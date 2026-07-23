Bal Gangadhar Tilak Jayanti: पारंपरिक पुणेरी पगडीचे वैशिष्ट्य, बाळ गंगाधर टिळकांची ही पगडी आजही आहे खास

विशेष म्हणजे, आज ही पारंपरिक फॅशन पुन्हा लोकप्रिय होत आहे. पुणेरी पगडी आता लग्नसमारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विशेष प्रसंगी नव्या शैलीत दिसू लागली आहे. टिळकांची पगडी इतकी वैशिष्ट्यपूर्ण का दिसायची आणि आज ती कशी परिधान केली जाते, असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे ना? हेच आज आपण आपल्या लेखातून जाणून घेऊया.
Lokmanya Tilak Jayanti: आज लोकमान्य टिळक यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २३ जुलैचा इतिहास
आधी जाणून घ्या पुणेरी पगडी म्हणजे काय?
बाळ गंगाधर टिळक अनेकदा लाल रंगाची पुणेरी पगडी घालत असत. पुणेरी पगडी ही महाराष्ट्रातील पुणे भागातील एक पारंपरिक पगडी आहे. याचा आकार नेहमीच्या पगड्यांपेक्षा थोडा वेगळा असतो. ती समोरून सरळ, वरून सपाट आणि कडांना सुबक असते. हे प्रतिष्ठा आणि शिस्तीचे प्रतीक मानले जाते. पूर्वी समाजातील प्रतिष्ठित सदस्य, विद्वान आणि सार्वजनिक जीवनात सहभागी असलेले लोक ती परिधान करत असत.
पुणेरी पगडी वैशिष्ट्य
पुणेरी पगडी घालणे हे केवळ स्वतःला सजवण्याचा एक मार्ग नव्हता. महाराष्ट्रात, हे सन्मान आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. आजही, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सत्कार समारंभ आणि पारंपरिक मेळाव्यांमध्ये पाहुण्यांना पुणेरी पगडी घालून सन्मानित केले जाते.
आजकाल ती कशी स्टाईल करावी?
असा जर प्रश्न असेल तर जर तुम्हाला लग्न, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणेशोत्सव किंवा पारंपरिक कार्यक्रमात इतरांपेक्षा वेगळे दिसायचे असेल, तर पुणेरी पगडी एक उत्तम पर्याय असू शकते.
“लोकमान्य टिळक हे आधुनिक भारताचे निर्माते, टिळकांनी स्वातंत्र्य आंदोलनाची दिशा बदलली” – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
View this post on Instagram