच्या पगड्यांपेक्षा थोडा वेगळा असतो. ती समोरून सरळ, वरून सपाट आणि कडांना सुबक असते. हे प्रतिष्ठा आणि शिस्तीचे प्रतीक मानले जाते. पूर्वी समाजातील प्रतिष्ठित सदस्य, विद्वान आणि सार्वजनिक जीवनात सहभागी असलेले लोक ती परिधान करत असत.

पुणेरी पगडी वैशिष्ट्य 

पुणेरी पगडी घालणे हे केवळ स्वतःला सजवण्याचा एक मार्ग नव्हता. महाराष्ट्रात, हे सन्मान आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. आजही, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सत्कार समारंभ आणि पारंपरिक मेळाव्यांमध्ये पाहुण्यांना पुणेरी पगडी घालून सन्मानित केले जाते.

आजकाल ती कशी स्टाईल करावी? 

असा जर प्रश्न असेल तर जर तुम्हाला लग्न, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणेशोत्सव किंवा पारंपरिक कार्यक्रमात इतरांपेक्षा वेगळे दिसायचे असेल, तर पुणेरी पगडी एक उत्तम पर्याय असू शकते.

  • ती पांढऱ्या किंवा ऑफ-व्हाइट रंगाच्या कुर्ता-पायजमासोबत घाला
  • शाही लुकसाठी नेहरू जॅकेट घाला
  • कोल्हापुरी चप्पल किंवा मोजडी यासह संपूर्ण लूक संतुलित करतात
  • अनेक दागिने घालण्याऐवजी पगडीलाच आकर्षणाचे केंद्र बनू द्या
  • महिलादेखील ही शैली स्वीकारू शकतात.
आजकाल अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, फोटोशूट आणि थीम वेडिंगमध्येही महिला पुणेरी पगडी परिधान केलेल्या दिसतात. साडी, नऊवारी साडी किंवा इंडो-वेस्टर्न पोशाखासोबत स्टाईल केल्यास एक वेगळा आणि आत्मविश्वासपूर्ण लूक तयार होऊ शकतो. ही पारंपरिक पगडी पुन्हा एकदा विशेष बनत आहे. इतिहास आणि शैलीचा असा सुंदर संगम क्वचितच पाहायला मिळतो.

“लोकमान्य टिळक हे आधुनिक भारताचे निर्माते, टिळकांनी स्वातंत्र्य आंदोलनाची दिशा बदलली” – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

Web Title: Bal gangadhar aka lokmanya tilak jayanti history of puneri pagadi

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Published On: Jul 23, 2026 | 04:06 PM

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